НАТО закликає РФ негайно зупинити ескалацію

Країни-члени НАТО закликали Росію негайно зупинити ескалацію, припинити практику агресивних провокацій і поважати свої міжнародні зобов'язання.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і ми закликаємо Росію негайно послабити напругу, припинити її практику агресивних провокацій і поважати її міжнародні зобов'язання", - сказав він на пресконференції в Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО.

Столтенберг зазначив, що міністри НАТО розглянули нарощування військової присутності Росії в Україні і навколо неї.

"Це найбільше нарощування російських військ з часів незаконної анексії Криму в 2014 році, і це частина ширшої тенденції агресивних дій Росії, які викликають дуже серйозне занепокоєння", - додав генсек.

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