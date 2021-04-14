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Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ

Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ

Завтра, 15 апреля состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повестка дня заседания пока неизвестна.

"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщил источник.

Читайте также: В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против "десятки контрабандистов": Открыт ряд уголовных производств

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) СНБО (4440) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+7
...пора уже билеты продавать на эти концерты квартального филиала
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14.04.2021 15:39 Ответить
+6
"На манеже всё те же" (с)
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14.04.2021 15:38 Ответить
+5
тема - легализация чауса или куда свалить вовке-писюанисту на выходные зпа госчет?))
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14.04.2021 15:38 Ответить
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"На манеже всё те же" (с)
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14.04.2021 15:38 Ответить
завтра пятниця...так швидко тиждень промайнув
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14.04.2021 15:42 Ответить
Вы календарь когда нибудь видели?
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14.04.2021 15:44 Ответить
с какой целью интересуешься?
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14.04.2021 15:45 Ответить
А ты сам как думаешь?
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14.04.2021 15:48 Ответить
тут многие так думают...даже те, кто написал "очередное" в заголовке
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14.04.2021 15:52 Ответить
- Ничего не поделаешь, - серьезно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот.
- "Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк". (с)
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14.04.2021 16:34 Ответить
Что и никаких шансов в календарь посмотреть у вас нет?
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14.04.2021 15:52 Ответить
повторяешься
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14.04.2021 15:55 Ответить
Но теперь вам понятнее или ещё раз на бис?
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14.04.2021 16:00 Ответить
Завтра четверг
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14.04.2021 16:20 Ответить
а многие за пятницу пишут
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14.04.2021 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці.
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14.04.2021 15:49 Ответить
тема - легализация чауса или куда свалить вовке-писюанисту на выходные зпа госчет?))
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14.04.2021 15:38 Ответить
п.с. "СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщил источник.

еще бы... вовка-шмаркля раньше 14 часов не приезжает в ОП(Г).. а ведь еще тест сосен и айкосов))
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14.04.2021 15:40 Ответить
А чого не п'ятниця? Зєлєнскій знову десь відпочити намилився?
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14.04.2021 15:59 Ответить
У Париж.
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14.04.2021 16:07 Ответить
Шоп-тур на вихідні? Тепер буде пальто зі Степанович мірятися. 😊
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14.04.2021 16:09 Ответить
...пора уже билеты продавать на эти концерты квартального филиала
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14.04.2021 15:39 Ответить
Вводи военное положение.проси поставки вооружения
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14.04.2021 15:41 Ответить
Порошенко уже пробовал ввести, напомнить, чем закончилось?
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14.04.2021 15:44 Ответить
мудрий нарІд не оцінить, рейтигни впадуть, а воно бубосу треба?!
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14.04.2021 15:47 Ответить
И тебе напомнить?
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14.04.2021 15:48 Ответить
навіщо, синку?
Я все добре пам'ятаю, і без оголошення військового стану пішов боронити Україну.
А ти?
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14.04.2021 15:51 Ответить
Деточка, ваш "сынку" мені з коня не впав. Второпало?
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14.04.2021 15:53 Ответить
ну якщо я на шостому десятку "дєточка", то тебе зовсім не існує.
проходь, дурненьке, далі.
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14.04.2021 15:56 Ответить
Мне 57, свисти ротом дальше.
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14.04.2021 16:00 Ответить
тоді ти є наочним доказом твердження, що відсутність мізків з віком не компенсується
І, до речи, хамство по відношенню до незнайомої тобі людини є ознакою розумової меньшовартості.
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14.04.2021 16:03 Ответить
Ты очень даже мне знакомый по форуму и своей тут ненавистью к Порошенко, благодаря которой ЗЕ стал и президентом.
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14.04.2021 16:05 Ответить
серйозно? ми знайомі? А я на таких навіть уваги не звертаю.
Щодо зеленої навозної мухи, то я її назву не пишу з великої літери. Хіба що коЗЕл
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14.04.2021 16:10 Ответить
В твоём слове коЗЕл есть две большие буквы.
Не обращает оно...)))
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14.04.2021 16:26 Ответить
Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ - Цензор.НЕТ 243
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14.04.2021 15:43 Ответить
Хороший день пятница. И, как оказалось, нужный.
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14.04.2021 15:43 Ответить
ну, так канєшно шо хороший...а то тут вище сомніваються, що пятниця
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14.04.2021 15:48 Ответить
😂
Та да, четверг же.
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14.04.2021 15:51 Ответить
в четверг - внеочередное...читай заголовок
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14.04.2021 15:54 Ответить
Так наче вже...
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14.04.2021 15:55 Ответить
До початку війни із свинособаками маємо від кількох тижнів до кількох місяців, то ж час робити рішучі дії! ....
на СНБО великі надії ...
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14.04.2021 15:44 Ответить
Я вас огорчу, но война с ними у нас идет с 2014года. Не прекращаясь.
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14.04.2021 15:46 Ответить
відосіки, серіальчики.
Так шобла-й@бла перетворює державні органи на філію криворогого кварталу
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14.04.2021 15:46 Ответить
Можна ссылочку хоть на один "видосик" от РНБО?
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14.04.2021 15:47 Ответить
будь ласка:
1. https://www.youtube.com/watch?v=7_ULc_o5V6
2. https://www.youtube.com/watch?v=nROKepC_Rpw
3. https://www.youtube.com/watch?v=kwuanb9GyZg
Там воно хрипить, горчить та гундосить..
Бажаю приємного просмотру
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14.04.2021 15:50 Ответить
Так где ссылочка на РНБО?
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14.04.2021 15:52 Ответить
що, не вмієш користуватися компом?
дивись, це ж твої улюблені відосики..
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14.04.2021 15:53 Ответить
Так где, балаболка?
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14.04.2021 16:28 Ответить
ну те, що ти БАЛАБОЛКА, і так відомо. Можна було б не підписуватися
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15.04.2021 11:01 Ответить
Детский сад, как у *****. В маразм уже впал от старости?
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15.04.2021 11:05 Ответить
ніт, спостерігаю за тобой))
Така тонка організація: інших намагаєшся образити, а сам так бурно реагуєш. Тебе в дитинстві били чи в школі/армії чмирили?
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15.04.2021 11:07 Ответить
Ну наблюдай.
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15.04.2021 11:13 Ответить
Странно. Завтра четверг, вроде как. И Рада на внеочередное собирается...
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14.04.2021 15:49 Ответить
Две пятницы на неделю...
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14.04.2021 15:51 Ответить
ніт, спочатку пятниця, а потім - шабат!
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 974
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14.04.2021 15:57 Ответить
Новая премьера от СНБО 95 !!!
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14.04.2021 15:49 Ответить
ОАСК закривають, скоро мабуть черга за всіма іншими судами України.
І все, крапка з судами буде покінчено.

