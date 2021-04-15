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Новости Коронавирус и карантин
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Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ

Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ

Со временем коронавирусная болезнь COVID-19 должна перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится.

Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам. Такое мнение выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", - сказала она.

По словам Виноград, "ковид" со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:42 Ответить
+1
через пару десятиліть так точно
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15.04.2021 09:36 Ответить
+1
Как гонорея,в курортный период.
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15.04.2021 09:39 Ответить
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через пару десятиліть так точно
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15.04.2021 09:36 Ответить
Как гонорея,в курортный период.
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15.04.2021 09:39 Ответить
В сезонное он превратится, только если все пройдет естественным путем, а не все человечество будет сидеть на вакцине, как наркоманы.
Постоянная вакцинация не дает вирусу развиваться, но и полностью его не уничтожает, но и не дает наше организму к нему привыкнуть (как к тому же гриппу). Вакцинацией мы просто отодвигаем, то что должно наступить
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15.04.2021 10:08 Ответить
Маски форева!
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15.04.2021 09:40 Ответить
Скафандры.
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15.04.2021 09:42 Ответить
На фразе "Возбудитель не хочет выбивать популяцию... " у меня возникла мысль о внеземной агрессии.
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15.04.2021 09:41 Ответить
Это естественный путь мутации любого паразитирующего организма (в т.ч. вируса) - не убить организм носитель (смерть носителя - смерть текущей популяции вируса, выживание носителя - выживание популяции вируса и получение возможных новых штаммов). И чем дольше живет носитель и тем устойчивее мутация. Естественный отбор!
Кроме того зачастую ДНК вирусов, имплементируется организмом человека в собственную ДНК. Если что - наше ДНК на несколько процентов, состоит из ДНК вирусов, и сам организм использует вирусные механизмы в своих корыстных целях (например при оплодотворении, сперма подавляет женский иммунитет используя именно вирусный механизм). Так что не все так плохо!!!
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15.04.2021 10:19 Ответить
И где я сказал, что все плохо?
А как сочетаются естественный отбор и вацинирование по вашему?
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15.04.2021 10:31 Ответить
И кстати новые мутации бактерий зачастую связаны с использованием антибиотиков. Т.е. используя защиту, мы стимулируем бактерию к новой мутации для обхода этой защиты.
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
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15.04.2021 10:41 Ответить
Правда это связь мутация-вакцинация, по направлению выработки устойчивых к вакцине штаммов. но не "щадящих организм". Появление штаммов менне вредных для организма, вакцинация скорее замедляет
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15.04.2021 10:44 Ответить
Вакцинация это плохо в длительной перспективе?
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15.04.2021 11:53 Ответить
Как по мне, то да. С одной стороны, мы уменьшаем количество одномоментных смертей, с другой стороны, не давая сформироваться иммунитету и мутировать вирусу до потенциально безопасных штаммов, делаем этот процесс нескончаемым и общее количество жертв будет больше. Можно возразить, что к вирусам постоянный иммунитет не возникает, но история говорит о другом (например гибель целого племени индейцев от гриппа, занесенного экспедицией, по логике у самой экспедиции иммунитета тоже не должно быть, а он есть - для нашего организма вирус гриппа все же знаком и иммунитет появляется быстро, хоть и по новому каждый раз)
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15.04.2021 16:09 Ответить
Ч спасибо, что подтвердили мои мысли-я в этом не специалист. И ещё одно спасибо з спокойную беседу с Homo sapiens.
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15.04.2021 16:17 Ответить
Який дурногуманоїдний збудник
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15.04.2021 11:28 Ответить
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:42 Ответить
"Вакцинное расслоение населения"-прямо в цель!
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15.04.2021 09:46 Ответить
"....миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса..."
А вот мне интересно, как вы представляете, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, не имея "пула для мутаций"? Или думаете, что он вообще исчезнет? Вынужден разочаровать, он уже не исчезнет!!! Хотите все человечество на столетия посадить на прививку 3 раза в год (сначала на ковид, а потом еще 2 десятка вирусов)???
Про коллективный иммунитет - это бред!!! Сейчас никому не делают прививку от оспы, но эпидемий оспы нет, хотя оспа никуда не исчезла (как не исчезла кстати и чума)
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15.04.2021 10:28 Ответить
И кстати новые мутации бактерий зачастую связаны с использованием антибиотиков. Т.е. используя защиту, мы стимулируем бактерию к новой мутации для обхода этой защиты.
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
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15.04.2021 10:34 Ответить
Фантазія а не наукова оцінка ситуації. Причому тут Бразилія і Індія до колективного імунітету, колективний імунітет в Ізраїлі, де вже живуть нормальним життям. Про що нам говорять слова "будет укрощен, когда зверя загонят в клітку"? ні про що окрім думки що автор відхилився від теми. Потім фантазують про астразенеку, як же без неї. А далі автор курнув і його понесло в роздуми, розповів про всесвітнє зло - багатіїв, про провал ВОЗ, оминув Росію і Путіна які створюють по всьому світу фейки і залякують людей змовою фармацевтичних підприємств.
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15.04.2021 11:14 Ответить
для оставшихся на планете Земля представителей человеческой популяции... где нибудь в далеком Китае.
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15.04.2021 09:42 Ответить
Дуже дякуємо. Заспокоїли.
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15.04.2021 09:46 Ответить
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15.04.2021 11:25 Ответить
какой умnый возбудитeль.....
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15.04.2021 09:57 Ответить
Он не умный, это просто естественный отбор. Мутации случайны и множественны и рано или поздно появляется мутация невосприимчивая к средствам защиты (вакцина или лекарство), но учитывая скорость "смены поколений" вируса, для появления нового вида (штамма) ему, в отличии от нас, не нужно миллионы лет
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15.04.2021 10:39 Ответить
пока не будет ЛЕКАРСТВА, так и будем маяться
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15.04.2021 09:59 Ответить
Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання
поки що немає ЖОДНИХ підстав для подібного висновку
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15.04.2021 10:03 Ответить
Чому немає, які підстави мають бути?
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15.04.2021 10:37 Ответить
сезонність- це різниця зима-літо.. що пів року..
хтось бачить "піврічну періодичність"

Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ - Цензор.НЕТ 3010

ну а ВОЗ ЩЕ ДОЧЕКАЄТЬСЯ..Ні. не Китай, а саме Воз і її продажна верхівка...
РОЗСТРІЛУ КЕРІВНИЦТВА.. за вину за початок епідемії(тут Трамп був правий).
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15.04.2021 11:16 Ответить
Прочти статью еще раз... а возможно и для такого дурня как ты нужно прочитать три раза....в статье речь идет о том...что сезонность этой болезни предполагается в будущем....
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15.04.2021 11:21 Ответить
Яких пів року сезон, ви про що. Люди на ГРВІ хворіють протягом року, діти можуть хворіти до двадцяти разів. Сезонний спалах (збільшення тяжких випадків) виникає в період осінь-зима через погіршення імунітету і іншого, через погіршення імунітету і хворих на ковід19 з тяжкими випадками стане більше. Як тільки ковід19 стане менш небезпечним він стане схожим на ГРВІ.
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15.04.2021 12:03 Ответить
Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ- а разве он не есть таковым? експердыыыы
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15.04.2021 10:47 Ответить
Все именно так или почти так и будет.... испанка тому пример...поэтому пора прекратить истерию по поводу этого ковида...
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15.04.2021 10:53 Ответить
пора прекратить истерию по поводу этого ковида...Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ - Цензор.НЕТ 3952
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15.04.2021 11:05 Ответить
И что сподвигло тебя на столь бредовый комментарий??
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15.04.2021 11:09 Ответить
"ольгінським" інтерв"ю не даю.
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15.04.2021 11:18 Ответить
Понятно....значит это обычный бред твоего воспаленного мозга...
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15.04.2021 11:19 Ответить
Бздьож...
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15.04.2021 11:24 Ответить
З часом,й,динозаври вимерли...
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15.04.2021 11:26 Ответить
Ніфіга собі! Сезонний грипп - оце так відкриття
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15.04.2021 11:26 Ответить
 
 