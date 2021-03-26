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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Коломойський (3109) Семен Семенченко (251) Данилюк Олександр (911)

Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк

Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк

Свідчення Семена Семенченка можуть стати підставою для відкриття нових кримінальних проваджень і для санкцій РНБО проти Ігоря Коломойського.

Таку впевненість висловив у Facebook ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, Семенченко дає свідчення на Коломойського. Зв'язок між ними ні для кого не є секретом. Для Коломойського це може означати і нові кримінальні справи, і підстави для санкцій РНБО ... Цікаво, чи є політична воля йти цим шляхом?" - заявив Данилюк.

Також читайте: СБУ: Семенченко був фактичним організатором НЗФ, Шевченко забезпечував фінансування і постачання амуніції

Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

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Топ коментарі
+26
Здається, Беня вже жалкує, що підсунув країні зеленського, який своїми дурощами розгнівив Байдена ))
Отак - не рий яму іншому
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26.03.2021 13:43
+23
Ви про що? Ви забули, де, на якому каналі з'явилися двері ОПи, розмальовані протестувальниками? Семенченко використають для дискредитації добрвольчого руху. Коломойського ніхто чіпати не буде.
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26.03.2021 13:41
+18
Циркова вистава ,для лохтората,триває !!!))))
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26.03.2021 13:45
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Сеню прессанули-он и поплыл)))
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26.03.2021 13:35 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZU7ZnMpwM7Zbk-dgoseYgtuLjcT9iDjg_MeJLLvxPbnSvPvXwB_3qqZNdeSqE3EA5hB-QTFvD4XLr4JA95b0bZYtE65A3akfZOq9m_ft2PPYErkP3geqHAlsA_av3-4GHA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 3 ч. ·

Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.

З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.

Вірю в свою країну. Слава Україні!
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26.03.2021 13:55 Відповісти
посмотреть бы еще на эти "сотни репрессированных добровольцев".
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26.03.2021 14:16 Відповісти
Больше восьми тыс по тюрьмам.Увы...
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26.03.2021 14:41 Відповісти
а можно перечень. не надо 8000
хотя бы 20
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26.03.2021 15:09 Відповісти
Что молчишь безебот? Где список?
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26.03.2021 15:42 Відповісти
свиня, назви імена! скіки чекати?
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26.03.2021 15:51 Відповісти
Торнадо тебя устроит, троляка безымянная?
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31.05.2021 11:54 Відповісти
Так хто бреше, Данилюк чи Семенченко?
Данилюк пише, що дає покази, а Сьома пише, що іде в отказ.
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26.03.2021 14:27 Відповісти
Алла! А хто такий данилюк в цій історії? Слідчий СБУ, адвокат? Хто? Він що, присутній на допиті, чи може слідчий СБУ йому напряму доповідає, що там діється в кабінеті ? Семен, чотирі години назад, написав, що їде, САМ ЇДЕ, в СБУ. Якщо не "закриють", ввечері напише що там відбувалось і про що була розмова(допит). А данилюк вже все знає? Як так? Знаєте, зараз скільки "освєдомльонних" про діяльність Семена з'явиться... Он навіть мосійчук, отой, ляшка партнер(по партії), заявляє приблизно таке: завдяки ЙОМУ, батальону "Донбас" і якомусь типу в "балаклаві", видали зброю... Сміх та й годі. В Семенченка сторінка в фейсбуці" відкрита, йому можна задавати питання, не так як у багатьох "деловарів", хрін що запитаєш і він, на самі, навіть неприємні запитання, дає відповідь.
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26.03.2021 15:36 Відповісти
Цікава реакція деяких тутешніх порохосвиней на арешт Семенченка, одного з перших, хто зі своїми побратимами, виступив зі зброєю в руках, на захист України. Радіють, свині. Весело їм, коли малороси за грати кидають Патріотів України. Очікувана реакція. Таке відчуття складається, що в цих типів, українського не залишилось нічого. В унісон радіють і з ригами і з кацапами. Коли малороси, після "Донбасівців", почнуть кошмарить "ПС", "Нац.Дружини" Білецького, візьмуться за Яроша з його "УДА", думаю можуть навіть кикнутись від щастя.
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26.03.2021 15:45 Відповісти
Можуть задати питання тільки ті, що співають йому оди.
Інших він перебанив.
Доречі, його друг Єгор Соболєв написав дивний пост.
Про кого це він, чи не про Семена?

