Харьковский подросток хотел развлечься и сообщил о "минировании" поликлиники, - полиция
Харьковская полиция разоблачила 15-летнего подростка, "заминировавшего" поликлинику по проспекту Любови Малой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Парень признался в содеянном и дал показания. Как оказалось, он позвонил по номеру 101 и сообщил о минировании ради развлечения", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 13 апреля. В 22:32 аноним позвонил по номеру 101 и сообщил, что в поликлинике заложена взрывчатка. Работники полиции обследовали 1200 кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ в ходе осмотра они не обнаружили.
Сведения о случившемся внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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Домашній арешт на 3 місяці в квартирі, де всі стіни (навіть у вбиральні та ванній кімнаті) завішані моніторами з динаміками. І всі 3 місяці на всіх моніторах цілодобово крутити "Сватів", "Слугу народа" та виступи "95 кварталу" (включно з засіданнями ВРУ). Після відбування такого покарання провести психологічну експертизу. Якщо змін в психіці немає - то визнати недієздатним, а якщо такі зміни відбулися - призначити відповідне примусове лікування.
Щось я якось злобно нафантазував