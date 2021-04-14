ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - Арестович
Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что в результате переговоров ТКГ 14 апреля на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.
По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ".
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Заседанье до обеда -- я не выступаю... (с)
2. "о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ" Источник: https://censor.net/ru/n3259762
Яке з цих тверджень одніеї і тієї ж людини є брехнею?
Миротворці, бл...