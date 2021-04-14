Мудрак призначено головою наглядової ради Української культурного фонду
Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Ларису Мудрак, відповідний наказ Міністерства культури й інформаційної політики України підписано 14 квітня.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури і для всієї країни ця організація має велику роль, а її розвиток - це маркер здатності бути модерними, відкритими і сильними у часи змін і викликів. Час ротацій закономірний, і в цьому теж є своя сила. Сила для зростання, великого масштабу і флагманських загальнонаціональних проєктів", - цитує Мудрак пресслужба.
Зазначається, що Мудрак була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України, є Заслуженою журналісткою України.
Зараз є президентом у Win Win Communication, СЕО в Family Business Network Ukraine і віцепрезидентом Асоціації благодійників України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
З 1986 по 1991 роки навчалася на факультеті журналістики Київського універу Т.Шевченка,
У 1991 - 1992 рр. прослухала курс практичної персонології в Могилянці,
У 1999 - курс медійного менеджменту у Міжнародному інституті менеджменту мас-медіа у Сан- Франциско, і на кінець Дипакадемія 2010 - 2012 рр.
Кар'єру Лариса Мудрак розпочинала у медіа сфері.
З 1991 по 1992 роки працювала завідуючою відділу фантастики та заступником головного редактора журналу «Наука-Фантастика».
Потім радіо "Свобода"у Києві, Мюнхені, Празі, Києві.
У 2003 році була шеф-редактор газети «Новое русское слово» та радіо «Народная волна» у NY.
Захоплюється інноваційними технологіями у сфері інформаційної політики та освіти, музейними платформами для знань, подорожами, українською національною вишивкою.
"Розробила" (?!, а час був на те) посібник "Комунікація і криза: як громадам протистояти викликам і успішно діяти в період кризи". Святий Гугл багато, що показує про усіх.
Україна і далі продовжує скочуватися у прірву
А УКФ створено для сприяння розвитку культури, щоб надати державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі. Але ж в усій Україні напевно немає достойних кандидатів.....