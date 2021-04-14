УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9918 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
990 9

Харківський підліток захотів розваг і повідомив про "замінування" поліклініки, - поліція

Харківський підліток захотів розваг і повідомив про

Харківська поліція викрила 15-річного підлітка, який "замінував" лікарню по проспекту Любові Малої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Хлопець зізнався у скоєному і дав свідчення. Як виявилося, він зателефонував за номером 101 і повідомив про мінування заради розваги", - сказано в повідомленні.

Інцидент стався пізно ввечері у вівторок, 13 квітня. О 22:32 анонім зателефонував за номером 101 і повідомив, що в поліклініці закладено вибухівку. Працівники поліції обстежили 1200 кв. метрів приміщень і 700 кв. метрів прилеглої території. Вибухонебезпечних предметів або вибухових речовин під час огляду вони не виявили.

Читайте також: Через неправдиве повідомлення про мінування з клінічної лікарні Києва №7 евакуювали пацієнтів і персонал, - Муніципальна варта

Відомості про те, що трапилося, внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в утку когда заполнится пейнтбольную гранату с горохом по 20 грн. штука...
показати весь коментар
14.04.2021 20:12 Відповісти
Нашо ви такий жорстокий?
Домашній арешт на 3 місяці в квартирі, де всі стіни (навіть у вбиральні та ванній кімнаті) завішані моніторами з динаміками. І всі 3 місяці на всіх моніторах цілодобово крутити "Сватів", "Слугу народа" та виступи "95 кварталу" (включно з засіданнями ВРУ). Після відбування такого покарання провести психологічну експертизу. Якщо змін в психіці немає - то визнати недієздатним, а якщо такі зміни відбулися - призначити відповідне примусове лікування.
Щось я якось злобно нафантазував
показати весь коментар
14.04.2021 20:17 Відповісти
Дебиленыш.
показати весь коментар
14.04.2021 20:09 Відповісти
И кто его таким придурком воспитал?
показати весь коментар
14.04.2021 20:17 Відповісти
Что вы накинулись на пацана? Он хотел развлечений, он их таки себе нашёл... Теперь ему точно будет не скучно.
показати весь коментар
14.04.2021 20:20 Відповісти
написать ему на лбу тату "добкин" или "терехов"
показати весь коментар
14.04.2021 20:30 Відповісти
Так як він малолітній, призначити йому після школи по чотири години громадських робіт у тій лікарні, яку він замінував, протягом місяця.
показати весь коментар
14.04.2021 20:58 Відповісти
Дебіл малолітній, хай місяць вулиці підмітає...
показати весь коментар
15.04.2021 01:14 Відповісти
 
 