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Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден

Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден

Президент США Джо Байден закликав світ зміцнити глобальні системи охорони здоров'я і підготуватися до наступної пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Байден зазначив, що зміцнення глобальних комунікацій у галузі охорони здоров'я для підготовки до можливих майбутніх пандемій є одним з його пріоритетів.

"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - зазначив президент США.

Також читайте: Пандемія заскочила людство зненацька. До 2025 року економічний збиток від неї досягне 22 трлн доларів, - експерти ООН

Автор: 

Байден Джо (2893) пандемія (126) США (23404)


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Топ коментарі
+2
Т.е. глобализация и полное чипирование неизбежны, постоянные пандемии подтвердят необходимость и неизбежность этого.
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15.04.2021 10:12 Відповісти
+2
А що тут не так? Були ж вже недавно свинячий, пташиний грип, *****, снід і зараз нікуди не пропав. Чума, холера, іспанка і тд. При сьогднішньому оскаженілому туризмові люди розносять заразу за 2-3 дні по всій планеті. Байден правий. Ковід - це демонстрація безголовості людства, коли футболіст заробляє як цілий науковий інститут за 10 років, а пєвунья ротом - як нобелівський лауреат. Середній землянин - це Шаріков. Єму би піва! ))
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15.04.2021 10:42 Відповісти
+2
Ну нафиг...Я на Орбиту
Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден - Цензор.НЕТ 4940
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15.04.2021 10:58 Відповісти
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Т.е. глобализация и полное чипирование неизбежны, постоянные пандемии подтвердят необходимость и неизбежность этого.
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15.04.2021 10:12 Відповісти
Или пока рептилоидов не передушат.
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15.04.2021 10:51 Відповісти
Многих уже задушил?
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15.04.2021 10:59 Відповісти
Вы приписываете мне экстраординарное влияние.
Есть другие парни, куда более серьёзные, которые заняты этим делом.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
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15.04.2021 11:06 Відповісти
Я фантастику других авторов читаю, извините.
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Вообще-то это не фантастика, а просто из раздела "происшествия".
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15.04.2021 11:50 Відповісти
Примати навіть і не помітили, що вони вже давно чіповані! І чіпи ви собі купуєте за власні кошти і чим він дорожчий тим сильныше він у вас вживляється. І номера на вас вже давно стоять.
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15.04.2021 11:05 Відповісти
Эдик, поспи. Может и попустит
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15.04.2021 13:00 Відповісти
Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден - Цензор.НЕТ 3711
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15.04.2021 10:15 Відповісти
а що поточна вже переможена і закінчилась?
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15.04.2021 10:17 Відповісти
Пандемія генетичного ідіотизму вже охопила найбільшу країну світу. З нею треба боротися.
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15.04.2021 10:19 Відповісти
Спасибо, что на этот раз предупредили.
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15.04.2021 10:20 Відповісти
Дєлушка щось приготував для всього світу чи просто щось про когось знає? Оце питаннячко!
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15.04.2021 10:25 Відповісти
А що тут не так? Були ж вже недавно свинячий, пташиний грип, *****, снід і зараз нікуди не пропав. Чума, холера, іспанка і тд. При сьогднішньому оскаженілому туризмові люди розносять заразу за 2-3 дні по всій планеті. Байден правий. Ковід - це демонстрація безголовості людства, коли футболіст заробляє як цілий науковий інститут за 10 років, а пєвунья ротом - як нобелівський лауреат. Середній землянин - це Шаріков. Єму би піва! ))
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15.04.2021 10:42 Відповісти
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 14:00 Відповісти
Пойду дальше...Будет ещё много пандемий в истории
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Он что-то знает?
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15.04.2021 10:49 Відповісти
Собственно он всё сказал: "пандемия" - липовая; придумана для установления всемирного коммуно-фашистского режима; а поскольку есть сопротивление - будет придумана ещё одна, и ещё одна... пока кто-то не сломается.
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15.04.2021 10:50 Відповісти
видно ты уже сломался, всё, цель достигли, пандемий не будет
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15.04.2021 10:59 Відповісти
Ты кто такой, чучелко ? Я тебя здесь не помню.
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15.04.2021 11:04 Відповісти
Ну нафиг...Я на Орбиту
Світ має готуватися до наступної пандемії, - Байден - Цензор.НЕТ 4940
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15.04.2021 10:58 Відповісти
Эти с.ки уже новый вирус придумали и дедушка проговорился?
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15.04.2021 11:05 Відповісти
Тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемі і від "вакцини" до вакцини.
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15.04.2021 11:07 Відповісти
верни военные корабли в Черное море... обещанец....
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15.04.2021 11:11 Відповісти
А сколько тут было визгу и писку что Байден, как только въедет в Белый Дом, тут же по Москве ядрён-батоном зафигачит.
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15.04.2021 11:15 Відповісти
 
 