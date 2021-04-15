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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-паспорти в країнах ЄС введуть до літа

COVID-паспорти в країнах ЄС введуть до літа

Постійні представники Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європарламентом для введення зелених цифрових сертифікатів.

Цей документ дозволить безпечно і вільно переміщатися під час пандемії COVID-19 людям, які були вакциновані, отримали негативний результат тесту або вилікувалися від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Джерела Reuters вказують, що рішення прийнято як крок до відновлення туристичних поїздок цього літа. Європарламент повинен також погодитися з пропозицією постпредів, заключні переговори між інститутами мають початися в травні.

Правова база сертифіката складається з двох пропозицій, одна стосується громадян ЄС і членів їхніх сімей, друга - громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території союзу.

Читайте також: "Слуга народу" Радуцький про паспорт вакцинації: "Швидше за все, це буде якийсь електронний документ"

"Поточна епідеміологічна ситуація як і раніше викликає серйозне занепокоєння, але, заглядаючи в майбутнє, нам потрібні рішення, які працюватимуть у всіх державах-членах. Цифровий зелений сертифікат призначено для забезпечення безпечного і вільного пересування. Це дуже важливо для наших громадян, для нашого суспільства і для відновлення нашої економіки", - сказав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Документ можна буде використовувати у всіх країнах Євросоюзу. Очікується, що він буде підготовлений до літа 2021 року.

Також читайте: З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) паспорт (1160) Євросоюз (13656) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Да они не знают как отползти от этой авантюры. Поубивали свои экономики, разозлили население, слили свою репутацию как "светочей цивилизации" в унитаз, а теперь ломают головы: как выкручиваться из этого бардака.
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
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15.04.2021 00:58 Відповісти
+5
Я розказувала минулої неділі (Ви, видно, не бачили): у нас тепер у своєму кабінеті працівник цілий день має бути в масці (САМ В КАБІНЕТІ). Тобто масочка не знімається взагалі, скоро до обличчя приросте.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.

А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
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15.04.2021 01:42 Відповісти
+3
Гуд бай Європа.
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15.04.2021 00:03 Відповісти
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Гуд бай Європа.
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15.04.2021 00:03 Відповісти
Был безвиз ,стал безковид
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15.04.2021 00:04 Відповісти
А в Европе в курсе что справку можно напечатать на ксероксе ?
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15.04.2021 00:05 Відповісти
Постоянные представители Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом для введения зеленых цифровых сертификатов.
Так что ксерокс не прокатит наверное. Собираются думаю организовать единую электронную базу.
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15.04.2021 00:54 Відповісти
А с ветеринарным паспортом вместо ковидного пускать будут ?
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15.04.2021 00:32 Відповісти
Не, тока с техническим, где указано что Вы робот.
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15.04.2021 00:52 Відповісти
О, это дело ! Пойду освежу в памяти таблицу умножения. Если смогу её без запинки процитировать, значит - робот годный !
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15.04.2021 00:56 Відповісти
Тут главное техпаспорт заполучить. Я даже не знаю где их выдают. Может как для авто в МРЭО.
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15.04.2021 00:58 Відповісти
На Привозе наверняка можно приличную ксиву прикупить.
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15.04.2021 00:59 Відповісти
Так для этого в Одессу ехать нужно.
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15.04.2021 01:04 Відповісти
Тю. Наверняка нa е-bay виртуальный филиал есть; или на Алибабе.
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15.04.2021 01:07 Відповісти
Ну тогда и на Алиэкспресе наверняка.
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15.04.2021 01:25 Відповісти
Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса...

