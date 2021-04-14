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Мудрак назначена главой набсовета Украинского культурного фонда

Мудрак назначена главой набсовета Украинского культурного фонда

Главой Наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ) назначена Лариса Мудрак, соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины подписан 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие - это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерное, и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов", - цитирует Мудрак пресс-служба.

Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко

Сейчас является президентом в Win Win Communication, СЕО в Family Business Network Ukraine и вице-президентом Ассоциации благотворителей Украины.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) УКФ (24) Мудрак (4)


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Топ комментарии
+3
Во! Снова глава Фонда. Милованов- Инвестиционный Фонд. Тётя- Культурный Фонд. Все- при деле.
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14.04.2021 18:19 Ответить
+2
Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3259735

Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
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14.04.2021 18:19 Ответить
+2
Опять "наблюдательный совет"....
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
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14.04.2021 18:35 Ответить
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Заслуженный журналист Украины.
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14.04.2021 18:10 Ответить
Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3259735

Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
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14.04.2021 18:19 Ответить
Во! Снова глава Фонда. Милованов- Инвестиционный Фонд. Тётя- Культурный Фонд. Все- при деле.
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14.04.2021 18:19 Ответить
Опять "наблюдательный совет"....
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
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14.04.2021 18:35 Ответить
Фонд , - Хлебное место . Главное куда пойдут Средства и на какое Развитие и кто за Этим Стоит .
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14.04.2021 18:36 Ответить
Интересное фамилие, легко потерять букву р, и в итоге, уже совсем другое...
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14.04.2021 19:16 Ответить
Василиса Мудрая вышла замуж за Ивана Дурака, и стала зваться Василиса Дурак...
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14.04.2021 19:34 Ответить
...Премудрая
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14.04.2021 19:35 Ответить
Классная фамилия
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14.04.2021 21:04 Ответить
При фьодоричі була заступником голови Нацради по ТВ. Всі пам`ятають фонтан свободи слова при фьодоричі.В 14- му видно папала під шоколадні репресії а тепер знову виявилась потрібною...
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14.04.2021 20:03 Ответить
Звернув увагу на деякі віхи буремного життя цієї чергової сосни:
З 1986 по 1991 роки навчалася на факультеті журналістики Київського універу Т.Шевченка,
У 1991 - 1992 рр. прослухала курс практичної персонології в Могилянці,
У 1999 - курс медійного менеджменту у Міжнародному інституті менеджменту мас-медіа у Сан- Франциско, і на кінець Дипакадемія 2010 - 2012 рр.
Кар'єру Лариса Мудрак розпочинала у медіа сфері.
З 1991 по 1992 роки працювала завідуючою відділу фантастики та заступником головного редактора журналу «Наука-Фантастика».
Потім радіо "Свобода"у Києві, Мюнхені, Празі, Києві.

У 2003 році була шеф-редактор газети «Новое русское слово» та радіо «Народная волна» у NY.
Захоплюється інноваційними технологіями у сфері інформаційної політики та освіти, музейними платформами для знань, подорожами, українською національною вишивкою.
"Розробила" (?!, а час був на те) посібник "Комунікація і криза: як громадам протистояти викликам і успішно діяти в період кризи". Святий Гугл багато, що показує про усіх.
Україна і далі продовжує скочуватися у прірву
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15.04.2021 08:46 Ответить
В УКФ хороші проекти, але чи можна чекати чесності та прозорості від керівництва Мудрак, яка була заступником голови Нацради при Януковичі... Тоді Нацраду неодноразово звинувачували у політичних рішеннях. Зокрема наглядова міжнародна організація «Репортери без кордонів» і закликали до чесного та прозорого розподілу цифрових телевізійних частот.
А УКФ створено для сприяння розвитку культури, щоб надати державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі. Але ж в усій Україні напевно немає достойних кандидатів.....
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15.04.2021 08:51 Ответить
 
 