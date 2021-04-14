Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны.
Об этом Данилюк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент должен ввести санкции против Игоря Коломойского и лишить его украинского гражданства. Далее - депортация на Кипр или в Израиль, или сразу экстрадиция в США... Кто сомневается, что Коломойский входит в топ-10 экономических террористов Украины?" - написал Данилюк.
"Ударим острым мечом СНБО головам гидры экономического терроризма!" - добавил он.
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Топ комментарии
+18 vitaliymkua
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+17 Maxim Ak-Murza
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+17 Maksim Perepelitca
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увы, не смог, стушевался
если писюанист-ЗеЛох только подумает о лишении гражданства коломойши - то через 3 дня ВСЕ оставшиеся (на сегодняшний вечер) зебилы начнут пинать клоуна..
Да и чем думать писюанисту-имитатору? не ермаком же.?)) а само оно - не способно.. у него "нет времени думать"(с)зеленский
.
...
Та ще Рябошапка (юрист) не осоромився під таке підписуватися.
Ну не має в Україні процедури позбавлення громадянства, крім добровільної відмови.
Це було софкоідная практика позбавляти громадянства, за що Софка і ібошілі санкції та ембарго різні .
Навіть зрадника Мертветчука не можна . Навіть Аксьонова з Няшею не можна . Й Ібуковича втікача -- теж .
И закон есть...
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України.
Беглый «СБУшник» Нескоромный грозится обнародовать «интересные документы» о гражданстве Зеленского
Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в подготовке организации убийства, заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве Президента Владимира Зеленского, которые могут привести к его импичменту. Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля. «Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
коломойский столько бабла вложил что б одурманить 73% и посадить на трон этого клоуна.. и как теперь он попрёт после своего хозяина?
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Давай іще про Ліпєцкую фабріку, і про вбитого брата
Хоча, може дядя Джо "зелені горішки" притисне і синок папочку здасть. Доречі, у такому випадку хоч у антисемітизмі не звинуватять
Повенеться у паяци
"Ударим острым мечом СНБО головам гидры экономического терроризма!"
Данилюк вроде и правду написал а какой то гадкий привкус остался т.е. подъ-нул осла, цинично поглумился над лоХторатом и СНБО - так нужно понимать?
То есть он не свои деньги взял - он тупо вывел чужие деньги.
Где наказание?
ЗГОДА НА ВСІ 100
Коломойша хай пензлює з України без майна і грошей десь у Ізраїль.
Ст.25 Конституції України: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства..."
Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України.
Так что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь не "должен", а "уполномочен" и не "лишить", а "прекратить" гражданство Украины КолоМойши, короче говоря, может влупашить не в лоб, а по лбу.
P.s. А вообще-то Байден хоть и старпёр, но молодца - первым делом взял и усадил ЗЕлёносопельного БлаЗЕня на шпагат - теперь пускай покувыркается.
Основной Закон - Конституция Украины, не предусматривает процедуры лишения гражданства. Нельзя лишить гражданства Украины.
ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" не может противоречить Основному Закону.
С Беней не получится.