Разумков скликає на четвер позачергове пленарне засідання Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту з ініціативи народних депутатів на четвер.

"У зв'язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України з проханням скликати позачергове пленарне засідання ... на 16 годину 15 квітня 2021 року", - повідомляє сайт парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ.

На порядку денному значаться 15 питань:

1) проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4651);

2) проект Закону України про конституційну процедуру (реєстр. № 4533);

3) проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);

4) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (реєстр. № 4416-1);

5) проект Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-2);

6) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстр. № 3774);

7) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539);

8) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі (реєстр. № 3364-1-д);

9) проект Закону України про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173);

10) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. № 4535);

11) проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстр. № 5327);

12) проект Закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 4303);

13) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (реєстр. № 3695);

14) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д);

15) проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 4644-д).

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