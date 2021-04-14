Учні 5-11 класів у Рівному повертаються до очного навчання, - міськрада

Рівненська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила учням середніх і старших класів повернутися за парти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба міськради.

"Уже з понеділка учні 5-11 класів знову повернуться до очного навчального процесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також рішенням передбачено, що школам естетичного виховання та закладам клубного типу дозволено здійснювати навчальний процес у повному обсязі.

"Ми отримували масові звернення від батьків про відновлення очного навчання для старшокласників, а також від творчих колективів, які просять відновити проведення репетицій. Мова не йде про проведення масових заходів чи виступів, але діти повинні відновити своє навчання, - пояснює заступник міського голови Рівного Марина Кузмічова. – Водночас ми посилюємо контроль над дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних заходів і продовжимо щоденний моніторинг у навчальних закладах міста", - пояснила заступниця голови міськради Марина Кузмічова.

Раніше очне навчання відбувалося лише для школярів молодшої школи

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