Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден
Президент США Джо Байден закликав світ зміцнити глобальні системи охорони здоров'я і підготуватися до наступної пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Байден зазначив, що зміцнення глобальних комунікацій у галузі охорони здоров'я для підготовки до можливих майбутніх пандемій є одним з його пріоритетів.
"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - зазначив президент США.
Топ коментарі
+2 Неактивіст
показати весь коментар15.04.2021 10:12 Відповісти Посилання
+2 Ab Cd #443567
показати весь коментар15.04.2021 10:42 Відповісти Посилання
+2 Саша777
показати весь коментар15.04.2021 10:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть другие парни, куда более серьёзные, которые заняты этим делом.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.
Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html