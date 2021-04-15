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Новости Агрессия России против Украины
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Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе

В ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, фиксируемое в течение двух последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом сообщила специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

"Заседания ТКГ и ее Рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным СММ, число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе.

В течение последних двух недель также значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата. Девять из десяти полетов БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергаются воздействию радиоэлектронных помех", - говорится в заявлении Грау.

Также отмечается, что дискуссия относительно Координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня будет продолжена на будущих заседаниях Рабочей группы по безопасности. Однако подчеркивается, что эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения.

Вместе с тем сообщается, что в обсуждениях участников заседания Политической рабочей группы снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями по поручению ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

"В центре внимания Гуманитарной рабочей группы было устранение препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

В Рабочей группе также обсуждались вопросы, связанные со взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

В центре внимания заседания Экономической рабочей группы были вопросы обеспечения выплат пенсий маломобильным гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, обсуждались актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО", - говорится в заявлении.

ОБСЕ (4885) обстрел (27860) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+4
Угроза вторжения будет тогда очевидна, когда миссия обсе начнёт чухать с донбаса.
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15.04.2021 10:41 Ответить
+3
Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9470
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15.04.2021 10:49 Ответить
+3
Kavkaz Center
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:55 Ответить
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Угроза вторжения будет тогда очевидна, когда миссия обсе начнёт чухать с донбаса.
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15.04.2021 10:41 Ответить
вся єта "угроза" для подачи воды в Крым.
О чем и сообщит скорбно хмуря брови найвеличніше приехав из Франции. - Заставили, мол, злые буржуи.
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15.04.2021 11:02 Ответить
Країна тупо втратила 2 роки...
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15.04.2021 10:42 Ответить
7 лет!
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15.04.2021 13:35 Ответить
ничего, клован едет во францию, там Путин им скажет, чтт делать
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15.04.2021 10:43 Ответить
А оманский про режим тышы продолжает срать в уши? Вот красавчик😁😁😁😁😁
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15.04.2021 10:44 Ответить
Прямо удивительно. У них же всегда зрение было хуже чем у кротов
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15.04.2021 10:46 Ответить
Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9470
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15.04.2021 10:49 Ответить
https://twitter.com/Nataliy94087733
https://twitter.com/Nataliy94087733

Nataliya

@Nataliy94087733


А ви знаєте яка різниця між людиною і тваринного ?
Тварини ніколи не дозволяють найтупішій особі очолювати зграю !
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15.04.2021 10:50 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:55 Ответить
А помните как в войне в нагорном карабахе, армяне привязывали цепями солдат в окопах, чтобы те не убежали. Так вот такими же цепями надо привязать зеленского, агрохимию, тищенка, стефанчука, разумкова и прочих слуг. Через неделю такой командировки на передовую, в стране резко найдутся деньги на новые "нептуны", "гром2", на должную еду и медицину для бойцов и тд. А вы говорите все плохо. Плохо, чтобы не знаете настоящих рецептов.
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15.04.2021 11:05 Ответить
 
 