ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что в результате переговоров ТКГ 14 апреля на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.

По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ".

Также читайте: Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться