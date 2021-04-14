ТКГ прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, - Арестович
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу заявив, що внаслідок переговорів ТКГ 14 квітня на рівні глав делегацій сторонами було прийнято рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити і визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня", - заявив Арестович.
За його словами, "українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ".
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Заседанье до обеда -- я не выступаю... (с)
2. "о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ" Источник: https://censor.net/ru/n3259762
Яке з цих тверджень одніеї і тієї ж людини є брехнею?
Миротворці, бл...