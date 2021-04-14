Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны.

Об этом Данилюк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент должен ввести санкции против Игоря Коломойского и лишить его украинского гражданства. Далее - депортация на Кипр или в Израиль, или сразу экстрадиция в США... Кто сомневается, что Коломойский входит в топ-10 экономических террористов Украины?" - написал Данилюк.

"Ударим острым мечом СНБО головам гидры экономического терроризма!" - добавил он.

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