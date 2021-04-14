COVID-паспорта в странах ЕС введут к лету
Постоянные представители Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом для введения зеленых цифровых сертификатов.
Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Источники Reuters указывают, что решение принято в качестве шага к возобновлению туристических поездок этим летом. Европарламент должен также согласиться с предложением постпредов, заключительные переговоры между институтами должны начаться в мае.
Правовая база сертификата состоит из двух предложений, одно касается граждан ЕС и членов их семей, второе - граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории союза.
"Текущая эпидемиологическая ситуация по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, но, заглядывая в будущее, нам нужны решения, которые будут работать во всех государствах-членах. Цифровой зеленый сертификат предназначен для обеспечения безопасного и свободного передвижения. Это очень важно для наших граждан, для нашего общества и для восстановления нашей экономики", - сказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Документ можно будет использовать во всех странах Евросоюза. Ожидается, что он будет подготовлен к лету 2021 года.
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Так что ксерокс не прокатит наверное. Собираются думаю организовать единую электронную базу.
Полная бредятина с точки зрения медицины. Вот к примеру пошел человек делать тест. Сдал его и потом по дороге домой заразился. Пришел результат - тест показал что человек здоров. А в это время уже чел с температурой валяется в постели.
Ну и второй момент на счет переболевших. Уже были сообщения о повторном заражении переболевших. Так как тут быть?
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
Фармакологическое действие
Противовирусное средство. Быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Внутриклеточно рибавирин легко фосфорилируется аденозинкиназой до моно-, ди- и трифосфатного метаболитов. Рибавирина трифосфат - сильный конкурентный ингибитор инозин-монофосфат-дегидрогеназы, РНК-полимеразы вируса гриппа и гуанилил-трансферазы информационной РНК, последнее проявляется торможением процесса покрытия информационной РНК-оболочкой. Эти разнообразные эффекты приводят к значительному снижению количества внутриклеточного гуанозин трифосфата, а также подавлению синтеза вирусной РНК и белка. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки, селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках.
Наиболее активен в отношении ДНК-вирусов - респираторно-синцитиального вируса, вируса Herpes simplex типов 1 и 2, аденовирусов, ЦМВ, вирусов группы оспы, болезни Марека; РНК-вирусов - вирусы гриппа А, В, парамиксовирусы (парагриппа, эпидемического паротита, ньюкаслской болезни), реовирусы, аренавирусы (вирус лихорадки Ласса, боливийской геморрагической лихорадки), буньявирусы (вирус лихорадки Долины Рифт, вирус Крым-Конго геморрагической лихорадки), хантавирусы (вирус геморрагической лихорадки с почечным или пульмональным синдромом) парамиксовирусы, онкогенные РНК-вирусы.
При лечении геморрагической лихорадки с почечным синдромом снижает тяжесть течения болезни, уменьшает продолжительность симптомов (лихорадки, олигурии, боли в поясничной области, животе, головной боли), улучшает лабораторные показатели функции почек, снижает риск развития геморрагических осложнений и неблагоприятного исхода заболевания.
К рибавирину не чувствительны ДНК-вирусы - Varicella zoster, вирус псевдобешенства, натуральной коровьей оспы; РНК-вирусы - энтеровирусы, риновирусы, вирус энцефалита леса Семлики.
Один з найновіших заходів у концтаборі Квебек: масочки на вулиці для пар, які не живуть за однією адресою. Значить, бути вдома разом, цілуватися і решту - то без масочок, а на вулиці вони повинні бути в них, як виходять на прогулянку чи їдуть в магазин - тоді в машині ще треба. Штраф - 1550. Як переїдеш з червоної зони у жовту - 6000 (я не бачила, знайомі сказали).
Таке саме - з рештою.
З неділі - маніфестації і в неділю вперше було з вандалізмом, бо перед цим завжди тихо-мирно. А тут - били вікна магазинів в центрі, підпалювали смітники ... Поліцаї були не готові, бо вони ж сторожили масочки по парках ...
Батьки маніфестують, вчителі страйкують ... Красота !
Верески-крики про третю-четверту хвилю, комендантська година, але "борці" кажуть, що Ґран-Прі Формули-1 провести можна.
Кожному - своє.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.
А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
І мусиш триматися, зберігати силу духу, позитивний настрій, віру у щось добре, бо інакше - гаплик.
Народ на антидепресантах, багато страждають на безсоння - все через нерви ...
Нервових розвелося, рівень злочинності і насильства дуже зріс ...
Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.
Навзаєм.
Я зараз спокійний як удав. Перший локдаун нервував без наочного спілкування. А зараз вже звик в онлайні та телефоном спілкуватися. А вірити в щось добре в нашій ситуації дуже важко. З одного боку пандемія, з іншого внутрішні економічні негаразди, з третього банди орків *********** на кордоні. Так шо не дуже це все сприяє настрою. Але намагаюся триматися. Так би мовити тримати філософський спокій та внутрішню рівновагу як монах Шаоліня.
Вам пишу (порадниця велика ), але і на себе переношу.
Теж ОК, але жінки - тонші натури, емоційніші і вразливіші. Тому іноді - гойдає ...
Йде літо, тепло ... Ні поїхати, ні вийти толком ... Плани складати не виходить ...
Це - наше життя. Але треба перейти і це.
Тривожно за ситуацію на кордоні. Розперезалося х**ло ...
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606
https://montreal.ctvnews.ca/protests-against-curfew-held-for-second-night-in-a-row-1.5384847
Мені вчора клієнтка розказувала, що їхні друзі (старші вже люди) отримали щеплення в Аргентині (китайське) і всі троє хворі, один - в реанімації, вона дуже переживає, що не виживе.
Вона з чоловіком взяла одну дозу вже (Пфайзер)
ДЕБІЛИ, ЦЕ ЩО ОСТАННІЙ ШТАМ ГРИПУ НА ЗЕМЛІ?
БУДУТЬ ЩЕ І БАГАТО ШТАМІВ ГРИПУ, ТАК ЩО ЗАТУСУЙТЕ СВОЇ
ПАШПОРТИ СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ.
Зебіли! Будете відпочивати на місцевих річках-смердючках.