https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZVjJjlIdunYdJBVp9mChoaDoBzyBgFwjq8pdu73T0RCKHdll1wl-W6121pwXX_1ZeBfoU_rD6dsTVqLWummDQFtXMZ2ycWOBpJbGNxZ7yV1QQXTL8hMMU_h6t4UZptqR-k&__tn__=-UC%2CP-R Єгор Соболєв
https://www.facebook.com/IegorSoboliev# 1 год ·

Ветерани, активісти, просто знайомі, з якими ми зустрілися у добрих справах.

Якщо Ви після цього вирішили заробляти на життя рейдерством, корупцією, іншими нечесними методами - це робить неможливим ваш публічний захист.
Навіть коли ви опиняєтесь у біді несправедливо.

І це кидає тінь на ті добрі справи, які нас об'єднали.
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26.03.2021 15:47 Відповісти
Чесно, не знаю, що мав на увазі Єгор... Думаю, дуже скоро все проясниться. Ось годину назад, зі сторінки Семенченка:

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXAFj4YW0ldf-****************************************************************************************************-fIj1GA70l1Kw60vA&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 1 ч ·

Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України. Суд сьогодні в 17-00 Володимирська 15. Звичайно ж Печерський. Буде моя дружина, мої діти і ті побратими хто вже не на фронті і ще на свободі. Яке б не було рішення суду - я готовий. Слава Україні!
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26.03.2021 16:01 Відповісти
Навіть дітей в суд приведуть? Це вже занадто.
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26.03.2021 16:03 Відповісти
А так - не занадто?:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3791560624253958&id=100002001744306&__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Самий величезний здобуток общукантів, які виламали двеь в арендованій https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUnynxOqVd8INA6fBUyRuyFv2PiRQNOrkt0OfczMSo7Vr8Yo2NpH7JU3N-IErp3UeFCzt6OntsLwGYdQP27QlGGEG2mdqFq-HeoeCuXzKVENlzdCaW-CIPRw0ZZQc2MPA0&__tn__=-]K-R Семен
Семенченко квартирі, це два шеврону "Донбасу" у його дітей
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26.03.2021 19:03 Відповісти
Семенченко зробив ДУЖЕ багато, щоб зараз була саме ця влада.
І кидати неповнолітніх дітей в середовище судового засідання, де будуть зашкалювали емоції, де в них точно буде величезний стрес, нервування це його особисте рішення. Він збирається справити враження на суддів присутністю дітей і не турбується про здоров'я дітей.
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26.03.2021 20:22 Відповісти
А коли пітбулі малороса двері в квартиру вибивали, де ці дітки знаходились, це так, мєлочі жізні? Коли там, при дітях - все вверх дном, ніякого стресу не було? Величезного? Ах да! Так їм і треба! Щоб знали, що батько цю владу на золотий унітаз посадив. Думаю в суді, діти, яких Семен виховує патріотами України, значно менший стрес отримають, ніж коли якісь бичари в повній бойовій, двері в хату, де була мама і діти, вибивали.
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26.03.2021 20:36 Відповісти
І тоді в дітей був стрес від пітбулів малороса, якого привів до влади Семенченко-Грішин. Навіщо травмувати психіку дітей додатково?
На подібних засіданнях багато емоцій, бувають навіть бійки.
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26.03.2021 21:10 Відповісти
Обраний вами блазень в рази брехливіший, жадібніший, цинічніший та мстивіший.

