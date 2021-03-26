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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Коломойский (1773) Семенченко Семен (380) Данилюк Александр (469)

Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк

Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк

Показания Семена Семенченко могут стать основанием для открытия новых уголовных производств и для санкций СНБО против Игоря Коломойского.

Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации Семенченко дает показания на Коломойского. Связь между ними ни для кого не является секретом. Для Коломойского это может означать и новые уголовные дела, и основания для санкций СНБО ... Интересно есть ли политическая воля идти этим путем?" - заявил Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "НВФ Семенченко и Шевченко": суд отправил первого подозреваемого Новикова под домашний арест

Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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Топ комментарии
+26
Здається, Беня вже жалкує, що підсунув країні зеленського, який своїми дурощами розгнівив Байдена ))
Отак - не рий яму іншому
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26.03.2021 13:43
+23
Ви про що? Ви забули, де, на якому каналі з'явилися двері ОПи, розмальовані протестувальниками? Семенченко використають для дискредитації добрвольчого руху. Коломойського ніхто чіпати не буде.
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26.03.2021 13:41
+18
Циркова вистава ,для лохтората,триває !!!))))
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26.03.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Сеню прессанули-он и поплыл)))
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26.03.2021 13:35 Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZU7ZnMpwM7Zbk-dgoseYgtuLjcT9iDjg_MeJLLvxPbnSvPvXwB_3qqZNdeSqE3EA5hB-QTFvD4XLr4JA95b0bZYtE65A3akfZOq9m_ft2PPYErkP3geqHAlsA_av3-4GHA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 3 ч. ·

Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.

З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.

Вірю в свою країну. Слава Україні!
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26.03.2021 13:55 Ответить
посмотреть бы еще на эти "сотни репрессированных добровольцев".
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26.03.2021 14:16 Ответить
Больше восьми тыс по тюрьмам.Увы...
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26.03.2021 14:41 Ответить
а можно перечень. не надо 8000
хотя бы 20
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26.03.2021 15:09 Ответить
Что молчишь безебот? Где список?
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26.03.2021 15:42 Ответить
свиня, назви імена! скіки чекати?
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26.03.2021 15:51 Ответить
Торнадо тебя устроит, троляка безымянная?
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31.05.2021 11:54 Ответить
Так хто бреше, Данилюк чи Семенченко?
Данилюк пише, що дає покази, а Сьома пише, що іде в отказ.
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26.03.2021 14:27 Ответить
Алла! А хто такий данилюк в цій історії? Слідчий СБУ, адвокат? Хто? Він що, присутній на допиті, чи може слідчий СБУ йому напряму доповідає, що там діється в кабінеті ? Семен, чотирі години назад, написав, що їде, САМ ЇДЕ, в СБУ. Якщо не "закриють", ввечері напише що там відбувалось і про що була розмова(допит). А данилюк вже все знає? Як так? Знаєте, зараз скільки "освєдомльонних" про діяльність Семена з'явиться... Он навіть мосійчук, отой, ляшка партнер(по партії), заявляє приблизно таке: завдяки ЙОМУ, батальону "Донбас" і якомусь типу в "балаклаві", видали зброю... Сміх та й годі. В Семенченка сторінка в фейсбуці" відкрита, йому можна задавати питання, не так як у багатьох "деловарів", хрін що запитаєш і він, на самі, навіть неприємні запитання, дає відповідь.
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26.03.2021 15:36 Ответить
Цікава реакція деяких тутешніх порохосвиней на арешт Семенченка, одного з перших, хто зі своїми побратимами, виступив зі зброєю в руках, на захист України. Радіють, свині. Весело їм, коли малороси за грати кидають Патріотів України. Очікувана реакція. Таке відчуття складається, що в цих типів, українського не залишилось нічого. В унісон радіють і з ригами і з кацапами. Коли малороси, після "Донбасівців", почнуть кошмарить "ПС", "Нац.Дружини" Білецького, візьмуться за Яроша з його "УДА", думаю можуть навіть кикнутись від щастя.
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26.03.2021 15:45 Ответить
Можуть задати питання тільки ті, що співають йому оди.
Інших він перебанив.
Доречі, його друг Єгор Соболєв написав дивний пост.
Про кого це він, чи не про Семена?

https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZVjJjlIdunYdJBVp9mChoaDoBzyBgFwjq8pdu73T0RCKHdll1wl-W6121pwXX_1ZeBfoU_rD6dsTVqLWummDQFtXMZ2ycWOBpJbGNxZ7yV1QQXTL8hMMU_h6t4UZptqR-k&__tn__=-UC%2CP-R Єгор Соболєв
https://www.facebook.com/IegorSoboliev# 1 год ·

Ветерани, активісти, просто знайомі, з якими ми зустрілися у добрих справах.