Полная бредятина с точки зрения медицины. Вот к примеру пошел человек делать тест. Сдал его и потом по дороге домой заразился. Пришел результат - тест показал что человек здоров. А в это время уже чел с температурой валяется в постели.
Ну и второй момент на счет переболевших. Уже были сообщения о повторном заражении переболевших. Так как тут быть?
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15.04.2021 00:51 Відповісти
Да они не знают как отползти от этой авантюры. Поубивали свои экономики, разозлили население, слили свою репутацию как "светочей цивилизации" в унитаз, а теперь ломают головы: как выкручиваться из этого бардака.
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
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15.04.2021 00:58 Відповісти
Полностью согласен. Причем вот буквально вчера узнал у товарища по работе, что он болен ковид. И что самое интересное, что первую неделю болезни его можно сказать не лечили. Выписали жаропонижающее и отхаркивающее. А вот противовирусное, хотя бы такое как при обычном гриппе никто даже и не пытался выписывать. А вот когда положение на вторую неделю ухудшилось - тогда антибиотик прописали какой-то там. Вот така муйня, малята. Такое вот лечение от эскулапов. Я и до этого подозревал, что что-то неладно, а вот буквально вчера прозрел.
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15.04.2021 01:03 Відповісти
Вроде как противовирусные препараты не существуют в принципе; но спорить не буду. А антибиотик ему прописали если началось бактериальное осложнение.
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15.04.2021 01:08 Відповісти
https://www.vidal.ru/drugs/ribavirin__9015 Рибаверин Как выяснилось им в совокупности с преднизолоном неплохо лечили атипичную пневмонию, вызываемую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B коронавирусом SARS-CoV в 2003-м году.
Фармакологическое действие
Противовирусное средство. Быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Внутриклеточно рибавирин легко фосфорилируется аденозинкиназой до моно-, ди- и трифосфатного метаболитов. Рибавирина трифосфат - сильный конкурентный ингибитор инозин-монофосфат-дегидрогеназы, РНК-полимеразы вируса гриппа и гуанилил-трансферазы информационной РНК, последнее проявляется торможением процесса покрытия информационной РНК-оболочкой. Эти разнообразные эффекты приводят к значительному снижению количества внутриклеточного гуанозин трифосфата, а также подавлению синтеза вирусной РНК и белка. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки, селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках.
Наиболее активен в отношении ДНК-вирусов - респираторно-синцитиального вируса, вируса Herpes simplex типов 1 и 2, аденовирусов, ЦМВ, вирусов группы оспы, болезни Марека; РНК-вирусов - вирусы гриппа А, В, парамиксовирусы (парагриппа, эпидемического паротита, ньюкаслской болезни), реовирусы, аренавирусы (вирус лихорадки Ласса, боливийской геморрагической лихорадки), буньявирусы (вирус лихорадки Долины Рифт, вирус Крым-Конго геморрагической лихорадки), хантавирусы (вирус геморрагической лихорадки с почечным или пульмональным синдромом) парамиксовирусы, онкогенные РНК-вирусы.
При лечении геморрагической лихорадки с почечным синдромом снижает тяжесть течения болезни, уменьшает продолжительность симптомов (лихорадки, олигурии, боли в поясничной области, животе, головной боли), улучшает лабораторные показатели функции почек, снижает риск развития геморрагических осложнений и неблагоприятного исхода заболевания.
К рибавирину не чувствительны ДНК-вирусы - Varicella zoster, вирус псевдобешенства, натуральной коровьей оспы; РНК-вирусы - энтеровирусы, риновирусы, вирус энцефалита леса Семлики.
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15.04.2021 01:14 Відповісти
Шо делается, куда дошёл прогресс...
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15.04.2021 02:02 Відповісти
В том то и дело что с ковидом не дошел. В протоколах лечения его нет и не назначают.
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15.04.2021 02:15 Відповісти
А зачем? Свою нехилую дань они собирают. Колесики крутятся, денежка капает.
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15.04.2021 01:09 Відповісти
Тільки з точки зору медицини ? У "боротьби" нема ні наукових підстав, ні підтверджень, ні логіки, ні здорового глузду ...
Один з найновіших заходів у концтаборі Квебек: масочки на вулиці для пар, які не живуть за однією адресою. Значить, бути вдома разом, цілуватися і решту - то без масочок, а на вулиці вони повинні бути в них, як виходять на прогулянку чи їдуть в магазин - тоді в машині ще треба. Штраф - 1550. Як переїдеш з червоної зони у жовту - 6000 (я не бачила, знайомі сказали).

Таке саме - з рештою.
З неділі - маніфестації і в неділю вперше було з вандалізмом, бо перед цим завжди тихо-мирно. А тут - били вікна магазинів в центрі, підпалювали смітники ... Поліцаї були не готові, бо вони ж сторожили масочки по парках ...
Батьки маніфестують, вчителі страйкують ... Красота !
Верески-крики про третю-четверту хвилю, комендантська година, але "борці" кажуть, що Ґран-Прі Формули-1 провести можна.
Кожному - своє.
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15.04.2021 01:10 Відповісти
Ну у нас хотя бы на улице маски не обязательно. Только дистанцию соблюдать. Ну а в транспорте и общественном помещении в маске обязательно. Завтра ваще веселуха в нашем городе. Переходим в красную зону. Транспорт общественный фсе. Тока по спецпропускам. Супруга иронизирует - лафа. На работу завтра не попадает. Ну а мне по барабану. С начала ноября прошлого года на дистанционке.
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15.04.2021 01:29 Відповісти
Я розказувала минулої неділі (Ви, видно, не бачили): у нас тепер у своєму кабінеті працівник цілий день має бути в масці (САМ В КАБІНЕТІ). Тобто масочка не знімається взагалі, скоро до обличчя приросте.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.

