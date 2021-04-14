Данилюк: Зеленський має ввести санкції проти Коломойського і позбавити його громадянства

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що проти олігарха Ігоря Коломойського мають бути введені санкції, а сам він повинен бути позбавлений українського громадянства і депортований з країни.

Про це Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент має ввести санкції проти Ігоря Коломойського і позбавити його українського громадянства. Далі - депортація на Кіпр або в Ізраїль, чи відразу екстрадиція в США... Хто сумнівається, що Коломойський входить в топ-10 економічних терористів України?" - написав Данилюк.

"Вдаримо гострим мечем РНБО по головах гідри економічного тероризму!" - додав він.

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