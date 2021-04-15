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Згодом коронавірус перетвориться на сезонне захворювання, - експертка ВООЗ
Згодом коронавірусна хвороба COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена змінитися.
Інфекція, найімовірніше, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам. Таку думку висловила епідеміологиня, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона.
За словами Виноград, "ковід" з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.
Топ коментарі
+4 olele
показати весь коментар15.04.2021 09:42 Відповісти Посилання
+1 olele
показати весь коментар15.04.2021 09:36 Відповісти Посилання
+1 Сергей Андрейчев
показати весь коментар15.04.2021 09:39 Відповісти Посилання
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Постоянная вакцинация не дает вирусу развиваться, но и полностью его не уничтожает, но и не дает наше организму к нему привыкнуть (как к тому же гриппу). Вакцинацией мы просто отодвигаем, то что должно наступить
Кроме того зачастую ДНК вирусов, имплементируется организмом человека в собственную ДНК. Если что - наше ДНК на несколько процентов, состоит из ДНК вирусов, и сам организм использует вирусные механизмы в своих корыстных целях (например при оплодотворении, сперма подавляет женский иммунитет используя именно вирусный механизм). Так что не все так плохо!!!
А как сочетаются естественный отбор и вацинирование по вашему?
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.
Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
А вот мне интересно, как вы представляете, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, не имея "пула для мутаций"? Или думаете, что он вообще исчезнет? Вынужден разочаровать, он уже не исчезнет!!! Хотите все человечество на столетия посадить на прививку 3 раза в год (сначала на ковид, а потом еще 2 десятка вирусов)???
Про коллективный иммунитет - это бред!!! Сейчас никому не делают прививку от оспы, но эпидемий оспы нет, хотя оспа никуда не исчезла (как не исчезла кстати и чума)
А теперь вопрос: Если мы используем защиту в виде вакцины от вируса, не является ли это стимулом для мутации вируса и появления нового, более устойчивого штамма? Кроме того замечу, что мы сейчас используем как минимум несколько видов вакцин, что является лазейкой для мутаций (я бы даже сказал направляющей). И не являются ли штаммы того же гриппа, именно следствием использования антигрипозных вакцин???
поки що немає ЖОДНИХ підстав для подібного висновку
хтось бачить "піврічну періодичність"
ну а ВОЗ ЩЕ ДОЧЕКАЄТЬСЯ..Ні. не Китай, а саме Воз і її продажна верхівка...
РОЗСТРІЛУ КЕРІВНИЦТВА.. за вину за початок епідемії(тут Трамп був правий).