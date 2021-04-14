РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13174 посетителя онлайн
Новости
3 151 8

Разумков созывает на четверг внеочередное пленарное заседание Рады

Разумков созывает на четверг внеочередное пленарное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов на четверг.

"В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание… на 16 часов 15 апреля 2021 года", – сообщает сайт парламента в среду, передает Цензор.НЕТ.

В повестке дня значатся 15 вопросов:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о перспективах закрытого заслушивания Радой руководства Генштаба: Пока нет 150 подписей за проведение заседания

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651);

- проект закона о конституционной процедуре (№ 4533);

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

- проект закона о внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1);

- проект закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона "О государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№ 3774);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий (№ 4539);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи (№ 3364-1-д);

- проект закона о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост (№ 4535);

- проект закона о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины" (№ 5327);

- проект закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695);

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства (№ 4643-д);

- проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (№ 4644-д).

Автор: 

ВР (29284) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как им плять"внеочередные" понравились...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
і який сенс від зборів зєбидла?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:01 Ответить
КОВИДом друг дружку позаражать. Чем не дело?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:03 Ответить
И че - всеобщая земобилизация?? Пока видимо только зедебилизацию. Зеленка прогадила все возможности, ибо импотентна и придурковата..
показать весь комментарий
14.04.2021 15:05 Ответить
А что в пункте "Разное"?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:08 Ответить
использованное резиновое изделие уже не нужно
Разумков скликає на четвер позачергове пленарне засідання Ради - Цензор.НЕТ 8792
показать весь комментарий
14.04.2021 15:17 Ответить
а на очередных шо-то не работается...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:22 Ответить
внеочередное/ И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди- как сожрать и не подавиться: Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле правящей мафии Коломойского- $85 млрд , Шмыгаль.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:31 Ответить
 
 