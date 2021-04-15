Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ
Со временем коронавирусная болезнь COVID-19 должна перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится.
Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам. Такое мнение выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", - сказала она.
По словам Виноград, "ковид" со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.
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Постоянная вакцинация не дает вирусу развиваться, но и полностью его не уничтожает, но и не дает наше организму к нему привыкнуть (как к тому же гриппу). Вакцинацией мы просто отодвигаем, то что должно наступить
Кроме того зачастую ДНК вирусов, имплементируется организмом человека в собственную ДНК. Если что - наше ДНК на несколько процентов, состоит из ДНК вирусов, и сам организм использует вирусные механизмы в своих корыстных целях (например при оплодотворении, сперма подавляет женский иммунитет используя именно вирусный механизм). Так что не все так плохо!!!
А как сочетаются естественный отбор и вацинирование по вашему?
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.
Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
А вот мне интересно, как вы представляете, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, не имея "пула для мутаций"? Или думаете, что он вообще исчезнет? Вынужден разочаровать, он уже не исчезнет!!! Хотите все человечество на столетия посадить на прививку 3 раза в год (сначала на ковид, а потом еще 2 десятка вирусов)???
Про коллективный иммунитет - это бред!!! Сейчас никому не делают прививку от оспы, но эпидемий оспы нет, хотя оспа никуда не исчезла (как не исчезла кстати и чума)
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
поки що немає ЖОДНИХ підстав для подібного висновку
хтось бачить "піврічну періодичність"
ну а ВОЗ ЩЕ ДОЧЕКАЄТЬСЯ..Ні. не Китай, а саме Воз і її продажна верхівка...
РОЗСТРІЛУ КЕРІВНИЦТВА.. за вину за початок епідемії(тут Трамп був правий).