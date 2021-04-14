COVID-паспорта в странах ЕС введут к лету

Постоянные представители Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом для введения зеленых цифровых сертификатов.

Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Источники Reuters указывают, что решение принято в качестве шага к возобновлению туристических поездок этим летом. Европарламент должен также согласиться с предложением постпредов, заключительные переговоры между институтами должны начаться в мае.

Правовая база сертификата состоит из двух предложений, одно касается граждан ЕС и членов их семей, второе - граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории союза.

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"Текущая эпидемиологическая ситуация по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, но, заглядывая в будущее, нам нужны решения, которые будут работать во всех государствах-членах. Цифровой зеленый сертификат предназначен для обеспечения безопасного и свободного передвижения. Это очень важно для наших граждан, для нашего общества и для восстановления нашей экономики", - сказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Документ можно будет использовать во всех странах Евросоюза. Ожидается, что он будет подготовлен к лету 2021 года.