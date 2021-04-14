Ученики 5-11 классов в Ривном возвращаются к очному обучению, - горсовет

Ривненская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ученикам средних и старших классов вернуться за парты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба горсовета.

"Уже с понедельника ученики 5-11 классов снова вернутся к очному учебному процессу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также решением предусмотрено, что школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено осуществлять учебный процесс в полном объеме.

"Мы получали массовые обращения от родителей о восстановлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций. Речь не идет о проведении массовых мероприятий или выступлений, но дети должны восстановить свое обучение. Вместе мы усиливаем контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и продолжим ежедневный мониторинг в учебных заведениях города", - объяснила замглавы горсовета Марина Кузмичова.

Ранее очное обучение происходило только для школьников младшей школы.

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