Завтра відбудеться чергове засідання РНБО, - ЗМІ

Завтра, 15 квітня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, порядок денний засідання поки невідома.

"РНБО заплановане на завтра в Офісі президента. Орієнтовно з 16 до 18", - повідомило джерело.

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