Хмара і за скажену медведчуківську Надьку поручався, на амбразуру кидався.
А Коханівський провокатор по виклику.
Він приходив на суди по Антоненко, Кузьменко?
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26.03.2021 21:50 Відповісти
Я не обирав ні блазня, і ні цинічного брехуна. Викреслив обох. Ці істоти достойні один одного. Доказ цього - блазень кидає за решітку всіх: Антоненка, Стерненка, Семенченка, а ось свого "головного ворога" - "сивочолого лідера оппозиції" - не чіпає. Нема за що? Є!
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26.03.2021 22:06 Відповісти
Принаймі двоє із згаданих зробили себе разом, обравши блазня.
Карма.
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26.03.2021 22:13 Відповісти
Коханівський - провокатор? Коли його судили і присудили условний термін, на його захист хоч хтось з пеціних холуїв приходив? Він з батальоном ОУН був на війні. А для вас - провокатор. А Хмара - Герой України. А ви скажіть, чому Гадя не в тюрьмі? Вона ж блін - террористка! і зі зброєю її ніби-то затримували на лінії розмежування, і зРаду вона ніби-то готувалась підірвати нафік. На 15 років тягнуло. Чому не сидить, якщо ці звинувачення - правда?Тому Хмара за цю жабу і впрягся. З почуття справедливості. Ну така він людина. Якби він знав, що гадя дійсно виннав тім, що їй приплели, він би її не захищав. Доречі, ви в курсі за що при совєтах, Хмара 10 років відсидів?
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26.03.2021 22:19 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/komandira-bataljonu-oun-kohanivskogo-zasudili-do-2-rokiv-tyurmi-ale-uvyaznyat-jogo-cherez-rik
Тут про Коханівського і за що і коли його судили. Зверніть увагу, під час чийого президенства і за що на Миколу справу завели і при чиєму президенстві його судили. Ще одне підтвердження моєї думки, що ці два "презики" - не вороги один одному. Діють однаково.
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26.03.2021 22:31 Відповісти
сеня не пише,шо в отказ ...він пише,що дасть пояснення.шо в тих поясненнях-нам не скажуть
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26.03.2021 15:47 Відповісти
Ну пише "відкидаю всі звинувачення СБУ" ...
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26.03.2021 15:50 Відповісти
если даст показанию на беню-сбу сами видкынуть звынувачення
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26.03.2021 15:53 Відповісти
Це якби СБУ було нормальне.(
Ми ж не знаємо для чого насправді затіяна ця чергова циркова вистава.
Може, як і з медведчуком, відволікання уваги від власних зашкварів, від того самого вагнергейту.
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26.03.2021 15:57 Відповісти
боротьба соросовцев з єрмаком
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26.03.2021 16:11 Відповісти
Баканов соросовець?
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26.03.2021 16:18 Відповісти
выходит шо так...раз против зермака выступает
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26.03.2021 17:57 Відповісти
Цікаво,як шавка бреше на господаря !!!)))
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26.03.2021 13:36 Відповісти
Ви про що? Ви забули, де, на якому каналі з'явилися двері ОПи, розмальовані протестувальниками? Семенченко використають для дискредитації добрвольчого руху. Коломойського ніхто чіпати не буде.
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26.03.2021 13:41 Відповісти
А я про що??)))
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26.03.2021 13:44 Відповісти
Циркова вистава ,для лохтората,триває !!!))))
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26.03.2021 13:45 Відповісти
Я пам'ятаю як шавка Семенченко щось там блокував за часів Порошенко!
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26.03.2021 13:50 Відповісти
в інтересах бені...
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26.03.2021 14:11 Відповісти
В чиїх інтересах він це робив стало зрозуміло тільки згодом! А до того він був "пачтиверталётчица" тільки "Героя України" не дали!
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26.03.2021 16:44 Відповісти
Семенченко и добровольчий рух это нонсенс. Не, ну если добровольцы доброволят за деньги...
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26.03.2021 14:10 Відповісти
Ци ми знаємо. А зебіли знають, що телевізор знає найкраще. Послухайте телевізор. 😊
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26.03.2021 14:23 Відповісти
Тогда в тюрьму обоих!
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26.03.2021 13:36 Відповісти
Насиння между коломойшей и собственной шкурой выбрал собственную шкуру. Игар Валеричу это не понравится
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26.03.2021 13:36 Відповісти
Показания Семена Семенченко могут стать основанием для открытия новых уголовных производств и для санкций СНБО против Игоря Коломойского.

