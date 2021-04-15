США готовят новые санкции против России, - Bloomberg
Администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.
Об этом агентству Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.
Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.
Агентство напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство.
В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.
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Кораблі забрали.
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.
Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
С убийцей саммит, да?
вот даже Елкин охренел от бесхребетного Байдена...
Две санкции, красная и белая.