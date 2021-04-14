Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ
Завтра, 15 апреля состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повестка дня заседания пока неизвестна.
"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщил источник.
Топ комментарии
+7 Топ Ган
показать весь комментарий14.04.2021 15:39 Ответить Ссылка
+6 Valery Greff
показать весь комментарий14.04.2021 15:38 Ответить Ссылка
+5 Scorpman Y
показать весь комментарий14.04.2021 15:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк". (с)
еще бы... вовка-шмаркля раньше 14 часов не приезжает в ОП(Г).. а ведь еще тест сосен и айкосов))
Я все добре пам'ятаю, і без оголошення військового стану пішов боронити Україну.
А ти?
проходь, дурненьке, далі.
І, до речи, хамство по відношенню до незнайомої тобі людини є ознакою розумової меньшовартості.
Щодо зеленої навозної мухи, то я її назву не пишу з великої літери. Хіба що коЗЕл
Не обращает оно...)))
Та да, четверг же.
на СНБО великі надії ...
Так шобла-й@бла перетворює державні органи на філію криворогого кварталу
1. https://www.youtube.com/watch?v=7_ULc_o5V6
2. https://www.youtube.com/watch?v=nROKepC_Rpw
3. https://www.youtube.com/watch?v=kwuanb9GyZg
Там воно хрипить, горчить та гундосить..
Бажаю приємного просмотру
дивись, це ж твої улюблені відосики..
Така тонка організація: інших намагаєшся образити, а сам так бурно реагуєш. Тебе в дитинстві били чи в школі/армії чмирили?
І все, крапка з судами буде покінчено.
Залишиться єдиний "чесний" суд - РНБО.
Засідання РНБО!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PzDxesbseG8
Принимаем заявки - СНБО, оплата на казначейский счет.
А чо, можна пополнить бюджет Украины.
Больше месяца все политики из РФ, все их пропагандоны из каждого «утюга» лили новости, что Украина собирается напасть на Донбасс. И поэтому Россия вынуждена подтягивать свои войска к границе под Ростовом, чтобы в случае нападения бандеровцев, защитить своих граждан, что проживают на донбассах, которым уже выдали паспорта РФ.
«Это наши граждане и мы их будем защищать».
Рассматривались планы наступления, рассказывали, что Украине хана т.к. НАТО не будет воевать.
И вдруг выяснилось, что это просто была проверка, с какой скоростью могут сосредоточить войска на границе, если вдруг нападёт НАТО.
Взоржала. Впереди конница, а позади пехота НАТО. А тут бац - и танки РФ. Нежданчик такой.
Ну в общем, это была проверка боеготовности и в течении двух недель она завершится.
https://www.kommersant.ru/doc/4771656 «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях»,- уточнил Шойгу.
"Контрольная проверка завершится в течение двух недель".
******************************
Раннее.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.
"Нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он.
Через месяц Байден позвонил.
кварталрнбо