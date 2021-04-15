Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе

В ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, фиксируемое в течение двух последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом сообщила специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

"Заседания ТКГ и ее Рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным СММ, число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе.

В течение последних двух недель также значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата. Девять из десяти полетов БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергаются воздействию радиоэлектронных помех", - говорится в заявлении Грау.

Также отмечается, что дискуссия относительно Координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня будет продолжена на будущих заседаниях Рабочей группы по безопасности. Однако подчеркивается, что эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения.

Вместе с тем сообщается, что в обсуждениях участников заседания Политической рабочей группы снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями по поручению ТКГ.

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"В центре внимания Гуманитарной рабочей группы было устранение препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

В Рабочей группе также обсуждались вопросы, связанные со взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

В центре внимания заседания Экономической рабочей группы были вопросы обеспечения выплат пенсий маломобильным гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, обсуждались актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО", - говорится в заявлении.