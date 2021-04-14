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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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Кабмін виділив на COVID-вакцинацію додаткові 6,5 млрд грн

Кабмін виділив на COVID-вакцинацію додаткові 6,5 млрд грн

Кабінет Міністрів провів перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2021 рік. Кошти заберуть з програми медичного обслуговування населення і передадуть на вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 14 квітня 2021 року № 338, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документом передбачено зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6,5 млрд гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виділені в Держбюджеті на закупівлю COVID-вакцин 4 млрд грн закінчилися, на оплату наступних партій потрібні 6,5 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО

Водночас передбачено збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у сумі 6,5 млрд гривень.

Автор: 

вакцина (4419) держбюджет (2412) Кабмін (14150) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3767
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14.04.2021 16:34 Відповісти
+2
хватит на новые всему МОЗу...
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14.04.2021 16:36 Відповісти
+2
ну вы ребята бабло косите не по детски
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14.04.2021 17:00 Відповісти
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А на куртку?
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14.04.2021 16:31 Відповісти
хватит на новые всему МОЗу...
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14.04.2021 16:36 Відповісти
Тут на всё!
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14.04.2021 16:46 Відповісти
Кабмин выделил на COVID-вакцинацию дополнительные 6,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3767
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14.04.2021 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W7rnkwrgEm0 Выступление Степанова в Раде
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14.04.2021 16:39 Відповісти
Хто спонсор? Десь ці гроші то взяли. Чи просто друкують?
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14.04.2021 16:45 Відповісти
#какая_разніца?
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14.04.2021 16:47 Відповісти
кому як.
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14.04.2021 16:52 Відповісти
о бабла аж на 7 человек, исходя из математики зеленоголовых..
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14.04.2021 16:49 Відповісти
Почему на семь? На прошлые 4 миллиарда сделали аж 300000 прививок....занчит на эти 6 миллиардов сделают еще 450 тысяч....
Следовательно на вакцинацию все хотя бы один раз надо будет еще 53 раза по 10 миллиардов...а если по две дозы...то 106 раз по 10 миллиардов....
Тут не на одно пальто хватит...и не только для степашки....
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14.04.2021 17:00 Відповісти
на вчерашний день - 5 человек вакцинировано двумя прививками... говорим что сделано, а не то что сделают когда-то..
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14.04.2021 17:20 Відповісти
Теперь истерию по поводу ковида можно с еще большим усилием разгонять...
В следующий раз дадут 10 ярдов...
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14.04.2021 16:50 Відповісти
ну вы ребята бабло косите не по детски
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14.04.2021 17:00 Відповісти
Ребята вошли в раж....
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14.04.2021 17:02 Відповісти
ой какая зрада-зрадная.
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14.04.2021 17:32 Відповісти
тобто вже загалом вкрали ₴10 млрд. на вакцинах! Так? Ну тепер-то райдужний-дуцький точно стане доларовим мільярдером, точно як він хотів!
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14.04.2021 17:36 Відповісти
это значит, что заберут деньги выделенные на инсулин, роженицам , онкобольным и тд. то есть. чьи то родители заплатят , чья то мама умрёт
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14.04.2021 18:28 Відповісти
Як ви збираєтесь боротись з хворобами, від яких помирало і помирає найбільше людей? Скільки для пересічних коштуватиме лікування серцево-судинних чи онко? Як потрапити звичайній людині з села на обстеження чи лікування в профільне відділення, лицеміри? Тіки тупі не розуміють, чого ви насправді намагаєтесь досягти.
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14.04.2021 19:22 Відповісти
6.5 миллиарда! Надеюсь хватит Степанову на новое пальтишко и Богатыревой на еще один узел на ж.пе в виде пластической операции?
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14.04.2021 19:33 Відповісти
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....Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями...

Я поняла бы, если б этот деятель продолжал озвучивать цифры и прикидываться ветошью. Я даже поняла бы, если б он хоть молчал. Но вот это вот про четкую стратегию и мудрое руководство....

Что вы там наруководили, стратеги фиговы? Вы хоть примерно понимаете что происходит на самом деле? Заходите, я расскажу.

...На фото легкие человека, который вчера пешком пришел в поликлинику. Пешком. В поликлинику. И там уже рухнул. Нет, он не самоубийца и не идиот. Он неделю пытался лечь в больницу. Но в Харькове не было ни одного места. И в области, кстати, тоже. Поэтому семейник как мог лечил его дома.

В поликлинике замеряли сатурацию и обнаружили, что она аж 65. Вызвали скорую. Прямо в поликлинику. Врачи скорой сколько могли давали ему кислород. Прямо в поликлинике. И пытались найти ему место. Мест не было.

Решить вопрос удалось только тогда, когда я достучалась до Виктора Ляшко. Ни один из других механизмов не сработал. Надо сказать честно - как к человеку у меня к Виктору Кирилловичу нет никаких претензий. Он добросовестно выдеражал мою истерику и трижды неправильно отправленый контакт. Но только как к человеку. Как чиновник он должен был сделать так, что б такая ситуация была невозможна в принципе.

...С начала недели мы выдали 135 аппаратов. Да, за три дня. Это примерно два аппарата в час. Круглосуточно. Четыре человека и пара примкнувших волонтеров. Ну и наши дети вместе с нами. Вот только непонятно - это благодаря чуткому руководству и мудрой стратегии МОЗ? Или назло?

И нескольким сотням людей отказали.

- Какая сатурация? 70? Где вы? В запорожье? Я ничего не могу оперативно. Простите. Я просто не успею.
- Когда выписывают? Сегодня? Это где? Луцк? Нет, сегодня не выписывают. Я не успею. Ждите, пока я передам аппарат. Нет, не имеют права. Нет. Совсем не имеют.
- Кто сказал, что с сатурацией 60 он дома выживет? Нет, он умрет. Не смейте на это соглашаться. Не смейте. Слышите?
- Нет, простите. На сатурацию 90 я кислород не дам. Да, понимаю что надо. Не дам. Простите меня. У меня те, у кого 80 и ниже. Простите.

...Конечно, никакой паники Степанов не видел. И видеть не мог. Панику видели мы. И панику и истерики. И трагедии. Каждый день. Каждый час. Круглые сутки. Без всяких выходных и праздников.

Победун хренов. Отец, блин, родной. Спасибо за мудрую стратегию
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14.04.2021 20:11 Відповісти
 
 