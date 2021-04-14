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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию

НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию

Страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить практику агрессивных провокаций и уважать свои международные обязательства.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Столтенберг указал, что министры НАТО рассмотрели наращивание военного присутствия России в Украине и вокруг нее.

Также на Цензор.НЕТ: Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

"Это самое большое наращивание российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году, и это часть более широкой тенденции агрессивных действий России, которые вызывают очень серьезное беспокойство", - добавил генсек.

Автор: 

НАТО (10076) россия (96157) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+29
А что вы хотели? Вы выбрали уклониста, труса и бестолочь, а НАТО должно за нас воевать?
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14.04.2021 23:12 Ответить
+26
НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию - Цензор.НЕТ 9773
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14.04.2021 23:10 Ответить
+14
И шо - это ВСЁ !?
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14.04.2021 23:04 Ответить
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https://censor.net/ru/user/143274 Мадам, сейчас, количество штыков роли не играет
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15.04.2021 07:26 Ответить
Для кацапья играет)))
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15.04.2021 19:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/143274 Еще, чисто для инфы. Один Ту-160 (которые в Прилуках, по "просьбе" американцев порезали), может уничтожить 4 американских штата. Оценка западных экспертов. В самолете 4 человека, в 4-х штатах сколько? Но, я уверен, что Раша, нападать на Украину не будет.
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15.04.2021 07:38 Ответить
может,но при одном условии - если долетит в район пуска,а с этим пунктом могут быть проблемки..
плюс один "Спирит" может запепелить мацкву,(больше не надо),и не факт,что его смогут засечь..так там экипаж вообще 2 человека..
бяда..
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15.04.2021 09:56 Ответить
не заважайте кацапу про велічіє казки розказувати, старий совковий мотлох який ще на етапі заправки в ангарі пасуть, він вважає зараз грізною зброєю . Точніше розганяє зраду, що ми відмовились від стратегічної авіації, тільки от питання а нафіга вона нам .
едине чого реально бояться янкі так це підлодок кацапів, бо ті у разі чого таки нароблять великої біди, якщо всякі там "сатани" можна збити ще на зльоті над територією кацапів, бо всі точки запуску відомі, то з підлотками все набагато складніше.
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15.04.2021 10:26 Ответить
Знаю.что еще со времён совка за каждой лодкой СССР безотрывно ходило 2-3 лодки США,чтобы в нужный момент торпедировать..
не думаю,что сегодня что-то кардинально изменилось..
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15.04.2021 10:32 Ответить
у разі чого не зможуть завадити виконати пуск ракет. Хоча так зараз купа супутників літає і думаю НАТО знає про кожен пук лодок.
п.с. якби ***** реально боялись то вже давно злили і нас і поляків і прибалтів, а так криса просто понти викидає і лякає всіх армейкою, яка сама себе спалить на цих "маньоврах" .....
ну не будуть олігархи ********** воювати з країнами де їхні діти і гроші, а лохам поцреотам можна казки розказувати, як вони всіх у радіоактивний пепел, це для них єдина радість у нікчемному існуванні, жити в гавні і бажати того ж всім.
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15.04.2021 10:41 Ответить
я много лет прожил в Скотоматушке и знаю,что они будут жрать радиоактивное говно на развалинах своих трущоб,но восславлять царя-батюшку-генсека-президента,даже если он будет руководить их "сопротивлением" с калифорнийского ранчо....
только жёсткая 3,14дюлина +нищета будут держать их в стойле..
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15.04.2021 10:48 Ответить
Ту-160 не успеет открить бомболюки как будет мгновенно сбит. Есть правило, летчики сопровождающих самолетов, которие перехватили вражий самолет могут показивать другу другу дули, корчить рожици, даже демонстрировать х..., но если у бомбардидровщика откривается бомболюк, его сбивают безооговорочно и мгновенно.
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15.04.2021 13:29 Ответить
Это при условии, что ваш ту взлетит)))
"может то он может, но кто же ему позволит"(с)
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15.04.2021 19:26 Ответить
Аж даже призывают? А, ну-ну...
НАТО закликає РФ негайно зупинити ескалацію - Цензор.НЕТ 5124
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15.04.2021 06:00 Ответить
Хочеться вважати, що подібні заяви, заклики, стурбованість і т.п. - це лише видима сторона дипломатії. Хотілося би.
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15.04.2021 08:03 Ответить
А більше хотілося б, щоб наша влада робила щось для захисту нашої країни.
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15.04.2021 09:17 Ответить
Не до цього. На повістці дня після дверей ОПи - "євробляхи".
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15.04.2021 12:08 Ответить
