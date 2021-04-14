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Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства

Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны.

Об этом Данилюк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент должен ввести санкции против Игоря Коломойского и лишить его украинского гражданства. Далее - депортация на Кипр или в Израиль, или сразу экстрадиция в США... Кто сомневается, что Коломойский входит в топ-10 экономических террористов Украины?" - написал Данилюк.

"Ударим острым мечом СНБО головам гидры экономического терроризма!" - добавил он.

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Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Коломойский Игорь (1792) санкции (11458) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+18
Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 2468
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14.04.2021 22:58 Ответить
+17
Серьезная заявка. Интересно, реакция из #ОПы будет?
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14.04.2021 22:58 Ответить
+17
Валоденька мой презідєнт .

Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 6758 .
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14.04.2021 23:04 Ответить
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а ахметов?
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14.04.2021 22:55 Ответить
Счас...
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14.04.2021 22:56 Ответить
а останься александр секретарем снбо и спокойно, на очередной пятничной встрече, в кругу первых лиц, преспокойно САМ пропихнул бы решение этого, больного для себя вопроса...
увы, не смог, стушевался
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14.04.2021 23:13 Ответить
Вряд ли. Чересчур уж крепко зависит клоун от бени. Но конфликт между ними неизбежен,
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14.04.2021 23:17 Ответить
Я це пропонував вже багато разів. Але наш видатний потерпілий ********** не наважиться на це. Крім того, вже бачив коментарі щодо можливої наявності другого громадянства у нього самого. Не здивуюсь появі відповідних доказів щодо цього.
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15.04.2021 01:42 Ответить
Дчнитюк либонь не чув від Зєлєнского, що той "нікому нічєво нє должєн".
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15.04.2021 00:32 Ответить
Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 2468
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14.04.2021 22:58 Ответить
Серьезная заявка. Интересно, реакция из #ОПы будет?
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14.04.2021 22:58 Ответить
У ОПы язык в ОПе
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14.04.2021 23:01 Ответить
Он конечно идиот, но не на столько.
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14.04.2021 23:01 Ответить
хааа.. у них там подвоз "пудры" из гондураса?))
если писюанист-ЗеЛох только подумает о лишении гражданства коломойши - то через 3 дня ВСЕ оставшиеся (на сегодняшний вечер) зебилы начнут пинать клоуна..
Да и чем думать писюанисту-имитатору? не ермаком же.?)) а само оно - не способно.. у него "нет времени думать"(с)зеленский
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14.04.2021 23:01 Ответить
А кто мешал данюлюку сделать это?
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14.04.2021 23:02 Ответить
да шож такое....опять...а Рабинович не подойдёт?
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14.04.2021 23:02 Ответить
Если зебил...то это навсегда....
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14.04.2021 23:04 Ответить
Це заявив ексчиновник, який злив Бєні конфіденційну інформацію для захисту в суді.
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14.04.2021 23:04 Ответить
Валоденька мой презідєнт .

Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 6758 .
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14.04.2021 23:04 Ответить
Які санкції проти Бєні? Запостіть, де та світлина, на якій Бєня зкликав нараду та роздає вказівки Зєлємойському, Гончаруку, іншим салагам, а ті занотовують.
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14.04.2021 23:05 Ответить
Данилюк: Зеленський має ввести санкції проти Коломойського і позбавити його громадянства - Цензор.НЕТ 1022Данилюк: Зеленський має ввести санкції проти Коломойського і позбавити його громадянства - Цензор.НЕТ 4975

...
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15.04.2021 08:04 Ответить
Дякую. Не знаю чому але в мене зникла функція ставити вподобайки.
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16.04.2021 00:25 Ответить
Що за шизоїдний марення від чувака, який був секретарем цільного РНБО ...
Та ще Рябошапка (юрист) не осоромився під таке підписуватися.

Ну не має в Україні процедури позбавлення громадянства, крім добровільної відмови.
Це було софкоідная практика позбавляти громадянства, за що Софка і ібошілі санкції та ембарго різні .

