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Новини Агресія Росії проти України
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Місія ОБСЄ зафіксувала триразове зростання кількості обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала триразове зростання кількості обстрілів на Донбасі

В ОБСЄ заявили про різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, що фіксується протягом двох останніх тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомила спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп у форматі відеоконференцій.

"Засідання ТКГ і її Робочих груп відбулися на тлі збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. За даними СММ, кількість порушень, зафіксованих протягом останніх двох тижнів, досягло найвищого рівня в цьому році і було в три рази вище порівняно з аналогічним попереднім періодом. Це негативно позначається і на нашій роботі.

Протягом останніх двох тижнів також значно почастішали випадки обмежень і перешкод для вільного пересування СММ ОБСЄ і виконання її мандату. Дев'ять з десяти польотів БПЛА СММ дальнього радіусу дії зазнають впливу радіоелектронних перешкод", - йдеться в заяві Грау.

Також читайте: Ворог шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Також наголошується, що дискусія щодо Координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню буде продовжена на майбутніх засіданнях Робочої групи з безпеки. Однак підкреслюється, що ефективна імплементація даного механізму буде можлива тільки за наявності політичної волі значно скоротити кількість порушень режиму припинення вогню з обох боків від лінії зіткнення.

Разом з тим повідомляється, що в обговореннях учасників засідання Політичної робочої групи знову переважали процедурні питання, які перешкодили просуванню щодо розробки плану дій в повній відповідності до Мінських угод за дорученням ТКГ.

"У центрі уваги Гуманітарної робочої групи було усунення перешкод для одночасного відкриття нових пунктів пропуску поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

У Робочій групі також обговорювалися питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

У центрі уваги засідання Економічної робочої групи були питання забезпечення виплат пенсій маломобільних громадян, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) України.

Також читайте: Всім учасникам в ТКГ необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які можуть привести до ескалації ситуації на Донбасі, - ОБСЄ

Крім того, були обговорені актуальні теми водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, питання екології та забезпечення мобільного зв'язку в ОРДЛО", - йдеться в заяві.

Автор: 

ОБСЄ (3512) обстріл (29181) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+4
Угроза вторжения будет тогда очевидна, когда миссия обсе начнёт чухать с донбаса.
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15.04.2021 10:41 Відповісти
+3
Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9470
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15.04.2021 10:49 Відповісти
+3
Kavkaz Center
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:55 Відповісти
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Угроза вторжения будет тогда очевидна, когда миссия обсе начнёт чухать с донбаса.
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15.04.2021 10:41 Відповісти
вся єта "угроза" для подачи воды в Крым.
О чем и сообщит скорбно хмуря брови найвеличніше приехав из Франции. - Заставили, мол, злые буржуи.
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15.04.2021 11:02 Відповісти
Країна тупо втратила 2 роки...
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15.04.2021 10:42 Відповісти
7 лет!
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15.04.2021 13:35 Відповісти
ничего, клован едет во францию, там Путин им скажет, чтт делать
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15.04.2021 10:43 Відповісти
А оманский про режим тышы продолжает срать в уши? Вот красавчик😁😁😁😁😁
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15.04.2021 10:44 Відповісти
Прямо удивительно. У них же всегда зрение было хуже чем у кротов
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15.04.2021 10:46 Відповісти
Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9470
показати весь коментар
15.04.2021 10:49 Відповісти
https://twitter.com/Nataliy94087733
https://twitter.com/Nataliy94087733

Nataliya

@Nataliy94087733


А ви знаєте яка різниця між людиною і тваринного ?
Тварини ніколи не дозволяють найтупішій особі очолювати зграю !
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15.04.2021 10:50 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:55 Відповісти
А помните как в войне в нагорном карабахе, армяне привязывали цепями солдат в окопах, чтобы те не убежали. Так вот такими же цепями надо привязать зеленского, агрохимию, тищенка, стефанчука, разумкова и прочих слуг. Через неделю такой командировки на передовую, в стране резко найдутся деньги на новые "нептуны", "гром2", на должную еду и медицину для бойцов и тд. А вы говорите все плохо. Плохо, чтобы не знаете настоящих рецептов.
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15.04.2021 11:05 Відповісти
 
 