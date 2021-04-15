УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9743 відвідувача онлайн
Новини
5 613 40

США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Адміністрація Байдена готова ухвалити нові обмежувальні заходи проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на "передбачувані неправомірні дії", включно зі зломом SolarWinds і спробами зірвати вибори в США.

Про це агентству Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про заходи може бути оголошено вже в четвер, вони можуть торкнутися приблизно 10 російських представників і 20 юридичних осіб.

Цілком імовірно, що США оголосять про вислання з країни майже 10 російських представників, зокрема дипломатів.

Агентство нагадує, що ці заходи можуть бути вжиті після того, як президент Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна в телефонній розмові у вівторок, що США захищатимуть свої інтереси, зазначає агентство.

Водночас Байден висунув ідею проведення саміту між двома лідерами для обговорення проблем, що стоять перед Москвою і Вашингтоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу

Автор: 

росія (66060) санкції (12109) США (23404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
А це - цікава тактика ... створює інтригу, ефект очікування ...
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.

Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
показати весь коментар
15.04.2021 08:48 Відповісти
+12
Как и писала ранее. Команда пиз...болов во главе с Байденом.
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
показати весь коментар
15.04.2021 08:54 Відповісти
+7
О класс 10 человекам не дадут въезда в США, это конечно же остановит *****, продолжайте в том же духе и скоро ваши выборы будут делать на Лубянке
показати весь коментар
15.04.2021 08:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирішили лякати фуйло санкціями...
Кораблі забрали.
показати весь коментар
15.04.2021 08:42 Відповісти
А зачем нагнетать обстановку? Если надо, они в любой момент зайдут.
показати весь коментар
15.04.2021 09:15 Відповісти
они таким образом легеитимизируют росийскую тактику запугивания, теперь для решения любого вопроса рашка начнет опять бегать как обезьяна с гранатой пока с ней не начнут говорить
показати весь коментар
15.04.2021 10:46 Відповісти
корабли лавировали, лавировали, да так а не вылавировали
показати весь коментар
15.04.2021 08:43 Відповісти
Может тут замешан Лавров, потому и не вылавировали? )))
показати весь коментар
15.04.2021 09:04 Відповісти
Мечта путлера о двуполярном мире сбылась
показати весь коментар
15.04.2021 08:44 Відповісти
Пока не переобуют в лапти , санкции не отменят
показати весь коментар
15.04.2021 08:52 Відповісти
Там Китай на подходе, с однополярным миром
показати весь коментар
15.04.2021 08:59 Відповісти
А це - цікава тактика ... створює інтригу, ефект очікування ...
Наступного тижня буде три місяці, як нова адміністрація при владі.
І говорильня-говорильня-говорильня не спиняється ні на день ...
Скільки вже кілометрів набалакали ...
Крім заборони в*їзду Бені та кільком москалям (з них - директор фсб) - більше нічого не пригадую.

