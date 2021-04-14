Завтра состоится очередное заседание СНБО, - СМИ

Завтра, 15 апреля состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повестка дня заседания пока неизвестна.

"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщил источник.

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