Місія ОБСЄ зафіксувала триразове зростання кількості обстрілів на Донбасі

В ОБСЄ заявили про різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, що фіксується протягом двох останніх тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомила спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп у форматі відеоконференцій.

"Засідання ТКГ і її Робочих груп відбулися на тлі збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. За даними СММ, кількість порушень, зафіксованих протягом останніх двох тижнів, досягло найвищого рівня в цьому році і було в три рази вище порівняно з аналогічним попереднім періодом. Це негативно позначається і на нашій роботі.

Протягом останніх двох тижнів також значно почастішали випадки обмежень і перешкод для вільного пересування СММ ОБСЄ і виконання її мандату. Дев'ять з десяти польотів БПЛА СММ дальнього радіусу дії зазнають впливу радіоелектронних перешкод", - йдеться в заяві Грау.

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Також наголошується, що дискусія щодо Координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню буде продовжена на майбутніх засіданнях Робочої групи з безпеки. Однак підкреслюється, що ефективна імплементація даного механізму буде можлива тільки за наявності політичної волі значно скоротити кількість порушень режиму припинення вогню з обох боків від лінії зіткнення.

Разом з тим повідомляється, що в обговореннях учасників засідання Політичної робочої групи знову переважали процедурні питання, які перешкодили просуванню щодо розробки плану дій в повній відповідності до Мінських угод за дорученням ТКГ.

"У центрі уваги Гуманітарної робочої групи було усунення перешкод для одночасного відкриття нових пунктів пропуску поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

У Робочій групі також обговорювалися питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

У центрі уваги засідання Економічної робочої групи були питання забезпечення виплат пенсій маломобільних громадян, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) України.

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Крім того, були обговорені актуальні теми водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, питання екології та забезпечення мобільного зв'язку в ОРДЛО", - йдеться в заяві.