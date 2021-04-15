США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg
Адміністрація Байдена готова ухвалити нові обмежувальні заходи проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на "передбачувані неправомірні дії", включно зі зломом SolarWinds і спробами зірвати вибори в США.
Про це агентству Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Про заходи може бути оголошено вже в четвер, вони можуть торкнутися приблизно 10 російських представників і 20 юридичних осіб.
Цілком імовірно, що США оголосять про вислання з країни майже 10 російських представників, зокрема дипломатів.
Агентство нагадує, що ці заходи можуть бути вжиті після того, як президент Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна в телефонній розмові у вівторок, що США захищатимуть свої інтереси, зазначає агентство.
Водночас Байден висунув ідею проведення саміту між двома лідерами для обговорення проблем, що стоять перед Москвою і Вашингтоном.
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Кораблі забрали.
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.
Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
С убийцей саммит, да?
вот даже Елкин охренел от бесхребетного Байдена...
Две санкции, красная и белая.