При ЗЕ не могут. Скорее Семенченко в камере абсолютно случаянно на резинке от трусов повесится.
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26.03.2021 13:37 Відповісти
Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1801
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26.03.2021 13:37 Відповісти
може сэм-карт?
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26.03.2021 15:50 Відповісти
Павлик Морозов?)
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26.03.2021 13:37 Відповісти
Я не думаю, що Грішин дає покази на беню. Я чомусь вважаю, що з нього хочуть такі покази вибити. А чи виб'ють - ще те питання.
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26.03.2021 13:37 Відповісти
Навряд зелена влада намагається знайти компромат на бєню, скоріш для них покази Семенченка проти бабломойського це велика проблема, тому що не реагувати на них означатиме що вони продовжують бути маріонетками бєні (в першу чергу в очах заходу, на думку громадян України їм плювати, тим паче що зебіли усе схавають), а якщо реагувати, то від бєні "отвєточка" обов"язково прилетить і на поверхню повилазять дуже багато схем зебільних мародерів та правда про вибори, фінансування та інше, не кажучи вже про вихід з фракції 40-50 підконтрольних бєнє депутатів. Тому ці покази заховають поглибше в обмін на закриття справи, на що скоріш за все і розраховує Семенченко.
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26.03.2021 14:25 Відповісти
і так може бути... Але я чомусь подумав, що в рамках пресування бені д'єрмаком на заказ з США все ж таки Татаров дав команду зібрати "докази"... Як вони використаьб (якщо зберуть ще...) - інша справа.
Втім, тут, звісно, "можливі варіанти"...
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26.03.2021 15:15 Відповісти
А тебе какое дело, ахметовская шавка? Не сбежал бы с СНБО- сам знал бы и демонстрировал бы нам свою "политическую волю".
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26.03.2021 13:39 Відповісти
Как глупо это сообщать...если это конечно не деза, направленная на успокоение разнервничавшихся подсвинков
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26.03.2021 13:40 Відповісти
кому-то хоть заплатили?
Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3675
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26.03.2021 13:40 Відповісти
За техніку платили. Проте не особисто, а виділяли кошти на роту...
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26.03.2021 13:46 Відповісти
За технику платили с госбюджета!
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26.03.2021 13:51 Відповісти
Приватбанк не платив, то держава платила
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27.03.2021 21:02 Відповісти
Показания "на" ) похоже самый распространенный предлог)
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26.03.2021 13:40 Відповісти
Если б Семенченко давал показания в американских штатах--то да.и даже бы очень.Но тут очередной пердь в лужу, уже даже и неинтересно.
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26.03.2021 13:41 Відповісти
Здається, Беня вже жалкує, що підсунув країні зеленського, який своїми дурощами розгнівив Байдена ))
Отак - не рий яму іншому
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26.03.2021 13:43 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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26.03.2021 13:47 Відповісти
Бєня лікті кусає, що у 2015 почав війну проти Порошенка. А зеленський то всього лише інструмент, якого використав Бєня у цій війні.
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26.03.2021 13:57 Відповісти
Війна світів...
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26.03.2021 13:45 Відповісти
опять какие-то сплетни и домыслы.
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26.03.2021 13:48 Відповісти
Цирковое представления для того что бы Байден поверил, что зе хочет бороться с коломойским и начался его диалог с нашей властью. Никто колому в Украине не посадит
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Как бы для шмаркли это плохим не закончилось.
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26.03.2021 13:55 Відповісти
ну звязок семена і бєні такий же очевидний, як звязок вави і бєні.але вава в нас нині царь хароший, боярє плахіє, і барига пастанно мєшаєт. тож сказки про бєню- нє вєрю! поки плюси активно топлять за Зе- все це тупа профанація!
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26.03.2021 13:55 Відповісти
Показания Семенченко могут стать основанием для открытия уголовных производств против Коломойского. -Могут но при власти мафии Коломойского не станут. И Данилюк как часть мафии это прекрасно знает.
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26.03.2021 14:01 Відповісти
єрмак кревно зацікавлений в приниженні Ігоря Валерійовича. А ця шавка, що вякає -повністю єрмакова, вони удвох їздили в травні 2019 року у США домовлятись з містечковими перцами з Брайтон Біч та Руді Джуліані про атаку на сина Байдена. А потім він звинувачував пороха,що той вкрав сервер (заніс додому) . І саме тоді вони удвох вкрали записи розмов Байдена і Пороха. Віри йому бути не може.
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26.03.2021 14:01 Відповісти
Типова мусорська примочка під назвою "взяти на понт".
Для читачів.
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26.03.2021 14:10 Відповісти
Дык, пипл то хавает, аж чавкает.. Одним словом тупые носороги...
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26.03.2021 14:43 Відповісти
Семенченко, Зеленский, Татаров, Ермак, Антон Геращенко, Мосийчук, Гордон, Арестович и т.д. многие кем куплены олигархом Коломойского которые его до сих пор и защищают/покрывают
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26.03.2021 14:22 Відповісти
щоб взяти беню, треба брати беню,
а не Семенченка, Шевченка, Парасюка. петю, мертвечука, азірова, козака..