Навіть зрадника Мертветчука не можна . Навіть Аксьонова з Няшею не можна . Й Ібуковича втікача -- теж .
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14.04.2021 23:09 Ответить
Можно...
И закон есть...
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14.04.2021 23:36 Ответить
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України.
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14.04.2021 23:37 Ответить
Ага, ждите, объявит)))
Беглый «СБУшник» Нескоромный грозится обнародовать «интересные документы» о гражданстве Зеленского

Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в подготовке организации убийства, заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве Президента Владимира Зеленского, которые могут привести к его импичменту. Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля. «Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
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14.04.2021 23:09 Ответить
как это он себе представляет?))
коломойский столько бабла вложил что б одурманить 73% и посадить на трон этого клоуна.. и как теперь он попрёт после своего хозяина?
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14.04.2021 23:13 Ответить
Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 2586
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14.04.2021 23:14 Ответить
Прямо Марат доморощенный.
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14.04.2021 23:17 Ответить
Зеленский должен ввести санкции против Коломойского/ Вовремя предать - это не предать, а предвидеть. Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, эмигрировавший в США. Он сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы.
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14.04.2021 23:20 Ответить
Доречі. Стає актуальним
Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 6868
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14.04.2021 23:20 Ответить
Президент не может лишить гражданства гражданина Украины, если тот не написал заявление и не указал уважительную причину. Люди добровольно не могут годами уйти из этого гражданства добровольно даже имея доказательство в виде гражданства другой страны - это еще та морока.
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14.04.2021 23:22 Ответить
Эту сказку придумали под Саакашвили. Имеет право, при наличии другого гражданства.
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15.04.2021 00:39 Ответить
Нельзя. Существует закон, в котором этот порядок как присвоения, так и лишения гражданства четко прописан. Если бы так было просто, тогда президент лишал гражданства всех ему неугодных, как в свое время Сталин отстреливал таковых.
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15.04.2021 10:00 Ответить
Закон 2235-ііі, раздел ІІІ.
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15.04.2021 10:09 Ответить
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
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15.04.2021 10:46 Ответить
Правильно. Для этого гражданин должен представить все нотариально удостоверенные документы о гражданстве другой страны плюс заявление. Существует установленный порядок этой процедуры. Президент не может без заявы гражданина прекратить ваше гражданство - если он это сделает самовольно, то вы можете остаться вообще безо всякого гражданства и паспорта. Что тогда?
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15.04.2021 14:33 Ответить
Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства - Цензор.НЕТ 1597
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14.04.2021 23:23 Ответить
Ага, пчелы против меда. Набирается коллектив брошенных жен. Дубинский первый, теперь Данилюк. Верещук там что-то начинает. Вы, зетвари, не перешибете коломойшу потому что это зеленский его жена, а не вы.
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14.04.2021 23:28 Ответить
Якщо на Г+Г зливний бачок Мосейчук розхвалює Гідранта, значить у Бені все в ажурі і зелені)
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14.04.2021 23:31 Ответить
Можно и выслать, и лишить, но только в праздничном наборе с татарином и сывочолым. Ничем прохиндеи не лучше
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14.04.2021 23:42 Ответить
Виповз аби обіс*ати Пороха лишній раз?
Давай іще про Ліпєцкую фабріку, і про вбитого брата
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14.04.2021 23:50 Ответить
Ввести санкции и лишить гражданства вора коломойшу, но он же одновременно крестный отец и банкир, как Данилюк себе это представляет?
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14.04.2021 23:52 Ответить
Я так думаю, що Зеленський швидше введе санкції і позбавить громадянства Данілюка ніж Коломойського
Хоча, може дядя Джо "зелені горішки" притисне і синок папочку здасть. Доречі, у такому випадку хоч у антисемітизмі не звинуватять
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14.04.2021 23:56 Ответить
Беня его компроматом как щенка утопит. А бежать Нелоху некуда.
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15.04.2021 00:10 Ответить
Чому не має куди? В Московії на корпоративах буде веселити люд грою на піаніно.
Повенеться у паяци
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15.04.2021 00:30 Ответить
Он даже там никому не нужен будет.
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15.04.2021 00:37 Ответить
Ба нашому телятку не дано Богом вовка з*їсти.
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15.04.2021 07:50 Ответить
Если такое сделает Зе, фиг с ним, то на следующих выборах проголосую за него.
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15.04.2021 00:04 Ответить
"Президент должен ввести санкции против Игоря Коломойского и лишить его украинского гражданства. Далее - депортация на Кипр или в Израиль, или сразу экстрадиция в США... Кто сомневается, что Коломойский входит в топ-10 экономических террористов Украины?" - написал Данилюк."

