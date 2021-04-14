Харківський підліток захотів розваг і повідомив про "замінування" поліклініки, - поліція
Харківська поліція викрила 15-річного підлітка, який "замінував" лікарню по проспекту Любові Малої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Хлопець зізнався у скоєному і дав свідчення. Як виявилося, він зателефонував за номером 101 і повідомив про мінування заради розваги", - сказано в повідомленні.
Інцидент стався пізно ввечері у вівторок, 13 квітня. О 22:32 анонім зателефонував за номером 101 і повідомив, що в поліклініці закладено вибухівку. Працівники поліції обстежили 1200 кв. метрів приміщень і 700 кв. метрів прилеглої території. Вибухонебезпечних предметів або вибухових речовин під час огляду вони не виявили.
Відомості про те, що трапилося, внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
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Домашній арешт на 3 місяці в квартирі, де всі стіни (навіть у вбиральні та ванній кімнаті) завішані моніторами з динаміками. І всі 3 місяці на всіх моніторах цілодобово крутити "Сватів", "Слугу народа" та виступи "95 кварталу" (включно з засіданнями ВРУ). Після відбування такого покарання провести психологічну експертизу. Якщо змін в психіці немає - то визнати недієздатним, а якщо такі зміни відбулися - призначити відповідне примусове лікування.
Щось я якось злобно нафантазував