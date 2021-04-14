НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию

Страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить практику агрессивных провокаций и уважать свои международные обязательства.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Столтенберг указал, что министры НАТО рассмотрели наращивание военного присутствия России в Украине и вокруг нее.

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"Это самое большое наращивание российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году, и это часть более широкой тенденции агрессивных действий России, которые вызывают очень серьезное беспокойство", - добавил генсек.