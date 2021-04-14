УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9529 відвідувачів онлайн
Новини
3 518 12

Мудрак призначено головою наглядової ради Української культурного фонду

Мудрак призначено головою наглядової ради Української культурного фонду

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Ларису Мудрак, відповідний наказ Міністерства культури й інформаційної політики України підписано 14 квітня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури і для всієї країни ця організація має велику роль, а її розвиток - це маркер здатності бути модерними, відкритими і сильними у часи змін і викликів. Час ротацій закономірний, і в цьому теж є своя сила. Сила для зростання, великого масштабу і флагманських загальнонаціональних проєктів", - цитує Мудрак пресслужба.

Зазначається, що Мудрак була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України, є Заслуженою журналісткою України.

Читайте також: Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко

Зараз є президентом у Win Win Communication, СЕО в Family Business Network Ukraine і віцепрезидентом Асоціації благодійників України.

Автор: 

Міністерство культури (762) УКФ (22) Мудрак (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Во! Снова глава Фонда. Милованов- Инвестиционный Фонд. Тётя- Культурный Фонд. Все- при деле.
показати весь коментар
14.04.2021 18:19 Відповісти
+2
Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3259735

Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
показати весь коментар
14.04.2021 18:19 Відповісти
+2
Опять "наблюдательный совет"....
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
показати весь коментар
14.04.2021 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заслуженный журналист Украины.
показати весь коментар
14.04.2021 18:10 Відповісти
Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3259735

Ну и какие у нее были достижения на столь ответственных постах?? Почему не отмечается??
показати весь коментар
14.04.2021 18:19 Відповісти
Во! Снова глава Фонда. Милованов- Инвестиционный Фонд. Тётя- Культурный Фонд. Все- при деле.
показати весь коментар
14.04.2021 18:19 Відповісти
Опять "наблюдательный совет"....
P.s. Сначала прочитал "Мудак назначен..."
показати весь коментар
14.04.2021 18:35 Відповісти
Фонд , - Хлебное место . Главное куда пойдут Средства и на какое Развитие и кто за Этим Стоит .
показати весь коментар
14.04.2021 18:36 Відповісти
Интересное фамилие, легко потерять букву р, и в итоге, уже совсем другое...
показати весь коментар
14.04.2021 19:16 Відповісти
Василиса Мудрая вышла замуж за Ивана Дурака, и стала зваться Василиса Дурак...
показати весь коментар
14.04.2021 19:34 Відповісти
...Премудрая
показати весь коментар
14.04.2021 19:35 Відповісти
Классная фамилия
показати весь коментар
14.04.2021 21:04 Відповісти
При фьодоричі була заступником голови Нацради по ТВ. Всі пам`ятають фонтан свободи слова при фьодоричі.В 14- му видно папала під шоколадні репресії а тепер знову виявилась потрібною...
показати весь коментар
14.04.2021 20:03 Відповісти
Звернув увагу на деякі віхи буремного життя цієї чергової сосни:
З 1986 по 1991 роки навчалася на факультеті журналістики Київського універу Т.Шевченка,
У 1991 - 1992 рр. прослухала курс практичної персонології в Могилянці,
У 1999 - курс медійного менеджменту у Міжнародному інституті менеджменту мас-медіа у Сан- Франциско, і на кінець Дипакадемія 2010 - 2012 рр.
Кар'єру Лариса Мудрак розпочинала у медіа сфері.
З 1991 по 1992 роки працювала завідуючою відділу фантастики та заступником головного редактора журналу «Наука-Фантастика».
Потім радіо "Свобода"у Києві, Мюнхені, Празі, Києві.

У 2003 році була шеф-редактор газети «Новое русское слово» та радіо «Народная волна» у NY.
Захоплюється інноваційними технологіями у сфері інформаційної політики та освіти, музейними платформами для знань, подорожами, українською національною вишивкою.
"Розробила" (?!, а час був на те) посібник "Комунікація і криза: як громадам протистояти викликам і успішно діяти в період кризи". Святий Гугл багато, що показує про усіх.
Україна і далі продовжує скочуватися у прірву
показати весь коментар
15.04.2021 08:46 Відповісти
В УКФ хороші проекти, але чи можна чекати чесності та прозорості від керівництва Мудрак, яка була заступником голови Нацради при Януковичі... Тоді Нацраду неодноразово звинувачували у політичних рішеннях. Зокрема наглядова міжнародна організація «Репортери без кордонів» і закликали до чесного та прозорого розподілу цифрових телевізійних частот.
А УКФ створено для сприяння розвитку культури, щоб надати державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі. Але ж в усій Україні напевно немає достойних кандидатів.....
показати весь коментар
15.04.2021 08:51 Відповісти
 
 