Якщо Ви після цього вирішили заробляти на життя рейдерством, корупцією, іншими нечесними методами - це робить неможливим ваш публічний захист.
Навіть коли ви опиняєтесь у біді несправедливо.

І це кидає тінь на ті добрі справи, які нас об'єднали.
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26.03.2021 15:47 Ответить
Чесно, не знаю, що мав на увазі Єгор... Думаю, дуже скоро все проясниться. Ось годину назад, зі сторінки Семенченка:

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXAFj4YW0ldf-****************************************************************************************************-fIj1GA70l1Kw60vA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 1 ч ·

Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України. Суд сьогодні в 17-00 Володимирська 15. Звичайно ж Печерський. Буде моя дружина, мої діти і ті побратими хто вже не на фронті і ще на свободі. Яке б не було рішення суду - я готовий. Слава Україні!
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26.03.2021 16:01 Ответить
Навіть дітей в суд приведуть? Це вже занадто.
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26.03.2021 16:03 Ответить
А так - не занадто?:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3791560624253958&id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Самий величезний здобуток общукантів, які виламали двеь в арендованій https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R Семен
Семенченко квартирі, це два шеврону "Донбасу" у його дітей
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26.03.2021 19:03 Ответить
Семенченко зробив ДУЖЕ багато, щоб зараз була саме ця влада.
І кидати неповнолітніх дітей в середовище судового засідання, де будуть зашкалювали емоції, де в них точно буде величезний стрес, нервування це його особисте рішення. Він збирається справити враження на суддів присутністю дітей і не турбується про здоров'я дітей.
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26.03.2021 20:22 Ответить
А коли пітбулі малороса двері в квартиру вибивали, де ці дітки знаходились, це так, мєлочі жізні? Коли там, при дітях - все вверх дном, ніякого стресу не було? Величезного? Ах да! Так їм і треба! Щоб знали, що батько цю владу на золотий унітаз посадив. Думаю в суді, діти, яких Семен виховує патріотами України, значно менший стрес отримають, ніж коли якісь бичари в повній бойовій, двері в хату, де була мама і діти, вибивали.
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26.03.2021 20:36 Ответить
І тоді в дітей був стрес від пітбулів малороса, якого привів до влади Семенченко-Грішин. Навіщо травмувати психіку дітей додатково?
На подібних засіданнях багато емоцій, бувають навіть бійки.
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26.03.2021 21:10 Ответить
Обраний вами блазень в рази брехливіший, жадібніший, цинічніший та мстивіший.

Хмара і за скажену медведчуківську Надьку поручався, на амбразуру кидався.
А Коханівський провокатор по виклику.
Він приходив на суди по Антоненко, Кузьменко?
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26.03.2021 21:50 Ответить
Я не обирав ні блазня, і ні цинічного брехуна. Викреслив обох. Ці істоти достойні один одного. Доказ цього - блазень кидає за решітку всіх: Антоненка, Стерненка, Семенченка, а ось свого "головного ворога" - "сивочолого лідера оппозиції" - не чіпає. Нема за що? Є!
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26.03.2021 22:06 Ответить
Принаймі двоє із згаданих зробили себе разом, обравши блазня.
Карма.
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26.03.2021 22:13 Ответить
Коханівський - провокатор? Коли його судили і присудили условний термін, на його захист хоч хтось з пеціних холуїв приходив? Він з батальоном ОУН був на війні. А для вас - провокатор. А Хмара - Герой України. А ви скажіть, чому Гадя не в тюрьмі? Вона ж блін - террористка! і зі зброєю її ніби-то затримували на лінії розмежування, і зРаду вона ніби-то готувалась підірвати нафік. На 15 років тягнуло. Чому не сидить, якщо ці звинувачення - правда?Тому Хмара за цю жабу і впрягся. З почуття справедливості. Ну така він людина. Якби він знав, що гадя дійсно виннав тім, що їй приплели, він би її не захищав. Доречі, ви в курсі за що при совєтах, Хмара 10 років відсидів?
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26.03.2021 22:19 Ответить
https://hromadske.ua/posts/komandira-bataljonu-oun-kohanivskogo-zasudili-do-2-rokiv-tyurmi-ale-uvyaznyat-jogo-cherez-rik
Тут про Коханівського і за що і коли його судили. Зверніть увагу, під час чийого президенства і за що на Миколу справу завели і при чиєму президенстві його судили. Ще одне підтвердження моєї думки, що ці два "презики" - не вороги один одному. Діють однаково.
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26.03.2021 22:31 Ответить
сеня не пише,шо в отказ ...він пише,що дасть пояснення.шо в тих поясненнях-нам не скажуть
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26.03.2021 15:47 Ответить
Ну пише "відкидаю всі звинувачення СБУ" ...
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26.03.2021 15:50 Ответить
если даст показанию на беню-сбу сами видкынуть звынувачення
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26.03.2021 15:53 Ответить
Це якби СБУ було нормальне.(
Ми ж не знаємо для чого насправді затіяна ця чергова циркова вистава.
Може, як і з медведчуком, відволікання уваги від власних зашкварів, від того самого вагнергейту.
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26.03.2021 15:57 Ответить
боротьба соросовцев з єрмаком
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26.03.2021 16:11 Ответить
Баканов соросовець?
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26.03.2021 16:18 Ответить
выходит шо так...раз против зермака выступает
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26.03.2021 17:57 Ответить
Цікаво,як шавка бреше на господаря !!!)))
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26.03.2021 13:36 Ответить
Ви про що? Ви забули, де, на якому каналі з'явилися двері ОПи, розмальовані протестувальниками? Семенченко використають для дискредитації добрвольчого руху. Коломойського ніхто чіпати не буде.
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26.03.2021 13:41 Ответить
А я про що??)))
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26.03.2021 13:44 Ответить
Циркова вистава ,для лохтората,триває !!!))))
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26.03.2021 13:45 Ответить
Я пам'ятаю як шавка Семенченко щось там блокував за часів Порошенко!
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26.03.2021 13:50 Ответить
в інтересах бені...
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26.03.2021 14:11 Ответить
В чиїх інтересах він це робив стало зрозуміло тільки згодом! А до того він був "пачтиверталётчица" тільки "Героя України" не дали!
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26.03.2021 16:44 Ответить
Семенченко и добровольчий рух это нонсенс. Не, ну если добровольцы доброволят за деньги...
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26.03.2021 14:10 Ответить
Ци ми знаємо. А зебіли знають, що телевізор знає найкраще. Послухайте телевізор. 😊
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26.03.2021 14:23 Ответить
Тогда в тюрьму обоих!
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26.03.2021 13:36 Ответить
Насиння между коломойшей и собственной шкурой выбрал собственную шкуру. Игар Валеричу это не понравится
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26.03.2021 13:36 Ответить
Показания Семена Семенченко могут стать основанием для открытия новых уголовных производств и для санкций СНБО против Игоря Коломойского.

