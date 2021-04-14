Разведка США всерьез обеспокоена концентрацией войск РФ у границы с Украиной

Россия решила сконцентрировать войска ближе к границам с Украиной, чтобы создать дополнительные варианты для отстаивания своих интересов.

Об этом заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", - сказал он на слушаниях в сенате.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что в прошлом "хорошо усвоил, что нельзя недооценивать то, как российское руководство может воздействовать на разные ситуации".

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"Концентрация российских войск в Крыму и около границы с Украиной вызывает у нас серьезное беспокойство. Мы считаем, что это может быть комбинацией ряда вещей - попытки запугать руководство Украины, отправки неких сигналов в США. Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", - заявил Бернс.