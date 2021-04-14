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Новости Коронавирус и карантин
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Ученики 5-11 классов в Ривном возвращаются к очному обучению, - горсовет

Ученики 5-11 классов в Ривном возвращаются к очному обучению, - горсовет

Ривненская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ученикам средних и старших классов вернуться за парты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба горсовета.

"Уже с понедельника ученики 5-11 классов снова вернутся к очному учебному процессу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также решением предусмотрено, что школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено осуществлять учебный процесс в полном объеме.

"Мы получали массовые обращения от родителей о восстановлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций. Речь не идет о проведении массовых мероприятий или выступлений, но дети должны восстановить свое обучение. Вместе мы усиливаем контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и продолжим ежедневный мониторинг в учебных заведениях города", - объяснила замглавы горсовета Марина Кузмичова.

Ранее очное обучение происходило только для школьников младшей школы.

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Сегодня в 8.00 очередь на сдачу ПЛР тестов возле поликлиники по Драгоманова тянулась на метров 300-400. И так каждый день. Пока людей меньше не становится. А детям учиться надо в школе, однозначно.
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14.04.2021 15:51 Ответить
то є помилка... вони ще купу людей перезаражають на короновірус
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14.04.2021 20:59 Ответить
 
 