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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-паспорта в странах ЕС введут к лету

COVID-паспорта в странах ЕС введут к лету

Постоянные представители Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом для введения зеленых цифровых сертификатов.

Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Источники Reuters указывают, что решение принято в качестве шага к возобновлению туристических поездок этим летом. Европарламент должен также согласиться с предложением постпредов, заключительные переговоры между институтами должны начаться в мае.

Правовая база сертификата состоит из двух предложений, одно касается граждан ЕС и членов их семей, второе - граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий о паспорте вакцинации: "Скорее всего, это будет какой-то электронный документ"

"Текущая эпидемиологическая ситуация по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, но, заглядывая в будущее, нам нужны решения, которые будут работать во всех государствах-членах. Цифровой зеленый сертификат предназначен для обеспечения безопасного и свободного передвижения. Это очень важно для наших граждан, для нашего общества и для восстановления нашей экономики", - сказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Документ можно будет использовать во всех странах Евросоюза. Ожидается, что он будет подготовлен к лету 2021 года.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) паспорт (1182) Евросоюз (17267) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Да они не знают как отползти от этой авантюры. Поубивали свои экономики, разозлили население, слили свою репутацию как "светочей цивилизации" в унитаз, а теперь ломают головы: как выкручиваться из этого бардака.
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
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15.04.2021 00:58 Ответить
+5
Я розказувала минулої неділі (Ви, видно, не бачили): у нас тепер у своєму кабінеті працівник цілий день має бути в масці (САМ В КАБІНЕТІ). Тобто масочка не знімається взагалі, скоро до обличчя приросте.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.

А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
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15.04.2021 01:42 Ответить
+3
Гуд бай Європа.
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15.04.2021 00:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гуд бай Європа.
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15.04.2021 00:03 Ответить
Был безвиз ,стал безковид
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15.04.2021 00:04 Ответить
А в Европе в курсе что справку можно напечатать на ксероксе ?
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15.04.2021 00:05 Ответить
Постоянные представители Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом для введения зеленых цифровых сертификатов.
Так что ксерокс не прокатит наверное. Собираются думаю организовать единую электронную базу.
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15.04.2021 00:54 Ответить
А с ветеринарным паспортом вместо ковидного пускать будут ?
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15.04.2021 00:32 Ответить
Не, тока с техническим, где указано что Вы робот.
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15.04.2021 00:52 Ответить
О, это дело ! Пойду освежу в памяти таблицу умножения. Если смогу её без запинки процитировать, значит - робот годный !
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15.04.2021 00:56 Ответить
Тут главное техпаспорт заполучить. Я даже не знаю где их выдают. Может как для авто в МРЭО.
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15.04.2021 00:58 Ответить
На Привозе наверняка можно приличную ксиву прикупить.
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15.04.2021 00:59 Ответить
Так для этого в Одессу ехать нужно.
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15.04.2021 01:04 Ответить
Тю. Наверняка нa е-bay виртуальный филиал есть; или на Алибабе.
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15.04.2021 01:07 Ответить
Ну тогда и на Алиэкспресе наверняка.
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15.04.2021 01:25 Ответить
Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса...

