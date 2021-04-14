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Новости Силовики
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Харьковский подросток хотел развлечься и сообщил о "минировании" поликлиники, - полиция

Харьковский подросток хотел развлечься и сообщил о

Харьковская полиция разоблачила 15-летнего подростка, "заминировавшего" поликлинику по проспекту Любови Малой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Парень признался в содеянном и дал показания. Как оказалось, он позвонил по номеру 101 и сообщил о минировании ради развлечения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 13 апреля. В 22:32 аноним позвонил по номеру 101 и сообщил, что в поликлинике заложена взрывчатка. Работники полиции обследовали 1200 кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ в ходе осмотра они не обнаружили.

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Сведения о случившемся внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7570)


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а в утку когда заполнится пейнтбольную гранату с горохом по 20 грн. штука...
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14.04.2021 20:12 Ответить
Нашо ви такий жорстокий?
Домашній арешт на 3 місяці в квартирі, де всі стіни (навіть у вбиральні та ванній кімнаті) завішані моніторами з динаміками. І всі 3 місяці на всіх моніторах цілодобово крутити "Сватів", "Слугу народа" та виступи "95 кварталу" (включно з засіданнями ВРУ). Після відбування такого покарання провести психологічну експертизу. Якщо змін в психіці немає - то визнати недієздатним, а якщо такі зміни відбулися - призначити відповідне примусове лікування.
Щось я якось злобно нафантазував
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14.04.2021 20:17 Ответить
Дебиленыш.
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14.04.2021 20:09 Ответить
И кто его таким придурком воспитал?
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14.04.2021 20:17 Ответить
Что вы накинулись на пацана? Он хотел развлечений, он их таки себе нашёл... Теперь ему точно будет не скучно.
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14.04.2021 20:20 Ответить
написать ему на лбу тату "добкин" или "терехов"
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14.04.2021 20:30 Ответить
Так як він малолітній, призначити йому після школи по чотири години громадських робіт у тій лікарні, яку він замінував, протягом місяця.
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14.04.2021 20:58 Ответить
Дебіл малолітній, хай місяць вулиці підмітає...
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15.04.2021 01:14 Ответить
 
 