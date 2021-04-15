США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Адміністрація Байдена готова ухвалити нові обмежувальні заходи проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на "передбачувані неправомірні дії", включно зі зломом SolarWinds і спробами зірвати вибори в США.

Про це агентству Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про заходи може бути оголошено вже в четвер, вони можуть торкнутися приблизно 10 російських представників і 20 юридичних осіб.

Цілком імовірно, що США оголосять про вислання з країни майже 10 російських представників, зокрема дипломатів.

Агентство нагадує, що ці заходи можуть бути вжиті після того, як президент Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна в телефонній розмові у вівторок, що США захищатимуть свої інтереси, зазначає агентство.

Водночас Байден висунув ідею проведення саміту між двома лідерами для обговорення проблем, що стоять перед Москвою і Вашингтоном.

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