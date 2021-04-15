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США готовят новые санкции против России, - Bloomberg

США готовят новые санкции против России, - Bloomberg

Администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Об этом агентству Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.

Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Агентство напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство.

В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.

Читайте также: В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу

Автор: 

россия (96184) санкции (11469) США (27145)


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Топ комментарии
+13
А це - цікава тактика ... створює інтригу, ефект очікування ...
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.

Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
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15.04.2021 08:48 Ответить
+12
Как и писала ранее. Команда пиз...болов во главе с Байденом.
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
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15.04.2021 08:54 Ответить
+7
О класс 10 человекам не дадут въезда в США, это конечно же остановит *****, продолжайте в том же духе и скоро ваши выборы будут делать на Лубянке
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15.04.2021 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вирішили лякати фуйло санкціями...
Кораблі забрали.
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15.04.2021 08:42 Ответить
А зачем нагнетать обстановку? Если надо, они в любой момент зайдут.
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15.04.2021 09:15 Ответить
они таким образом легеитимизируют росийскую тактику запугивания, теперь для решения любого вопроса рашка начнет опять бегать как обезьяна с гранатой пока с ней не начнут говорить
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15.04.2021 10:46 Ответить
корабли лавировали, лавировали, да так а не вылавировали
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15.04.2021 08:43 Ответить
Может тут замешан Лавров, потому и не вылавировали? )))
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15.04.2021 09:04 Ответить
Мечта путлера о двуполярном мире сбылась
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15.04.2021 08:44 Ответить
Пока не переобуют в лапти , санкции не отменят
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15.04.2021 08:52 Ответить
Там Китай на подходе, с однополярным миром
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15.04.2021 08:59 Ответить
А це - цікава тактика ... створює інтригу, ефект очікування ...
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.

Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
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15.04.2021 08:48 Ответить
добро всегда побеждает зло, а это - значит кто победил , тот и добрый...
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15.04.2021 08:49 Ответить
вот это реально санкции.да ***** насрать на все эти ваши соплежуйства
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15.04.2021 08:53 Ответить
Как и писала ранее. Команда пиз...болов во главе с Байденом.
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
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15.04.2021 08:54 Ответить
Думаешь вам разрешат это сделать?
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15.04.2021 09:06 Ответить
а ты думаешь кто то узнает?
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15.04.2021 09:17 Ответить
а ты думаешь мы спрашивать будем?
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15.04.2021 10:48 Ответить
А деньги на восстановление взять с твоей зарплаты.
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15.04.2021 09:13 Ответить
Я не против
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15.04.2021 10:34 Ответить
Дай объявление- куплю ядерное оружие для Украины в неограниченном количестве по предоплате.
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15.04.2021 10:41 Ответить
О класс 10 человекам не дадут въезда в США, это конечно же остановит *****, продолжайте в том же духе и скоро ваши выборы будут делать на Лубянке
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15.04.2021 08:55 Ответить
Может быть объявлено, а может быть не объявлено, может коснуться, а может не коснуться. Не новости, а гадание какое-то, и так каждый день
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15.04.2021 08:58 Ответить
Интересно, а в Раше знают, что такое SolarWinds?))) Про выборы уже как-то приелось. Кацапы, что-ли Байдена выбрали?
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15.04.2021 09:02 Ответить
Просветите плиз...
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15.04.2021 09:20 Ответить
Гугл в помощь.
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15.04.2021 09:23 Ответить
США готовят новые санкции против России/ Правящему Украиной кодлану Коломойского санкции против России ни к чему. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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15.04.2021 09:03 Ответить
Запретят шойгу посещать казино в Ласвегасе
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15.04.2021 09:04 Ответить
Ходить мужик по Майдану Незалежностi з плакатом : «Смерть москалям «. Через 5 хв. його забирає машина, привозять до СБУ : - Ви звинувачуєтеся в розпалюваннi мiжнацiональної ворожнечi ! - Проти якої такої нацiї ? - Проти роciян ! - А де в мене написано «росiяни» ? - Ну «москалi» - це ж росiяни ? - Не знаю , не знаю. Я гадав, що «москалi»- це терористи з «Аль-Каїди», але як ви менi дасте письмову довiдку з печаткою вiд Вашої установи, шо «москалi»- то росiяни, то я бiльше такого плаката не напишу нiколи в свiтi.
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1237
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15.04.2021 09:04 Ответить
В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.Источник: https://censor.net/ru/n3259802

С убийцей саммит, да?
вот даже Елкин охренел от бесхребетного Байдена...
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7161
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15.04.2021 09:05 Ответить
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5137

Две санкции, красная и белая.
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15.04.2021 09:07 Ответить
Байден назвал путена убийцей, а тот даже объяснений не попросил, при этом согласился на беседу. Уже это ***** по полу мордой возят все, кому не лень, так ещё и санкций отгребает от сша
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15.04.2021 09:10 Ответить
Расчитывать нужно тольно на себя. Доказано пи**болами от демократии.
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15.04.2021 09:16 Ответить
доказано елементарной логикой, никто никому в этом мире ничего не должен,вы должны это понимать если не дите
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15.04.2021 09:31 Ответить
Санкции готовят и нефть покупают, не покупайте нефть бл....
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15.04.2021 09:17 Ответить
Шось мені ці Байденовські дії якісь підозрілі,кораблі в чорне море вже не йдуть санкції то як муха для слона,всякі незрозумілі речі,а москаль і далі стягує війська і плював на всі ці розмови.
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15.04.2021 09:18 Ответить
а шо Америка должна предпринимать? Это что,на них пытаются напасть или что?
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15.04.2021 09:31 Ответить
как говорится, никто никому ничего не должен
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15.04.2021 10:03 Ответить
Не надо жрать с ушей ту лапшу, которую на них вам вешают кацапские пропагандоны. "Дональд Кук" и "Рузвельт" как шли в сторону Черного моря, так и продолжают идти тем же курсом и на днях войдут в Черное море.
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15.04.2021 10:24 Ответить
Суцільна бутафорія. Навіть про нордстрім2 забули...Прикро.
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15.04.2021 10:06 Ответить
жаль... сдулась Америка....
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15.04.2021 10:50 Ответить
Слава США!
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15.04.2021 12:40 Ответить
 
 