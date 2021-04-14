РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13276 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
1 027 20

Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн

Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн

Кабинет Министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год. Средства заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 14 апреля 2021 года № 338, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Автор: 

вакцина (3815) госбюджет (1187) Кабмин (14034) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3767
показать весь комментарий
14.04.2021 16:34 Ответить
+2
хватит на новые всему МОЗу...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:36 Ответить
+2
ну вы ребята бабло косите не по детски
показать весь комментарий
14.04.2021 17:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на куртку?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:31 Ответить
хватит на новые всему МОЗу...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:36 Ответить
Тут на всё!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:46 Ответить
Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3767
показать весь комментарий
14.04.2021 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W7rnkwrgEm0 Выступление Степанова в Раде
показать весь комментарий
14.04.2021 16:39 Ответить
Хто спонсор? Десь ці гроші то взяли. Чи просто друкують?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:45 Ответить
#какая_разніца?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:47 Ответить
кому як.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:52 Ответить
о бабла аж на 7 человек, исходя из математики зеленоголовых..
показать весь комментарий
14.04.2021 16:49 Ответить
Почему на семь? На прошлые 4 миллиарда сделали аж 300000 прививок....занчит на эти 6 миллиардов сделают еще 450 тысяч....
Следовательно на вакцинацию все хотя бы один раз надо будет еще 53 раза по 10 миллиардов...а если по две дозы...то 106 раз по 10 миллиардов....
Тут не на одно пальто хватит...и не только для степашки....
показать весь комментарий
14.04.2021 17:00 Ответить
на вчерашний день - 5 человек вакцинировано двумя прививками... говорим что сделано, а не то что сделают когда-то..
показать весь комментарий
14.04.2021 17:20 Ответить
Теперь истерию по поводу ковида можно с еще большим усилием разгонять...
В следующий раз дадут 10 ярдов...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:50 Ответить
ну вы ребята бабло косите не по детски
показать весь комментарий
14.04.2021 17:00 Ответить
Ребята вошли в раж....
показать весь комментарий
14.04.2021 17:02 Ответить
ой какая зрада-зрадная.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:32 Ответить
тобто вже загалом вкрали ₴10 млрд. на вакцинах! Так? Ну тепер-то райдужний-дуцький точно стане доларовим мільярдером, точно як він хотів!
показать весь комментарий
14.04.2021 17:36 Ответить
это значит, что заберут деньги выделенные на инсулин, роженицам , онкобольным и тд. то есть. чьи то родители заплатят , чья то мама умрёт
показать весь комментарий
14.04.2021 18:28 Ответить
Як ви збираєтесь боротись з хворобами, від яких помирало і помирає найбільше людей? Скільки для пересічних коштуватиме лікування серцево-судинних чи онко? Як потрапити звичайній людині з села на обстеження чи лікування в профільне відділення, лицеміри? Тіки тупі не розуміють, чого ви насправді намагаєтесь досягти.
показать весь комментарий
14.04.2021 19:22 Ответить
6.5 миллиарда! Надеюсь хватит Степанову на новое пальтишко и Богатыревой на еще один узел на ж.пе в виде пластической операции?
показать весь комментарий
14.04.2021 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZVV5ULsPZdgSN7VL49S7Fi1orf9DtMs4BWubHvWZqyvbJmQLruuOtl-_R0a5zkeV3gIm67gNYbju7-H9FmxQTDsaX1xXsJSZqLLNQ8v3pij9j1DdMvcLKNB7tOLvNkTTbC6HEvEeSXOY8-hUApZPy_OaAZ9iPpcVCoH3cJM367wsg&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZVV5ULsPZdgSN7VL49S7Fi1orf9DtMs4BWubHvWZqyvbJmQLruuOtl-_R0a5zkeV3gIm67gNYbju7-H9FmxQTDsaX1xXsJSZqLLNQ8v3pij9j1DdMvcLKNB7tOLvNkTTbC6HEvEeSXOY8-hUApZPy_OaAZ9iPpcVCoH3cJM367wsg&__tn__=-]C%2CP-R Леся Литвинова · https://www.facebook.com/# 45 мин. ·

....Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями...

Я поняла бы, если б этот деятель продолжал озвучивать цифры и прикидываться ветошью. Я даже поняла бы, если б он хоть молчал. Но вот это вот про четкую стратегию и мудрое руководство....

Что вы там наруководили, стратеги фиговы? Вы хоть примерно понимаете что происходит на самом деле? Заходите, я расскажу.

...На фото легкие человека, который вчера пешком пришел в поликлинику. Пешком. В поликлинику. И там уже рухнул. Нет, он не самоубийца и не идиот. Он неделю пытался лечь в больницу. Но в Харькове не было ни одного места. И в области, кстати, тоже. Поэтому семейник как мог лечил его дома.

В поликлинике замеряли сатурацию и обнаружили, что она аж 65. Вызвали скорую. Прямо в поликлинику. Врачи скорой сколько могли давали ему кислород. Прямо в поликлинике. И пытались найти ему место. Мест не было.

Решить вопрос удалось только тогда, когда я достучалась до Виктора Ляшко. Ни один из других механизмов не сработал. Надо сказать честно - как к человеку у меня к Виктору Кирилловичу нет никаких претензий. Он добросовестно выдеражал мою истерику и трижды неправильно отправленый контакт. Но только как к человеку. Как чиновник он должен был сделать так, что б такая ситуация была невозможна в принципе.

...С начала недели мы выдали 135 аппаратов. Да, за три дня. Это примерно два аппарата в час. Круглосуточно. Четыре человека и пара примкнувших волонтеров. Ну и наши дети вместе с нами. Вот только непонятно - это благодаря чуткому руководству и мудрой стратегии МОЗ? Или назло?

И нескольким сотням людей отказали.

- Какая сатурация? 70? Где вы? В запорожье? Я ничего не могу оперативно. Простите. Я просто не успею.
- Когда выписывают? Сегодня? Это где? Луцк? Нет, сегодня не выписывают. Я не успею. Ждите, пока я передам аппарат. Нет, не имеют права. Нет. Совсем не имеют.
- Кто сказал, что с сатурацией 60 он дома выживет? Нет, он умрет. Не смейте на это соглашаться. Не смейте. Слышите?
- Нет, простите. На сатурацию 90 я кислород не дам. Да, понимаю что надо. Не дам. Простите меня. У меня те, у кого 80 и ниже. Простите.

...Конечно, никакой паники Степанов не видел. И видеть не мог. Панику видели мы. И панику и истерики. И трагедии. Каждый день. Каждый час. Круглые сутки. Без всяких выходных и праздников.

Победун хренов. Отец, блин, родной. Спасибо за мудрую стратегию
показать весь комментарий
14.04.2021 20:11 Ответить
 
 