При ЗЕ не могут. Скорее Семенченко в камере абсолютно случаянно на резинке от трусов повесится.
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26.03.2021 13:37 Ответить
Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1801
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26.03.2021 13:37 Ответить
може сэм-карт?
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26.03.2021 15:50 Ответить
Павлик Морозов?)
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26.03.2021 13:37 Ответить
Я не думаю, що Грішин дає покази на беню. Я чомусь вважаю, що з нього хочуть такі покази вибити. А чи виб'ють - ще те питання.
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26.03.2021 13:37 Ответить
Навряд зелена влада намагається знайти компромат на бєню, скоріш для них покази Семенченка проти бабломойського це велика проблема, тому що не реагувати на них означатиме що вони продовжують бути маріонетками бєні (в першу чергу в очах заходу, на думку громадян України їм плювати, тим паче що зебіли усе схавають), а якщо реагувати, то від бєні "отвєточка" обов"язково прилетить і на поверхню повилазять дуже багато схем зебільних мародерів та правда про вибори, фінансування та інше, не кажучи вже про вихід з фракції 40-50 підконтрольних бєнє депутатів. Тому ці покази заховають поглибше в обмін на закриття справи, на що скоріш за все і розраховує Семенченко.
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26.03.2021 14:25 Ответить
і так може бути... Але я чомусь подумав, що в рамках пресування бені д'єрмаком на заказ з США все ж таки Татаров дав команду зібрати "докази"... Як вони використаьб (якщо зберуть ще...) - інша справа.
Втім, тут, звісно, "можливі варіанти"...
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26.03.2021 15:15 Ответить
А тебе какое дело, ахметовская шавка? Не сбежал бы с СНБО- сам знал бы и демонстрировал бы нам свою "политическую волю".
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26.03.2021 13:39 Ответить
Как глупо это сообщать...если это конечно не деза, направленная на успокоение разнервничавшихся подсвинков
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26.03.2021 13:40 Ответить
кому-то хоть заплатили?
Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3675
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26.03.2021 13:40 Ответить
За техніку платили. Проте не особисто, а виділяли кошти на роту...
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26.03.2021 13:46 Ответить
За технику платили с госбюджета!
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26.03.2021 13:51 Ответить
Приватбанк не платив, то держава платила
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27.03.2021 21:02 Ответить
Показания "на" ) похоже самый распространенный предлог)
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26.03.2021 13:40 Ответить
Если б Семенченко давал показания в американских штатах--то да.и даже бы очень.Но тут очередной пердь в лужу, уже даже и неинтересно.
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26.03.2021 13:41 Ответить
Здається, Беня вже жалкує, що підсунув країні зеленського, який своїми дурощами розгнівив Байдена ))
Отак - не рий яму іншому
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26.03.2021 13:43 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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26.03.2021 13:47 Ответить
Бєня лікті кусає, що у 2015 почав війну проти Порошенка. А зеленський то всього лише інструмент, якого використав Бєня у цій війні.
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26.03.2021 13:57 Ответить
Війна світів...
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26.03.2021 13:45 Ответить
опять какие-то сплетни и домыслы.
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26.03.2021 13:48 Ответить
Цирковое представления для того что бы Байден поверил, что зе хочет бороться с коломойским и начался его диалог с нашей властью. Никто колому в Украине не посадит
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26.03.2021 13:52 Ответить
Как бы для шмаркли это плохим не закончилось.
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26.03.2021 13:55 Ответить
ну звязок семена і бєні такий же очевидний, як звязок вави і бєні.але вава в нас нині царь хароший, боярє плахіє, і барига пастанно мєшаєт. тож сказки про бєню- нє вєрю! поки плюси активно топлять за Зе- все це тупа профанація!
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26.03.2021 13:55 Ответить
Показания Семенченко могут стать основанием для открытия уголовных производств против Коломойского. -Могут но при власти мафии Коломойского не станут. И Данилюк как часть мафии это прекрасно знает.
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26.03.2021 14:01 Ответить
єрмак кревно зацікавлений в приниженні Ігоря Валерійовича. А ця шавка, що вякає -повністю єрмакова, вони удвох їздили в травні 2019 року у США домовлятись з містечковими перцами з Брайтон Біч та Руді Джуліані про атаку на сина Байдена. А потім він звинувачував пороха,що той вкрав сервер (заніс додому) . І саме тоді вони удвох вкрали записи розмов Байдена і Пороха. Віри йому бути не може.
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26.03.2021 14:01 Ответить
Типова мусорська примочка під назвою "взяти на понт".
Для читачів.
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26.03.2021 14:10 Ответить
Дык, пипл то хавает, аж чавкает.. Одним словом тупые носороги...
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26.03.2021 14:43 Ответить
Семенченко, Зеленский, Татаров, Ермак, Антон Геращенко, Мосийчук, Гордон, Арестович и т.д. многие кем куплены олигархом Коломойского которые его до сих пор и защищают/покрывают
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26.03.2021 14:22 Ответить
щоб взяти беню, треба брати беню,
а не Семенченка, Шевченка, Парасюка. петю, мертвечука, азірова, козака..

