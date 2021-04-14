Мудрак назначена главой набсовета Украинского культурного фонда
Главой Наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ) назначена Лариса Мудрак, соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины подписан 14 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие - это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерное, и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов", - цитирует Мудрак пресс-служба.
Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.
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Сейчас является президентом в Win Win Communication, СЕО в Family Business Network Ukraine и вице-президентом Ассоциации благотворителей Украины.
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Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
З 1986 по 1991 роки навчалася на факультеті журналістики Київського універу Т.Шевченка,
У 1991 - 1992 рр. прослухала курс практичної персонології в Могилянці,
У 1999 - курс медійного менеджменту у Міжнародному інституті менеджменту мас-медіа у Сан- Франциско, і на кінець Дипакадемія 2010 - 2012 рр.
Кар'єру Лариса Мудрак розпочинала у медіа сфері.
З 1991 по 1992 роки працювала завідуючою відділу фантастики та заступником головного редактора журналу «Наука-Фантастика».
Потім радіо "Свобода"у Києві, Мюнхені, Празі, Києві.
У 2003 році була шеф-редактор газети «Новое русское слово» та радіо «Народная волна» у NY.
Захоплюється інноваційними технологіями у сфері інформаційної політики та освіти, музейними платформами для знань, подорожами, українською національною вишивкою.
"Розробила" (?!, а час був на те) посібник "Комунікація і криза: як громадам протистояти викликам і успішно діяти в період кризи". Святий Гугл багато, що показує про усіх.
Україна і далі продовжує скочуватися у прірву
А УКФ створено для сприяння розвитку культури, щоб надати державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі. Але ж в усій Україні напевно немає достойних кандидатів.....