Полная бредятина с точки зрения медицины. Вот к примеру пошел человек делать тест. Сдал его и потом по дороге домой заразился. Пришел результат - тест показал что человек здоров. А в это время уже чел с температурой валяется в постели.
Ну и второй момент на счет переболевших. Уже были сообщения о повторном заражении переболевших. Так как тут быть?
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15.04.2021 00:51 Ответить
Да они не знают как отползти от этой авантюры. Поубивали свои экономики, разозлили население, слили свою репутацию как "светочей цивилизации" в унитаз, а теперь ломают головы: как выкручиваться из этого бардака.
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
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15.04.2021 00:58 Ответить
Полностью согласен. Причем вот буквально вчера узнал у товарища по работе, что он болен ковид. И что самое интересное, что первую неделю болезни его можно сказать не лечили. Выписали жаропонижающее и отхаркивающее. А вот противовирусное, хотя бы такое как при обычном гриппе никто даже и не пытался выписывать. А вот когда положение на вторую неделю ухудшилось - тогда антибиотик прописали какой-то там. Вот така муйня, малята. Такое вот лечение от эскулапов. Я и до этого подозревал, что что-то неладно, а вот буквально вчера прозрел.
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15.04.2021 01:03 Ответить
Вроде как противовирусные препараты не существуют в принципе; но спорить не буду. А антибиотик ему прописали если началось бактериальное осложнение.
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15.04.2021 01:08 Ответить
https://www.vidal.ru/drugs/ribavirin__9015 Рибаверин Как выяснилось им в совокупности с преднизолоном неплохо лечили атипичную пневмонию, вызываемую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B коронавирусом SARS-CoV в 2003-м году.
Фармакологическое действие
Противовирусное средство. Быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Внутриклеточно рибавирин легко фосфорилируется аденозинкиназой до моно-, ди- и трифосфатного метаболитов. Рибавирина трифосфат - сильный конкурентный ингибитор инозин-монофосфат-дегидрогеназы, РНК-полимеразы вируса гриппа и гуанилил-трансферазы информационной РНК, последнее проявляется торможением процесса покрытия информационной РНК-оболочкой. Эти разнообразные эффекты приводят к значительному снижению количества внутриклеточного гуанозин трифосфата, а также подавлению синтеза вирусной РНК и белка. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки, селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках.
Наиболее активен в отношении ДНК-вирусов - респираторно-синцитиального вируса, вируса Herpes simplex типов 1 и 2, аденовирусов, ЦМВ, вирусов группы оспы, болезни Марека; РНК-вирусов - вирусы гриппа А, В, парамиксовирусы (парагриппа, эпидемического паротита, ньюкаслской болезни), реовирусы, аренавирусы (вирус лихорадки Ласса, боливийской геморрагической лихорадки), буньявирусы (вирус лихорадки Долины Рифт, вирус Крым-Конго геморрагической лихорадки), хантавирусы (вирус геморрагической лихорадки с почечным или пульмональным синдромом) парамиксовирусы, онкогенные РНК-вирусы.
При лечении геморрагической лихорадки с почечным синдромом снижает тяжесть течения болезни, уменьшает продолжительность симптомов (лихорадки, олигурии, боли в поясничной области, животе, головной боли), улучшает лабораторные показатели функции почек, снижает риск развития геморрагических осложнений и неблагоприятного исхода заболевания.
К рибавирину не чувствительны ДНК-вирусы - Varicella zoster, вирус псевдобешенства, натуральной коровьей оспы; РНК-вирусы - энтеровирусы, риновирусы, вирус энцефалита леса Семлики.
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15.04.2021 01:14 Ответить
Шо делается, куда дошёл прогресс...
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15.04.2021 02:02 Ответить
В том то и дело что с ковидом не дошел. В протоколах лечения его нет и не назначают.
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15.04.2021 02:15 Ответить
А зачем? Свою нехилую дань они собирают. Колесики крутятся, денежка капает.
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15.04.2021 01:09 Ответить
Тільки з точки зору медицини ? У "боротьби" нема ні наукових підстав, ні підтверджень, ні логіки, ні здорового глузду ...
Один з найновіших заходів у концтаборі Квебек: масочки на вулиці для пар, які не живуть за однією адресою. Значить, бути вдома разом, цілуватися і решту - то без масочок, а на вулиці вони повинні бути в них, як виходять на прогулянку чи їдуть в магазин - тоді в машині ще треба. Штраф - 1550. Як переїдеш з червоної зони у жовту - 6000 (я не бачила, знайомі сказали).

Таке саме - з рештою.
З неділі - маніфестації і в неділю вперше було з вандалізмом, бо перед цим завжди тихо-мирно. А тут - били вікна магазинів в центрі, підпалювали смітники ... Поліцаї були не готові, бо вони ж сторожили масочки по парках ...
Батьки маніфестують, вчителі страйкують ... Красота !
Верески-крики про третю-четверту хвилю, комендантська година, але "борці" кажуть, що Ґран-Прі Формули-1 провести можна.
Кожному - своє.
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15.04.2021 01:10 Ответить
Ну у нас хотя бы на улице маски не обязательно. Только дистанцию соблюдать. Ну а в транспорте и общественном помещении в маске обязательно. Завтра ваще веселуха в нашем городе. Переходим в красную зону. Транспорт общественный фсе. Тока по спецпропускам. Супруга иронизирует - лафа. На работу завтра не попадает. Ну а мне по барабану. С начала ноября прошлого года на дистанционке.
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15.04.2021 01:29 Ответить
Я розказувала минулої неділі (Ви, видно, не бачили): у нас тепер у своєму кабінеті працівник цілий день має бути в масці (САМ В КАБІНЕТІ). Тобто масочка не знімається взагалі, скоро до обличчя приросте.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.

