Мир должен готовиться к следующей пандемии, - Байден

Президент США Джо Байден призвал мир укрепить глобальные системы здравоохранения и подготовиться к следующей пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Байден отметил, что укрепление глобальных коммуникаций в области здравоохранения для подготовки к возможным будущим пандемиям является одним из его приоритетов.

"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей, потому что будет еще одна пандемия", - отметил президент США.

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