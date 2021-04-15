COVID-паспорти в країнах ЄС введуть до літа
Постійні представники Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європарламентом для введення зелених цифрових сертифікатів.
Цей документ дозволить безпечно і вільно переміщатися під час пандемії COVID-19 людям, які були вакциновані, отримали негативний результат тесту або вилікувалися від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
Джерела Reuters вказують, що рішення прийнято як крок до відновлення туристичних поїздок цього літа. Європарламент повинен також погодитися з пропозицією постпредів, заключні переговори між інститутами мають початися в травні.
Правова база сертифіката складається з двох пропозицій, одна стосується громадян ЄС і членів їхніх сімей, друга - громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території союзу.
"Поточна епідеміологічна ситуація як і раніше викликає серйозне занепокоєння, але, заглядаючи в майбутнє, нам потрібні рішення, які працюватимуть у всіх державах-членах. Цифровий зелений сертифікат призначено для забезпечення безпечного і вільного пересування. Це дуже важливо для наших громадян, для нашого суспільства і для відновлення нашої економіки", - сказав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.
Документ можна буде використовувати у всіх країнах Євросоюзу. Очікується, що він буде підготовлений до літа 2021 року.
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Так что ксерокс не прокатит наверное. Собираются думаю организовать единую электронную базу.
Полная бредятина с точки зрения медицины. Вот к примеру пошел человек делать тест. Сдал его и потом по дороге домой заразился. Пришел результат - тест показал что человек здоров. А в это время уже чел с температурой валяется в постели.
Ну и второй момент на счет переболевших. Уже были сообщения о повторном заражении переболевших. Так как тут быть?
Чем бы всё это ни закончилось, это останется страницей клинического идиотизма в истории.
Фармакологическое действие
Противовирусное средство. Быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Внутриклеточно рибавирин легко фосфорилируется аденозинкиназой до моно-, ди- и трифосфатного метаболитов. Рибавирина трифосфат - сильный конкурентный ингибитор инозин-монофосфат-дегидрогеназы, РНК-полимеразы вируса гриппа и гуанилил-трансферазы информационной РНК, последнее проявляется торможением процесса покрытия информационной РНК-оболочкой. Эти разнообразные эффекты приводят к значительному снижению количества внутриклеточного гуанозин трифосфата, а также подавлению синтеза вирусной РНК и белка. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки, селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках.
Наиболее активен в отношении ДНК-вирусов - респираторно-синцитиального вируса, вируса Herpes simplex типов 1 и 2, аденовирусов, ЦМВ, вирусов группы оспы, болезни Марека; РНК-вирусов - вирусы гриппа А, В, парамиксовирусы (парагриппа, эпидемического паротита, ньюкаслской болезни), реовирусы, аренавирусы (вирус лихорадки Ласса, боливийской геморрагической лихорадки), буньявирусы (вирус лихорадки Долины Рифт, вирус Крым-Конго геморрагической лихорадки), хантавирусы (вирус геморрагической лихорадки с почечным или пульмональным синдромом) парамиксовирусы, онкогенные РНК-вирусы.
При лечении геморрагической лихорадки с почечным синдромом снижает тяжесть течения болезни, уменьшает продолжительность симптомов (лихорадки, олигурии, боли в поясничной области, животе, головной боли), улучшает лабораторные показатели функции почек, снижает риск развития геморрагических осложнений и неблагоприятного исхода заболевания.
К рибавирину не чувствительны ДНК-вирусы - Varicella zoster, вирус псевдобешенства, натуральной коровьей оспы; РНК-вирусы - энтеровирусы, риновирусы, вирус энцефалита леса Семлики.
Один з найновіших заходів у концтаборі Квебек: масочки на вулиці для пар, які не живуть за однією адресою. Значить, бути вдома разом, цілуватися і решту - то без масочок, а на вулиці вони повинні бути в них, як виходять на прогулянку чи їдуть в магазин - тоді в машині ще треба. Штраф - 1550. Як переїдеш з червоної зони у жовту - 6000 (я не бачила, знайомі сказали).
Таке саме - з рештою.
З неділі - маніфестації і в неділю вперше було з вандалізмом, бо перед цим завжди тихо-мирно. А тут - били вікна магазинів в центрі, підпалювали смітники ... Поліцаї були не готові, бо вони ж сторожили масочки по парках ...
Батьки маніфестують, вчителі страйкують ... Красота !
Верески-крики про третю-четверту хвилю, комендантська година, але "борці" кажуть, що Ґран-Прі Формули-1 провести можна.
Кожному - своє.
Народ online meetings на Teams проводить в масочках кожен зі свого кабінету.
Бачите хоч якийсь здоровий глузд і медичні обгрунтування ?
Але їсти і пити в кабінеті людина може, знявши масочку. Ну, не "боротьба" ?
Я теж уже рік вдома, шефиня казала була приїжджати трошки ... Тепер, тим більше - ні.
Я вікно відкрию, як рандеву нема, птшечки співають, свіже повітря. А бідні люди годинами через ганчірку в кабінеті дихають.
А яка =красота= спортом на вулиці в масочках займатися ! О !
У поліцаїв просто - =жнива=.
І мусиш триматися, зберігати силу духу, позитивний настрій, віру у щось добре, бо інакше - гаплик.
Народ на антидепресантах, багато страждають на безсоння - все через нерви ...
Нервових розвелося, рівень злочинності і насильства дуже зріс ...
Зберігайте спокій, тримайте рівновагу, бережіть здоров*я, себе і своїх рідних.
Навзаєм.
Я зараз спокійний як удав. Перший локдаун нервував без наочного спілкування. А зараз вже звик в онлайні та телефоном спілкуватися. А вірити в щось добре в нашій ситуації дуже важко. З одного боку пандемія, з іншого внутрішні економічні негаразди, з третього банди орків *********** на кордоні. Так шо не дуже це все сприяє настрою. Але намагаюся триматися. Так би мовити тримати філософський спокій та внутрішню рівновагу як монах Шаоліня.
Вам пишу (порадниця велика ), але і на себе переношу.
Теж ОК, але жінки - тонші натури, емоційніші і вразливіші. Тому іноді - гойдає ...
Йде літо, тепло ... Ні поїхати, ні вийти толком ... Плани складати не виходить ...
Це - наше життя. Але треба перейти і це.
Тривожно за ситуацію на кордоні. Розперезалося х**ло ...
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/curfew-protest-1.5983606
https://montreal.ctvnews.ca/protests-against-curfew-held-for-second-night-in-a-row-1.5384847
Мені вчора клієнтка розказувала, що їхні друзі (старші вже люди) отримали щеплення в Аргентині (китайське) і всі троє хворі, один - в реанімації, вона дуже переживає, що не виживе.
Вона з чоловіком взяла одну дозу вже (Пфайзер)
ДЕБІЛИ, ЦЕ ЩО ОСТАННІЙ ШТАМ ГРИПУ НА ЗЕМЛІ?
БУДУТЬ ЩЕ І БАГАТО ШТАМІВ ГРИПУ, ТАК ЩО ЗАТУСУЙТЕ СВОЇ
ПАШПОРТИ СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ.
Зебіли! Будете відпочивати на місцевих річках-смердючках.