Залишиться єдиний "чесний" суд - РНБО.
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14.04.2021 15:58 Ответить
Не фантазуйте. Не закривають, а перейменовують. І ті ж "цінні" судівські кадри, залишаться на тих же посадах.
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14.04.2021 16:11 Ответить
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4236

Засідання РНБО!!!
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14.04.2021 15:59 Ответить
Будут выбирать площадки для Пэтриот и ракет средней дальности.
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14.04.2021 15:59 Ответить
Ага, Щас. Це ж миролюбна влада. Понти, для телекартинки, поганяють і розійдуться.
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14.04.2021 16:14 Ответить
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14.04.2021 17:25 Ответить
так они ж по пятницам .а завтра четверг
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14.04.2021 16:03 Ответить
ждуны -клоуны от СНБО вот вам видео для выражения озабоченности ...
https://www.youtube.com/watch?v=PzDxesbseG8
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14.04.2021 16:05 Ответить
Пинчук уже продал яхту.Сегодня.А что будет завтра, даже страшно подумать. Тестя сдаст на по жизненный отдых, на о.Сардиния?
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14.04.2021 16:10 Ответить
Предлагаем Услуги - закроем неугодных.

Принимаем заявки - СНБО, оплата на казначейский счет.

А чо, можна пополнить бюджет Украины.
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14.04.2021 16:11 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4053993.html Внезапно. Проверка боеготовности завершится в течении двух недель

Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1627

Больше месяца все политики из РФ, все их пропагандоны из каждого «утюга» лили новости, что Украина собирается напасть на Донбасс. И поэтому Россия вынуждена подтягивать свои войска к границе под Ростовом, чтобы в случае нападения бандеровцев, защитить своих граждан, что проживают на донбассах, которым уже выдали паспорта РФ.
«Это наши граждане и мы их будем защищать».

Рассматривались планы наступления, рассказывали, что Украине хана т.к. НАТО не будет воевать.
И вдруг выяснилось, что это просто была проверка, с какой скоростью могут сосредоточить войска на границе, если вдруг нападёт НАТО.
Взоржала. Впереди конница, а позади пехота НАТО. А тут бац - и танки РФ. Нежданчик такой.

Ну в общем, это была проверка боеготовности и в течении двух недель она завершится.

https://www.kommersant.ru/doc/4771656 «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях»,- уточнил Шойгу.
"Контрольная проверка завершится в течение двух недель".
******************************
Раннее.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.
"Нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он.

Через месяц Байден позвонил.

Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4322
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14.04.2021 16:26 Ответить
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9437
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14.04.2021 16:38 Ответить
сивУху самий раз запрошувати! Чи вже спилося, сало ходяче?
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14.04.2021 16:35 Ответить
Завтра????...хммм....как неторопя. Нук вы должны быть в курсах....ЭС..ЭН..БЕ..Ооо....что у вас времени впритык, и все решится до 10 мая.
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14.04.2021 16:36 Ответить
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7206
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14.04.2021 16:36 Ответить
вєчєрній квартал рнбо
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14.04.2021 16:38 Ответить
"Состоится?" Или как всегда "пройдет" дождичком в четверг?
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14.04.2021 16:49 Ответить
Почему не пятница? В пятницу нельзя. В пятницу Макрон будет пояснять клоуну, чего он на земле этой грешной стоит. Потому четверг.
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14.04.2021 17:17 Ответить
Раньше по субботам был квн, теперь квн каждую пятницу. А вы думаете, зачем зебилы избирали клоуна президентом - чтобы ржать. Вот преЗЕрватив и делает свою работу. Судя по рейтингу, зебилам нравится.
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14.04.2021 18:41 Ответить
 
 