А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
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15.04.2021 01:42 Відповісти
Мда, прикро це все. І далеко від здорового глузду.
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15.04.2021 01:46 Відповісти

І мусиш триматися, зберігати силу духу, позитивний настрій, віру у щось добре, бо інакше - гаплик.

Народ на антидепресантах, багато страждають на безсоння - все через нерви ...
Нервових розвелося, рівень злочинності і насильства дуже зріс ...

Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.
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15.04.2021 01:51 Відповісти
Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.

Навзаєм.
Я зараз спокійний як удав. Перший локдаун нервував без наочного спілкування. А зараз вже звик в онлайні та телефоном спілкуватися. А вірити в щось добре в нашій ситуації дуже важко. З одного боку пандемія, з іншого внутрішні економічні негаразди, з третього банди орків *********** на кордоні. Так шо не дуже це все сприяє настрою. Але намагаюся триматися. Так би мовити тримати філософський спокій та внутрішню рівновагу як монах Шаоліня.
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15.04.2021 01:57 Відповісти
Я по тону відчуваю, що спокійний.
Вам пишу (порадниця велика ), але і на себе переношу.

Теж ОК, але жінки - тонші натури, емоційніші і вразливіші. Тому іноді - гойдає ...
Йде літо, тепло ... Ні поїхати, ні вийти толком ... Плани складати не виходить ...
Це - наше життя. Але треба перейти і це.

Тривожно за ситуацію на кордоні. Розперезалося х**ло ...
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15.04.2021 02:02 Відповісти
А я зізнаюся. В минулу неділю повернувся з двотижневого відпочинку з Трускавця. Так шо трошки відпочив родиною, водички трошки попили, здоровʼячко, сподіваюсь, трошки підправили.
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15.04.2021 02:08 Відповісти
Раньше люди были практиками с опытом (отцом ошибок трудных)когда было с чем сравнивать это и было их здравым смыслом.Сейчас все и всё знают про футбол, политику, пандемию, да и про саму жизнь в ее простых проявлениях,из гаджетов то есть из тепличной теории без практики. У людей пропал здравый смысл. Людей превращают в стадо полит-шаманы-шарлатаны. Напугай дурака и делай с ним что хош. Вот и делают они свою програму,- мавр сделал свое дело, мавр должен уйти.
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15.04.2021 03:41 Відповісти
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606
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15.04.2021 07:00 Відповісти
Це - відео.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606

https://montreal.ctvnews.ca/protests-against-curfew-held-for-second-night-in-a-row-1.5384847
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15.04.2021 06:59 Відповісти
Ну ща Вам нагнут, что вирус смутировал по вине непривитых и позаражал новым штаммом привитых людей. Хотя, если честно, так и до охоты на ведьм недалеко. Короче постепенно опускаемся в древнее темное и мрачное средневековье. А на дворе 21 век между прочим.
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15.04.2021 01:08 Відповісти
Тут те саме.
Мені вчора клієнтка розказувала, що їхні друзі (старші вже люди) отримали щеплення в Аргентині (китайське) і всі троє хворі, один - в реанімації, вона дуже переживає, що не виживе.
Вона з чоловіком взяла одну дозу вже (Пфайзер)
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15.04.2021 01:13 Відповісти
Вот так и узнаем реальную картину только через "сарафанное" радио. Печально.
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15.04.2021 01:22 Відповісти
Этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.currenttime.tv/a/eu-coronavirus-travel-passes/31203822.html Настоящее время . Источник: https://censor.net/ru/n3259785

ДЕБІЛИ, ЦЕ ЩО ОСТАННІЙ ШТАМ ГРИПУ НА ЗЕМЛІ?

БУДУТЬ ЩЕ І БАГАТО ШТАМІВ ГРИПУ, ТАК ЩО ЗАТУСУЙТЕ СВОЇ
ПАШПОРТИ СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ.
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15.04.2021 01:07 Відповісти
Коли туристичні країни залишаться без головного джерела до бюджету, без туристів, то повідміняють все на світі, і зелені паспорти, і результати тестів, і навіть візи. Але нас все одно пускати не будуть, бо ми на першому місці в Європі по захворюваності на ковід.
Зебіли! Будете відпочивати на місцевих річках-смердючках.
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15.04.2021 01:31 Відповісти
 
 