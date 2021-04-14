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Новости Агрессия России против Украины
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ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - Арестович

ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что в результате переговоров ТКГ 14 апреля на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.

По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ".

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Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (335)


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Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.

Заседанье до обеда -- я не выступаю... (с)
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14.04.2021 20:55 Ответить
1. "на следующем заседании 28 апреля" Источник: https://censor.net/ru/n3259762

2. "о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ" Источник: https://censor.net/ru/n3259762

Яке з цих тверджень одніеї і тієї ж людини є брехнею?
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14.04.2021 21:00 Ответить
В зависимости от обстоятельств: сегодня он с пеной у рта, будет утверждать что №1, а №2 не существует в природе, а завтра с точностью наоборот.
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14.04.2021 21:06 Ответить
Жодне. В першому випадку мова йде про чергове засідання, в другому - про позачергове, в якому будуть формувати повістку на 28 число. І ні для чого на пустому місці шукати брехню.
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14.04.2021 21:17 Ответить
Як же швидко вони свої пельки наїдають!
Миротворці, бл...
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14.04.2021 21:02 Ответить
Люся дансенг
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14.04.2021 21:07 Ответить
 
 