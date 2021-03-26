Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк
Свідчення Семена Семенченка можуть стати підставою для відкриття нових кримінальних проваджень і для санкцій РНБО проти Ігоря Коломойського.
Таку впевненість висловив у Facebook ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, Семенченко дає свідчення на Коломойського. Зв'язок між ними ні для кого не є секретом. Для Коломойського це може означати і нові кримінальні справи, і підстави для санкцій РНБО ... Цікаво, чи є політична воля йти цим шляхом?" - заявив Данилюк.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 3 ч. ·
Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.
З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.
Вірю в свою країну. Слава Україні!
хотя бы 20
Данилюк пише, що дає покази, а Сьома пише, що іде в отказ.
Інших він перебанив.
Доречі, його друг Єгор Соболєв написав дивний пост.
Про кого це він, чи не про Семена?
https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZVjJjlIdunYdJBVp9mChoaDoBzyBgFwjq8pdu73T0RCKHdll1wl-W6121pwXX_1ZeBfoU_rD6dsTVqLWummDQFtXMZ2ycWOBpJbGNxZ7yV1QQXTL8hMMU_h6t4UZptqR-k&__tn__=-UC%2CP-R Єгор Соболєв
https://www.facebook.com/IegorSoboliev# 1 год ·
Ветерани, активісти, просто знайомі, з якими ми зустрілися у добрих справах.
Якщо Ви після цього вирішили заробляти на життя рейдерством, корупцією, іншими нечесними методами - це робить неможливим ваш публічний захист.
Навіть коли ви опиняєтесь у біді несправедливо.
І це кидає тінь на ті добрі справи, які нас об'єднали.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXAFj4YW0ldf-****************************************************************************************************-fIj1GA70l1Kw60vA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 1 ч ·
Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України. Суд сьогодні в 17-00 Володимирська 15. Звичайно ж Печерський. Буде моя дружина, мої діти і ті побратими хто вже не на фронті і ще на свободі. Яке б не було рішення суду - я готовий. Слава Україні!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3791560624253958&id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Самий величезний здобуток общукантів, які виламали двеь в арендованій https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R Семен
Семенченко квартирі, це два шеврону "Донбасу" у його дітей
І кидати неповнолітніх дітей в середовище судового засідання, де будуть зашкалювали емоції, де в них точно буде величезний стрес, нервування це його особисте рішення. Він збирається справити враження на суддів присутністю дітей і не турбується про здоров'я дітей.
На подібних засіданнях багато емоцій, бувають навіть бійки.
Хмара і за скажену медведчуківську Надьку поручався, на амбразуру кидався.
А Коханівський провокатор по виклику.
Він приходив на суди по Антоненко, Кузьменко?
Карма.
Тут про Коханівського і за що і коли його судили. Зверніть увагу, під час чийого президенства і за що на Миколу справу завели і при чиєму президенстві його судили. Ще одне підтвердження моєї думки, що ці два "презики" - не вороги один одному. Діють однаково.
Ми ж не знаємо для чого насправді затіяна ця чергова циркова вистава.
Може, як і з медведчуком, відволікання уваги від власних зашкварів, від того самого вагнергейту.
При ЗЕ не могут. Скорее Семенченко в камере абсолютно случаянно на резинке от трусов повесится.
Втім, тут, звісно, "можливі варіанти"...
Отак - не рий яму іншому
Для читачів.
а не Семенченка, Шевченка, Парасюка. петю, мертвечука, азірова, козака..
А якщо не хочеш взяти беню, то можна брати будь-кого,
а але не беню..
Ограбленый банк не доказательство?
Ох и клоуны