"Ударим острым мечом СНБО головам гидры экономического терроризма!"

Данилюк вроде и правду написал а какой то гадкий привкус остался т.е. подъ-нул осла, цинично поглумился над лоХторатом и СНБО - так нужно понимать?
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15.04.2021 00:06 Ответить
Беня вывел 6 млрд. долларов из Приватбанка на момент, когда там было 17 млн. клиентов.
То есть он не свои деньги взял - он тупо вывел чужие деньги.
Где наказание?
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15.04.2021 00:17 Ответить
Данилюк: Зеленський має ввести санкції проти Коломойського і позбавити його громадянства - Цензор.НЕТ 1889
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15.04.2021 00:36 Ответить
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны. Источник: https://censor.net/ru/n3259775

ЗГОДА НА ВСІ 100
Коломойша хай пензлює з України без майна і грошей десь у Ізраїль.
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15.04.2021 01:11 Ответить
і десь виплив данилюк, це той поц, який звинувачував пороха у крадіжки серверної. Чого він рота відкриває на Ігоря Валерійовича. В дуду єрмака дує, чуть щось не так і чкурне в Лондон, представляти чиїсь інтереси. А бені мститься, тягує сплячого тигра за хвоста. Цей данилюк з тієї когорти розумах, що і бувший міністр транспорту, який невилазить з ефірів. Памятається цей транспортник будучи міністром в уряді гройсмана, запропонував на повному серйозі прийняти постанову, яким зобовязати всіх власників автомобілів, які хочуть установити газове обладнання, перед тим брати дозвіл на таке встановлення у фірмі виробника.. І сміх і сльози. А цей поц такий самий віщун -бреше і при цьому дивиться в очі.
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15.04.2021 03:12 Ответить
Всіх олігархів.
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15.04.2021 06:54 Ответить
Данилюк безграмотный:
Ст.25 Конституції України: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства..."
Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України.
Так что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь не "должен", а "уполномочен" и не "лишить", а "прекратить" гражданство Украины КолоМойши, короче говоря, может влупашить не в лоб, а по лбу.
P.s. А вообще-то Байден хоть и старпёр, но молодца - первым делом взял и усадил ЗЕлёносопельного БлаЗЕня на шпагат - теперь пускай покувыркается.
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15.04.2021 07:32 Ответить
Беня вор. Вор должен сидеть в тюрме.
Основной Закон - Конституция Украины, не предусматривает процедуры лишения гражданства. Нельзя лишить гражданства Украины.

ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" не может противоречить Основному Закону.
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15.04.2021 07:51 Ответить
Законы трактуются дословно. "Лишить" и "прекратить" - это разные слова, поэтому Закон "Про громадянство України" формально не противоречит Крнституции.
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15.04.2021 07:58 Ответить
Если Беня приобрел гражданство при рождении, то и прекратить его нельзя. Никак. Юридическая дырка образовалась только для приобретения гражданства Указом Президента.
С Беней не получится.
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15.04.2021 08:05 Ответить
Это лишить нельзя. КолоМойша кроме украинского добровольно приобрёл ещё два иностранных гражданства (Израиль точно и Кипр, если не ошибаюсь) - это и есть основание для прекращения гражданства Украины, было бы желание у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня. Но БлаЗЕнь продвинутый чувак, тем более, - жид, вероятно у него самого имеется еврейский паспорт (у жидов это модно).
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15.04.2021 08:21 Ответить
Якби не називали, але самовбивцею не назвеш. В крайньому разі складе повноваження з посиланням на хворобу "ями шлунку".
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15.04.2021 07:48 Ответить
А ваш Порошенко, простите, не должен был бы этого сделать за 5 лет? (вопрос с задней парты). А, товарищ зам. главы АП Порошенки?
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15.04.2021 07:50 Ответить
 
 