А якщо не хочеш взяти беню, то можна брати будь-кого,
а але не беню..
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26.03.2021 14:31 Ответить
Влучно!
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26.03.2021 14:36 Ответить
Вот как раз сейчас и узнаем подробности про Илловайск
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26.03.2021 14:31 Ответить
то есть без семенченка у вас доказательств на Игорь Валерича не было?
Ограбленый банк не доказательство?
Ох и клоуны
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26.03.2021 14:32 Ответить
Еврейский цирк
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26.03.2021 14:44 Ответить
Ну припустимо, відкриють кримінальні справи проти Бені, ну зроблять "білий шум" в інформпросторі і з часом все затихне. Справи проти Порошенка тому приклад. Хтось може повірити, що партія СН піде на "вбивство" свого "батька".
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26.03.2021 14:58 Ответить
Тут не без этого. Но и с американцами в игры не поиграешь, пропетлять не выйдет. Выбор у клоуна будет непростой.
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26.03.2021 15:16 Ответить
Кожен день шоу,немає чи забули про Оман,вагнерівців,ковід,тарифи, невиплати зарплати ,підвищення цін.Тепер в нас ДВЕРІ,Семен і Шевченко-завтра ще щось придумають
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26.03.2021 15:09 Ответить
Учитесь, клоуны, как надо останавливать поезда на расстоянии тысяч километров. Беня в Израиле, а поезда останавливаются где-то под Луганском) Торговать на крови ведь плохо, да, зебилятки?
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26.03.2021 15:15 Ответить
проигравшее на первом этапе зеленовладдя сообщество соросят хочет реваншу.потому и подсказывают куда рулить надо-сажать беню .выбирать бубочке
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26.03.2021 15:52 Ответить
Скумбрієвич та Берлага дають свідчення, виграє О.Бендер, а Корейко буде на волі.
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26.03.2021 16:22 Ответить
Шабаш склеротиков, забывших как в 2014 с нетерпением ожидали сообщений от чела в маске, пока "сынки-артелеристы "пети, луцика, и прочих героев батальона "Конче Заспа" спасали страну под охраной УГО ....вы просто свиньи... тчк
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26.03.2021 17:06 Ответить
А еще склеротики помнят как вся страна кулаки держала за нашу Надежду. И чем в итоге она оказалась?
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26.03.2021 19:53 Ответить
 
 