А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
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15.04.2021 01:42 Ответить
Мда, прикро це все. І далеко від здорового глузду.
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15.04.2021 01:46 Ответить

І мусиш триматися, зберігати силу духу, позитивний настрій, віру у щось добре, бо інакше - гаплик.

Народ на антидепресантах, багато страждають на безсоння - все через нерви ...
Нервових розвелося, рівень злочинності і насильства дуже зріс ...

Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.
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15.04.2021 01:51 Ответить
Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.

Навзаєм.
Я зараз спокійний як удав. Перший локдаун нервував без наочного спілкування. А зараз вже звик в онлайні та телефоном спілкуватися. А вірити в щось добре в нашій ситуації дуже важко. З одного боку пандемія, з іншого внутрішні економічні негаразди, з третього банди орків *********** на кордоні. Так шо не дуже це все сприяє настрою. Але намагаюся триматися. Так би мовити тримати філософський спокій та внутрішню рівновагу як монах Шаоліня.
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15.04.2021 01:57 Ответить
Я по тону відчуваю, що спокійний.
Вам пишу (порадниця велика ), але і на себе переношу.

Теж ОК, але жінки - тонші натури, емоційніші і вразливіші. Тому іноді - гойдає ...
Йде літо, тепло ... Ні поїхати, ні вийти толком ... Плани складати не виходить ...
Це - наше життя. Але треба перейти і це.

Тривожно за ситуацію на кордоні. Розперезалося х**ло ...
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15.04.2021 02:02 Ответить
А я зізнаюся. В минулу неділю повернувся з двотижневого відпочинку з Трускавця. Так шо трошки відпочив родиною, водички трошки попили, здоровʼячко, сподіваюсь, трошки підправили.
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15.04.2021 02:08 Ответить
Раньше люди были практиками с опытом (отцом ошибок трудных)когда было с чем сравнивать это и было их здравым смыслом.Сейчас все и всё знают про футбол, политику, пандемию, да и про саму жизнь в ее простых проявлениях,из гаджетов то есть из тепличной теории без практики. У людей пропал здравый смысл. Людей превращают в стадо полит-шаманы-шарлатаны. Напугай дурака и делай с ним что хош. Вот и делают они свою програму,- мавр сделал свое дело, мавр должен уйти.
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15.04.2021 03:41 Ответить
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606
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15.04.2021 07:00 Ответить
Це - відео.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606

https://montreal.ctvnews.ca/protests-against-curfew-held-for-second-night-in-a-row-1.5384847
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15.04.2021 06:59 Ответить
Ну ща Вам нагнут, что вирус смутировал по вине непривитых и позаражал новым штаммом привитых людей. Хотя, если честно, так и до охоты на ведьм недалеко. Короче постепенно опускаемся в древнее темное и мрачное средневековье. А на дворе 21 век между прочим.
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15.04.2021 01:08 Ответить
Тут те саме.
Мені вчора клієнтка розказувала, що їхні друзі (старші вже люди) отримали щеплення в Аргентині (китайське) і всі троє хворі, один - в реанімації, вона дуже переживає, що не виживе.
Вона з чоловіком взяла одну дозу вже (Пфайзер)
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15.04.2021 01:13 Ответить
Вот так и узнаем реальную картину только через "сарафанное" радио. Печально.
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15.04.2021 01:22 Ответить
Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.currenttime.tv/a/eu-coronavirus-travel-passes/31203822.html Настоящее время . Источник: https://censor.net/ru/n3259785

ДЕБІЛИ, ЦЕ ЩО ОСТАННІЙ ШТАМ ГРИПУ НА ЗЕМЛІ?

БУДУТЬ ЩЕ І БАГАТО ШТАМІВ ГРИПУ, ТАК ЩО ЗАТУСУЙТЕ СВОЇ
ПАШПОРТИ СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ.
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15.04.2021 01:07 Ответить
Коли туристичні країни залишаться без головного джерела до бюджету, без туристів, то повідміняють все на світі, і зелені паспорти, і результати тестів, і навіть візи. Але нас все одно пускати не будуть, бо ми на першому місці в Європі по захворюваності на ковід.
Зебіли! Будете відпочивати на місцевих річках-смердючках.
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15.04.2021 01:31 Ответить
 
 