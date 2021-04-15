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Новини Коронавірус і карантин
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Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ

Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ

Згодом коронавірусна хвороба COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена змінитися.

Інфекція, найімовірніше, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам. Таку думку висловила епідеміологиня, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона.

За словами Виноград, "ковід" з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

Також читайте: Пандемія далека від завершення. Захворюваність на COVID-19 зростає протягом 7 тижнів, попри вакцинацію, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:42 Відповісти
+1
через пару десятиліть так точно
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15.04.2021 09:36 Відповісти
+1
Как гонорея,в курортный период.
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15.04.2021 09:39 Відповісти
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через пару десятиліть так точно
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15.04.2021 09:36 Відповісти
Как гонорея,в курортный период.
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15.04.2021 09:39 Відповісти
В сезонное он превратится, только если все пройдет естественным путем, а не все человечество будет сидеть на вакцине, как наркоманы.
Постоянная вакцинация не дает вирусу развиваться, но и полностью его не уничтожает, но и не дает наше организму к нему привыкнуть (как к тому же гриппу). Вакцинацией мы просто отодвигаем, то что должно наступить
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15.04.2021 10:08 Відповісти
Маски форева!
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15.04.2021 09:40 Відповісти
Скафандры.
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15.04.2021 09:42 Відповісти
На фразе "Возбудитель не хочет выбивать популяцию... " у меня возникла мысль о внеземной агрессии.
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15.04.2021 09:41 Відповісти
Это естественный путь мутации любого паразитирующего организма (в т.ч. вируса) - не убить организм носитель (смерть носителя - смерть текущей популяции вируса, выживание носителя - выживание популяции вируса и получение возможных новых штаммов). И чем дольше живет носитель и тем устойчивее мутация. Естественный отбор!
Кроме того зачастую ДНК вирусов, имплементируется организмом человека в собственную ДНК. Если что - наше ДНК на несколько процентов, состоит из ДНК вирусов, и сам организм использует вирусные механизмы в своих корыстных целях (например при оплодотворении, сперма подавляет женский иммунитет используя именно вирусный механизм). Так что не все так плохо!!!
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15.04.2021 10:19 Відповісти
И где я сказал, что все плохо?
А как сочетаются естественный отбор и вацинирование по вашему?
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15.04.2021 10:31 Відповісти
И кстати новые мутации бактерий зачастую связаны с использованием антибиотиков. Т.е. используя защиту, мы стимулируем бактерию к новой мутации для обхода этой защиты.
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
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15.04.2021 10:41 Відповісти
Правда это связь мутация-вакцинация, по направлению выработки устойчивых к вакцине штаммов. но не "щадящих организм". Появление штаммов менне вредных для организма, вакцинация скорее замедляет
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15.04.2021 10:44 Відповісти
Вакцинация это плохо в длительной перспективе?
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15.04.2021 11:53 Відповісти
Как по мне, то да. С одной стороны, мы уменьшаем количество одномоментных смертей, с другой стороны, не давая сформироваться иммунитету и мутировать вирусу до потенциально безопасных штаммов, делаем этот процесс нескончаемым и общее количество жертв будет больше. Можно возразить, что к вирусам постоянный иммунитет не возникает, но история говорит о другом (например гибель целого племени индейцев от гриппа, занесенного экспедицией, по логике у самой экспедиции иммунитета тоже не должно быть, а он есть - для нашего организма вирус гриппа все же знаком и иммунитет появляется быстро, хоть и по новому каждый раз)
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15.04.2021 16:09 Відповісти
Ч спасибо, что подтвердили мои мысли-я в этом не специалист. И ещё одно спасибо з спокойную беседу с Homo sapiens.
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15.04.2021 16:17 Відповісти
Який дурногуманоїдний збудник
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15.04.2021 11:28 Відповісти
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:42 Відповісти
"Вакцинное расслоение населения"-прямо в цель!
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15.04.2021 09:46 Відповісти
"....миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса..."
А вот мне интересно, как вы представляете, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, не имея "пула для мутаций"? Или думаете, что он вообще исчезнет? Вынужден разочаровать, он уже не исчезнет!!! Хотите все человечество на столетия посадить на прививку 3 раза в год (сначала на ковид, а потом еще 2 десятка вирусов)???
Про коллективный иммунитет - это бред!!! Сейчас никому не делают прививку от оспы, но эпидемий оспы нет, хотя оспа никуда не исчезла (как не исчезла кстати и чума)
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15.04.2021 10:28 Відповісти
И кстати новые мутации бактерий зачастую связаны с использованием антибиотиков. Т.е. используя защиту, мы стимулируем бактерию к новой мутации для обхода этой защиты.
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
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15.04.2021 10:34 Відповісти
Фантазія а не наукова оцінка ситуації. Причому тут Бразилія і Індія до колективного імунітету, колективний імунітет в Ізраїлі, де вже живуть нормальним життям. Про що нам говорять слова "будет укрощен, когда зверя загонят в клітку"? ні про що окрім думки що автор відхилився від теми. Потім фантазують про астразенеку, як же без неї. А далі автор курнув і його понесло в роздуми, розповів про всесвітнє зло - багатіїв, про провал ВОЗ, оминув Росію і Путіна які створюють по всьому світу фейки і залякують людей змовою фармацевтичних підприємств.
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15.04.2021 11:14 Відповісти
для оставшихся на планете Земля представителей человеческой популяции... где нибудь в далеком Китае.
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15.04.2021 09:42 Відповісти
Дуже дякуємо. Заспокоїли.
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15.04.2021 09:46 Відповісти
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15.04.2021 11:25 Відповісти
какой умnый возбудитeль.....
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15.04.2021 09:57 Відповісти
Он не умный, это просто естественный отбор. Мутации случайны и множественны и рано или поздно появляется мутация невосприимчивая к средствам защиты (вакцина или лекарство), но учитывая скорость "смены поколений" вируса, для появления нового вида (штамма) ему, в отличии от нас, не нужно миллионы лет
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15.04.2021 10:39 Відповісти
пока не будет ЛЕКАРСТВА, так и будем маяться
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15.04.2021 09:59 Відповісти
Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання
поки що немає ЖОДНИХ підстав для подібного висновку
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15.04.2021 10:03 Відповісти
Чому немає, які підстави мають бути?
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15.04.2021 10:37 Відповісти
сезонність- це різниця зима-літо.. що пів року..
хтось бачить "піврічну періодичність"

Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ - Цензор.НЕТ 3010

ну а ВОЗ ЩЕ ДОЧЕКАЄТЬСЯ..Ні. не Китай, а саме Воз і її продажна верхівка...
РОЗСТРІЛУ КЕРІВНИЦТВА.. за вину за початок епідемії(тут Трамп був правий).
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Прочти статью еще раз... а возможно и для такого дурня как ты нужно прочитать три раза....в статье речь идет о том...что сезонность этой болезни предполагается в будущем....
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15.04.2021 11:21 Відповісти
Яких пів року сезон, ви про що. Люди на ГРВІ хворіють протягом року, діти можуть хворіти до двадцяти разів. Сезонний спалах (збільшення тяжких випадків) виникає в період осінь-зима через погіршення імунітету і іншого, через погіршення імунітету і хворих на ковід19 з тяжкими випадками стане більше. Як тільки ковід19 стане менш небезпечним він стане схожим на ГРВІ.
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15.04.2021 12:03 Відповісти
Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ- а разве он не есть таковым? експердыыыы
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Все именно так или почти так и будет.... испанка тому пример...поэтому пора прекратить истерию по поводу этого ковида...
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15.04.2021 10:53 Відповісти
пора прекратить истерию по поводу этого ковида...Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ - Цензор.НЕТ 3952
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15.04.2021 11:05 Відповісти
И что сподвигло тебя на столь бредовый комментарий??
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15.04.2021 11:09 Відповісти
"ольгінським" інтерв"ю не даю.
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15.04.2021 11:18 Відповісти
Понятно....значит это обычный бред твоего воспаленного мозга...
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15.04.2021 11:19 Відповісти
Бздьож...
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15.04.2021 11:24 Відповісти
З часом,й,динозаври вимерли...
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15.04.2021 11:26 Відповісти
Ніфіга собі! Сезонний грипп - оце так відкриття
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15.04.2021 11:26 Відповісти
 
 