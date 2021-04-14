ТКГ прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу заявив, що внаслідок переговорів ТКГ 14 квітня на рівні глав делегацій сторонами було прийнято рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити і визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня", - заявив Арестович.

За його словами, "українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ".

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