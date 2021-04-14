НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию
Страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить практику агрессивных провокаций и уважать свои международные обязательства.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.
Столтенберг указал, что министры НАТО рассмотрели наращивание военного присутствия России в Украине и вокруг нее.
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"Это самое большое наращивание российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году, и это часть более широкой тенденции агрессивных действий России, которые вызывают очень серьезное беспокойство", - добавил генсек.
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плюс один "Спирит" может запепелить мацкву,(больше не надо),и не факт,что его смогут засечь..так там экипаж вообще 2 человека..
бяда..
едине чого реально бояться янкі так це підлодок кацапів, бо ті у разі чого таки нароблять великої біди, якщо всякі там "сатани" можна збити ще на зльоті над територією кацапів, бо всі точки запуску відомі, то з підлотками все набагато складніше.
не думаю,что сегодня что-то кардинально изменилось..
п.с. якби ***** реально боялись то вже давно злили і нас і поляків і прибалтів, а так криса просто понти викидає і лякає всіх армейкою, яка сама себе спалить на цих "маньоврах" .....
ну не будуть олігархи ********** воювати з країнами де їхні діти і гроші, а лохам поцреотам можна казки розказувати, як вони всіх у радіоактивний пепел, це для них єдина радість у нікчемному існуванні, жити в гавні і бажати того ж всім.
только жёсткая 3,14дюлина +нищета будут держать их в стойле..
"может то он может, но кто же ему позволит"(с)
Що говорити, якщо зараз на 7 році війни тільки половина наріду за вступ до НАТО, а до 14 року таких було відсотків 30.
п.с. Ніхто силою у блок не затягує.
Ми програли основну війну раші, інформаційну. Згадай що нам пропагують з каналів які з кінця 90-их належать капацам. Наша музика культура мова просто зникла з екранів.
Кацапи готувались до повернення нас до союзу вже давно, просто прогадали що буде такий спротив, навіть не влади, а людей. Думали як з кримом по тихому анексувати пів україни до Дніпра, та щось пішло не так.
По меморандуму, нам дали гарантю що не нападуть країни підписанти, але "братам" кацапам пофіг.
Повторю ЯО НІЧОГО б не змінило
повторю у нас з ЯО було 3 варіанти.
І як показав час, повна розруха у всьому, добре що ми відмовились нести ще і таку важку ношу як ЯО та інша непотрібна військова техніка.
я тобі ще раз повторю, нас би з таким арсеналом кацапсини просто не випустили зі своєї орбіти. Був би зараз у нас умовний Кучма як Лукашенко і ні про яку там Європу ніхто б і не пікав.
дасть Держава слабину і так само проти нас буде вата півдня та північного сходу воювати. Бо їм з екранів ТВ вдовблюють що україна то не держава, а так придаток великої рахи, який вони грозяться знищити. Але що поробиш якщо непотріб це хаває, то йому і вливають помиї у вуха.
повторюсь історія показала що правильно кравчук зробив що збувся того геморою.
тут питання в іншому КАЦАПАМ довіряти не можна ні в якому разі, але вата яка сумує за совком і якій з Інтерів транслюють який рай на раші(москвапітер) думає що то правда, і вони потрібні кацапам для того щоб зробити їх багатими...... непотріб одним словом, і він перший побіжить під наші танки лягати.
Як у тому старому анекдоті. Останній раз попераджаю, якщо негайно не скажете хто викрасив мого коня в жовтій клір, то я зроблю так як колись зробив мій батько! А що ж він зробив?? Пішов пішки.