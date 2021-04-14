УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9308 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 926 6

ТКГ прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, - Арестович

ТКГ прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу заявив, що внаслідок переговорів ТКГ 14 квітня на рівні глав делегацій сторонами було прийнято рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити і визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня", - заявив Арестович.

За його словами, "українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ".

Читайте також: Арестович про виведення Казанського з ТКГ через вимоги терористів ОРДО: Він залишиться, сприймаємо це як поганий анекдот

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.

Заседанье до обеда -- я не выступаю... (с)
показати весь коментар
14.04.2021 20:55 Відповісти
1. "на следующем заседании 28 апреля" Источник: https://censor.net/ru/n3259762

2. "о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ" Источник: https://censor.net/ru/n3259762

Яке з цих тверджень одніеї і тієї ж людини є брехнею?
показати весь коментар
14.04.2021 21:00 Відповісти
В зависимости от обстоятельств: сегодня он с пеной у рта, будет утверждать что №1, а №2 не существует в природе, а завтра с точностью наоборот.
показати весь коментар
14.04.2021 21:06 Відповісти
Жодне. В першому випадку мова йде про чергове засідання, в другому - про позачергове, в якому будуть формувати повістку на 28 число. І ні для чого на пустому місці шукати брехню.
показати весь коментар
14.04.2021 21:17 Відповісти
Як же швидко вони свої пельки наїдають!
Миротворці, бл...
показати весь коментар
14.04.2021 21:02 Відповісти
Люся дансенг
показати весь коментар
14.04.2021 21:07 Відповісти
 
 