Ну, ви =готуйте-готуйте= ... А то вже мільйон разів анонсували.
От як приготують і введуть - тоді оголосите.
А то це вже виглядає, як рекламна пауза ...
показати весь коментар
15.04.2021 08:48 Відповісти
добро всегда побеждает зло, а это - значит кто победил , тот и добрый...
показати весь коментар
15.04.2021 08:49 Відповісти
вот это реально санкции.да ***** насрать на все эти ваши соплежуйства
показати весь коментар
15.04.2021 08:53 Відповісти
Как и писала ранее. Команда пиз...болов во главе с Байденом.
Именно европейские шлюхи во главе с Францией и Германией, а также слабая внешняя политика США породила ***** на России. Современные Россия это фашисты. И только запад на это закрывает глаза.
Нам, Украине, необходимо восстановить ядерный потенциал.
показати весь коментар
15.04.2021 08:54 Відповісти
Думаешь вам разрешат это сделать?
показати весь коментар
15.04.2021 09:06 Відповісти
а ты думаешь кто то узнает?
показати весь коментар
15.04.2021 09:17 Відповісти
а ты думаешь мы спрашивать будем?
показати весь коментар
15.04.2021 10:48 Відповісти
А деньги на восстановление взять с твоей зарплаты.
показати весь коментар
15.04.2021 09:13 Відповісти
Я не против
показати весь коментар
15.04.2021 10:34 Відповісти
Дай объявление- куплю ядерное оружие для Украины в неограниченном количестве по предоплате.
показати весь коментар
15.04.2021 10:41 Відповісти
О класс 10 человекам не дадут въезда в США, это конечно же остановит *****, продолжайте в том же духе и скоро ваши выборы будут делать на Лубянке
показати весь коментар
15.04.2021 08:55 Відповісти
Может быть объявлено, а может быть не объявлено, может коснуться, а может не коснуться. Не новости, а гадание какое-то, и так каждый день
показати весь коментар
15.04.2021 08:58 Відповісти
Интересно, а в Раше знают, что такое SolarWinds?))) Про выборы уже как-то приелось. Кацапы, что-ли Байдена выбрали?
показати весь коментар
15.04.2021 09:02 Відповісти
Просветите плиз...
показати весь коментар
15.04.2021 09:20 Відповісти
Гугл в помощь.
показати весь коментар
15.04.2021 09:23 Відповісти
США готовят новые санкции против России/ Правящему Украиной кодлану Коломойского санкции против России ни к чему. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показати весь коментар
15.04.2021 09:03 Відповісти
Запретят шойгу посещать казино в Ласвегасе
показати весь коментар
15.04.2021 09:04 Відповісти
Ходить мужик по Майдану Незалежностi з плакатом : «Смерть москалям «. Через 5 хв. його забирає машина, привозять до СБУ : - Ви звинувачуєтеся в розпалюваннi мiжнацiональної ворожнечi ! - Проти якої такої нацiї ? - Проти роciян ! - А де в мене написано «росiяни» ? - Ну «москалi» - це ж росiяни ? - Не знаю , не знаю. Я гадав, що «москалi»- це терористи з «Аль-Каїди», але як ви менi дасте письмову довiдку з печаткою вiд Вашої установи, шо «москалi»- то росiяни, то я бiльше такого плаката не напишу нiколи в свiтi.
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1237
показати весь коментар
15.04.2021 09:04 Відповісти
В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.Источник: https://censor.net/ru/n3259802

С убийцей саммит, да?
вот даже Елкин охренел от бесхребетного Байдена...
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7161
показати весь коментар
15.04.2021 09:05 Відповісти
США готують нові санкції проти Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5137

Две санкции, красная и белая.
показати весь коментар
15.04.2021 09:07 Відповісти
Байден назвал путена убийцей, а тот даже объяснений не попросил, при этом согласился на беседу. Уже это ***** по полу мордой возят все, кому не лень, так ещё и санкций отгребает от сша
показати весь коментар
15.04.2021 09:10 Відповісти
Расчитывать нужно тольно на себя. Доказано пи**болами от демократии.
показати весь коментар
15.04.2021 09:16 Відповісти
доказано елементарной логикой, никто никому в этом мире ничего не должен,вы должны это понимать если не дите
показати весь коментар
15.04.2021 09:31 Відповісти
Санкции готовят и нефть покупают, не покупайте нефть бл....
показати весь коментар
15.04.2021 09:17 Відповісти
Шось мені ці Байденовські дії якісь підозрілі,кораблі в чорне море вже не йдуть санкції то як муха для слона,всякі незрозумілі речі,а москаль і далі стягує війська і плював на всі ці розмови.
показати весь коментар
15.04.2021 09:18 Відповісти
а шо Америка должна предпринимать? Это что,на них пытаются напасть или что?
показати весь коментар
15.04.2021 09:31 Відповісти
как говорится, никто никому ничего не должен
показати весь коментар
15.04.2021 10:03 Відповісти
Не надо жрать с ушей ту лапшу, которую на них вам вешают кацапские пропагандоны. "Дональд Кук" и "Рузвельт" как шли в сторону Черного моря, так и продолжают идти тем же курсом и на днях войдут в Черное море.
показати весь коментар
15.04.2021 10:24 Відповісти
Суцільна бутафорія. Навіть про нордстрім2 забули...Прикро.
показати весь коментар
15.04.2021 10:06 Відповісти
жаль... сдулась Америка....
показати весь коментар
15.04.2021 10:50 Відповісти
Слава США!
показати весь коментар
15.04.2021 12:40 Відповісти
 
 