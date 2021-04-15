Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ

Згодом коронавірусна хвороба COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена змінитися.

Інфекція, найімовірніше, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам. Таку думку висловила епідеміологиня, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона.

За словами Виноград, "ковід" з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

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