А якщо не хочеш взяти беню, то можна брати будь-кого,
а але не беню..
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26.03.2021 14:31 Відповісти
Влучно!
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26.03.2021 14:36 Відповісти
Вот как раз сейчас и узнаем подробности про Илловайск
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26.03.2021 14:31 Відповісти
то есть без семенченка у вас доказательств на Игорь Валерича не было?
Ограбленый банк не доказательство?
Ох и клоуны
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26.03.2021 14:32 Відповісти
Еврейский цирк
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26.03.2021 14:44 Відповісти
Ну припустимо, відкриють кримінальні справи проти Бені, ну зроблять "білий шум" в інформпросторі і з часом все затихне. Справи проти Порошенка тому приклад. Хтось може повірити, що партія СН піде на "вбивство" свого "батька".
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26.03.2021 14:58 Відповісти
Тут не без этого. Но и с американцами в игры не поиграешь, пропетлять не выйдет. Выбор у клоуна будет непростой.
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26.03.2021 15:16 Відповісти
Кожен день шоу,немає чи забули про Оман,вагнерівців,ковід,тарифи, невиплати зарплати ,підвищення цін.Тепер в нас ДВЕРІ,Семен і Шевченко-завтра ще щось придумають
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26.03.2021 15:09 Відповісти
Учитесь, клоуны, как надо останавливать поезда на расстоянии тысяч километров. Беня в Израиле, а поезда останавливаются где-то под Луганском) Торговать на крови ведь плохо, да, зебилятки?
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26.03.2021 15:15 Відповісти
проигравшее на первом этапе зеленовладдя сообщество соросят хочет реваншу.потому и подсказывают куда рулить надо-сажать беню .выбирать бубочке
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26.03.2021 15:52 Відповісти
Скумбрієвич та Берлага дають свідчення, виграє О.Бендер, а Корейко буде на волі.
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26.03.2021 16:22 Відповісти
Шабаш склеротиков, забывших как в 2014 с нетерпением ожидали сообщений от чела в маске, пока "сынки-артелеристы "пети, луцика, и прочих героев батальона "Конче Заспа" спасали страну под охраной УГО ....вы просто свиньи... тчк
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26.03.2021 17:06 Відповісти
А еще склеротики помнят как вся страна кулаки держала за нашу Надежду. И чем в итоге она оказалась?
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26.03.2021 19:53 Відповісти
 
 