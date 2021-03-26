Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк
Показания Семена Семенченко могут стать основанием для открытия новых уголовных производств и для санкций СНБО против Игоря Коломойского.
Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"По моей информации Семенченко дает показания на Коломойского. Связь между ними ни для кого не является секретом. Для Коломойского это может означать и новые уголовные дела, и основания для санкций СНБО ... Интересно есть ли политическая воля идти этим путем?" - заявил Данилюк.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 3 ч. ·
Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.
З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.
Вірю в свою країну. Слава Україні!
хотя бы 20
Данилюк пише, що дає покази, а Сьома пише, що іде в отказ.
Інших він перебанив.
Доречі, його друг Єгор Соболєв написав дивний пост.
Про кого це він, чи не про Семена?
https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZVjJjlIdunYdJBVp9mChoaDoBzyBgFwjq8pdu73T0RCKHdll1wl-W6121pwXX_1ZeBfoU_rD6dsTVqLWummDQFtXMZ2ycWOBpJbGNxZ7yV1QQXTL8hMMU_h6t4UZptqR-k&__tn__=-UC%2CP-R Єгор Соболєв
https://www.facebook.com/IegorSoboliev# 1 год ·
Ветерани, активісти, просто знайомі, з якими ми зустрілися у добрих справах.
Якщо Ви після цього вирішили заробляти на життя рейдерством, корупцією, іншими нечесними методами - це робить неможливим ваш публічний захист.
Навіть коли ви опиняєтесь у біді несправедливо.
І це кидає тінь на ті добрі справи, які нас об'єднали.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXAFj4YW0ldf-****************************************************************************************************-fIj1GA70l1Kw60vA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 1 ч ·
Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України. Суд сьогодні в 17-00 Володимирська 15. Звичайно ж Печерський. Буде моя дружина, мої діти і ті побратими хто вже не на фронті і ще на свободі. Яке б не було рішення суду - я готовий. Слава Україні!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3791560624253958&id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Самий величезний здобуток общукантів, які виламали двеь в арендованій https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R Семен
Семенченко квартирі, це два шеврону "Донбасу" у його дітей
І кидати неповнолітніх дітей в середовище судового засідання, де будуть зашкалювали емоції, де в них точно буде величезний стрес, нервування це його особисте рішення. Він збирається справити враження на суддів присутністю дітей і не турбується про здоров'я дітей.
На подібних засіданнях багато емоцій, бувають навіть бійки.
Хмара і за скажену медведчуківську Надьку поручався, на амбразуру кидався.
А Коханівський провокатор по виклику.
Він приходив на суди по Антоненко, Кузьменко?
Карма.
Тут про Коханівського і за що і коли його судили. Зверніть увагу, під час чийого президенства і за що на Миколу справу завели і при чиєму президенстві його судили. Ще одне підтвердження моєї думки, що ці два "презики" - не вороги один одному. Діють однаково.
Ми ж не знаємо для чого насправді затіяна ця чергова циркова вистава.
Може, як і з медведчуком, відволікання уваги від власних зашкварів, від того самого вагнергейту.
При ЗЕ не могут. Скорее Семенченко в камере абсолютно случаянно на резинке от трусов повесится.
Втім, тут, звісно, "можливі варіанти"...
Отак - не рий яму іншому
Для читачів.
а не Семенченка, Шевченка, Парасюка. петю, мертвечука, азірова, козака..
А якщо не хочеш взяти беню, то можна брати будь-кого,
а але не беню..
Ограбленый банк не доказательство?
Ох и клоуны