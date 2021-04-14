Мудрак призначено головою наглядової ради Української культурного фонду

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Ларису Мудрак, відповідний наказ Міністерства культури й інформаційної політики України підписано 14 квітня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури і для всієї країни ця організація має велику роль, а її розвиток - це маркер здатності бути модерними, відкритими і сильними у часи змін і викликів. Час ротацій закономірний, і в цьому теж є своя сила. Сила для зростання, великого масштабу і флагманських загальнонаціональних проєктів", - цитує Мудрак пресслужба.

Зазначається, що Мудрак була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України, є Заслуженою журналісткою України.

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