COVID-паспорти в країнах ЄС введуть до літа

Постійні представники Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європарламентом для введення зелених цифрових сертифікатів.

Цей документ дозволить безпечно і вільно переміщатися під час пандемії COVID-19 людям, які були вакциновані, отримали негативний результат тесту або вилікувалися від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Джерела Reuters вказують, що рішення прийнято як крок до відновлення туристичних поїздок цього літа. Європарламент повинен також погодитися з пропозицією постпредів, заключні переговори між інститутами мають початися в травні.

Правова база сертифіката складається з двох пропозицій, одна стосується громадян ЄС і членів їхніх сімей, друга - громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території союзу.

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"Поточна епідеміологічна ситуація як і раніше викликає серйозне занепокоєння, але, заглядаючи в майбутнє, нам потрібні рішення, які працюватимуть у всіх державах-членах. Цифровий зелений сертифікат призначено для забезпечення безпечного і вільного пересування. Це дуже важливо для наших громадян, для нашого суспільства і для відновлення нашої економіки", - сказав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Документ можна буде використовувати у всіх країнах Євросоюзу. Очікується, що він буде підготовлений до літа 2021 року.

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