как Будапештский меморандум на бумажке обещать - норм, а как его выполнять реально - чисто обеспокоенность, где членство в НАТО?! Если кинули с меморандумом, значит Украине надо отказываться быть безьядерной страной!
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15.04.2021 09:28 Ответить
для того щоб україна була в НАТО потрібно щоб на голови совкої вати почали падати снаряди "братів" кацапів.
Що говорити, якщо зараз на 7 році війни тільки половина наріду за вступ до НАТО, а до 14 року таких було відсотків 30.
п.с. Ніхто силою у блок не затягує.
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15.04.2021 10:31 Ответить
Чтоб этой всей фигни не было, надо было оставить 46 модернизированных СС 24, и НАТО не потребовалось бы, Кравчук дурак отдал все даром, а теперь нам расхлебывай, у кого сила, тот и прав!
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15.04.2021 10:50 Ответить
та блін, хоч 1000 балістичних ракет не змінило б ситуації за якої совкова бидловата падала під гусениці наших танків. Ну має Індія і Пакистан ЯО, що це змінило, там постійно якісь заворушення на кордонах.
Ми програли основну війну раші, інформаційну. Згадай що нам пропагують з каналів які з кінця 90-их належать капацам. Наша музика культура мова просто зникла з екранів.
Кацапи готувались до повернення нас до союзу вже давно, просто прогадали що буде такий спротив, навіть не влади, а людей. Думали як з кримом по тихому анексувати пів україни до Дніпра, та щось пішло не так.
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15.04.2021 11:36 Ответить
46 СС 24 изменило б все, считались как с равным и Крым не отжали с Донбассом, а так надавили на Кравчука, тот отдал все и на слабого теперь можно нападать, а что США? ну поддержка, ну разведка, ну инструкторы, И? территория отжата, где это гарантирование целостности? - пшик, мир понимает только силу!
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15.04.2021 11:50 Ответить
нам би не дали просто так лякати балістичними якби залишились то було б 3 варіанти, ізоляція, союз з кацапами або що дуже мало імовірно вступ в НАТО.
По меморандуму, нам дали гарантю що не нападуть країни підписанти, але "братам" кацапам пофіг.
Повторю ЯО НІЧОГО б не змінило
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15.04.2021 12:03 Ответить
повторю - благодаря ЯО кацапы не напали б
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15.04.2021 12:05 Ответить
Кацапи б не напали, просто ми як країна вже були б як Білорашка у рабстві кацапів.
повторю у нас з ЯО було 3 варіанти.
І як показав час, повна розруха у всьому, добре що ми відмовились нести ще і таку важку ношу як ЯО та інша непотрібна військова техніка.
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15.04.2021 14:49 Ответить
хорошо что отказались, и теперь отжали и Крым и часть Донецкой и Луганской областей
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15.04.2021 15:58 Ответить
ну ну Ми не могли утримувати навіть те що залишилось, а ти думаєш що ми жебраки могли б собі дозволити ЯО )) ну так могли, але жили б як корейці і миску борщу вважали б за щастя(Совок не просто так сконав у муках дифіциту, бо всі триліони баксів за нафту та газ просто викидались на вітер тобто "холодну війну").....
я тобі ще раз повторю, нас би з таким арсеналом кацапсини просто не випустили зі своєї орбіти. Був би зараз у нас умовний Кучма як Лукашенко і ні про яку там Європу ніхто б і не пікав.
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15.04.2021 17:06 Ответить
к тому же кто эту вату зажег на Донбассе? - пуйло и ко. Сами они ничего не сделали б трактористы с танками из атб.
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15.04.2021 11:56 Ответить
без "тракторів" з рашки звісно нічого не було б, але факт є фактом, там проти нас воює місцева вата якою керують інструктори з кацапії.
дасть Держава слабину і так само проти нас буде вата півдня та північного сходу воювати. Бо їм з екранів ТВ вдовблюють що україна то не держава, а так придаток великої рахи, який вони грозяться знищити. Але що поробиш якщо непотріб це хаває, то йому і вливають помиї у вуха.
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15.04.2021 14:55 Ответить
пропаганду вате то понятно, но если б Кравчук знал что такое будет - фиг он бы отдал ЯО. И я говорю не обо всем арсенале ЯО, а только о 46 модернизированных на то время СС 24, которые можно было вполне содержать и перекодировать, об этом говорили спецы, посмотри, которые тогда не хотели ничего отдавать! Остальное ПРОДАТЬ, а не отдать даром. В той же рф таких модернизированных СС 24 было всего 12. А так это предательство национальных интересов Украины!
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15.04.2021 15:52 Ответить
Ніхто б не залишив міжконтинентальні ракети такій країні як наша.
повторюсь історія показала що правильно кравчук зробив що збувся того геморою.
тут питання в іншому КАЦАПАМ довіряти не можна ні в якому разі, але вата яка сумує за совком і якій з Інтерів транслюють який рай на раші(москвапітер) думає що то правда, і вони потрібні кацапам для того щоб зробити їх багатими...... непотріб одним словом, і він перший побіжить під наші танки лягати.
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15.04.2021 17:11 Ответить
"Немедленно прекратить эскалацию!" А то що?
Як у тому старому анекдоті. Останній раз попераджаю, якщо негайно не скажете хто викрасив мого коня в жовтій клір, то я зроблю так як колись зробив мій батько! А що ж він зробив?? Пішов пішки.
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15.04.2021 10:26 Ответить
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