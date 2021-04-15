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Новости Коронавирус и карантин
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Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов

Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов

Вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже завтра. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Предварительно, мы ожидаем ее (партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. - Ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, всего - 419 297, - Степанов

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом. Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
На новое пальто хоть хватит?
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15.04.2021 11:15 Ответить
+2
зато его можно тут будет загнать за бабки
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15.04.2021 11:19 Ответить
+1
Пфайзер НЕ продают с откатами - по этому его так НЕ хотели покупать зе-сволочи.
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15.04.2021 11:17 Ответить
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На новое пальто хоть хватит?
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15.04.2021 11:15 Ответить
Пфайзер НЕ продают с откатами - по этому его так НЕ хотели покупать зе-сволочи.
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15.04.2021 11:17 Ответить
зато его можно тут будет загнать за бабки
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15.04.2021 11:19 Ответить
Файзер загрузло у корупційних скандалах у всьому світі.
Файзер має найкоротшу дію імунітету 6 - 9 місяців.
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15.04.2021 11:21 Ответить
не читай ватные "новости".
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15.04.2021 11:37 Ответить
Файзер має найкоротшу дію імунітету 6 - 9 місяців.

Да ты шо?? А ковидшел типа дольше действует??
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15.04.2021 11:37 Ответить
Тобі мабуть подобається штрикатися 2 раза на рік не відомо від чого? А нічого дивного, що жодна вакцина не попереджує захворюванність, а лише сприяє легшему протіканню ковидли? Це з офсайтів в т.ч. і Файзера. А нічого дивного, що 80% і так переносить ковидлу в легкій формі? То нашо штрикатися невідомо чим? Чи ти можеш перевірити чим тебе штрикнули?
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15.04.2021 11:52 Ответить
Речь ни о том что мне нравится а что нет...
А о том что ты заявляешь о том что только вакцина Файзер имеет короткий срок действия...более того ты заявляешь что она имеет самый короткий срок действия....
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15.04.2021 11:59 Ответить
как раз на Конченную Заспу хватит!
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15.04.2021 11:31 Ответить
а когда оставшиеся 99 партий?
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15.04.2021 11:16 Ответить
Хто крайній? я буду за вами.
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15.04.2021 11:18 Ответить
а мне вообще только спросить
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15.04.2021 11:20 Ответить
та там уже вся верховная рада выстроилась с зеленским во главе. это вам не китайско-индийское фуфло, которое впаривали лохторату.
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15.04.2021 11:21 Ответить
Степанов розказав?
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15.04.2021 11:20 Ответить
шо посоветуешь? новичок...пардон, спутник?
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15.04.2021 11:23 Ответить
А я хочу мати вибір: колоти, чи не колоти та якщо колоти - то що колоти. А зараз вибір тільки у степанова: яку курточку придбати.
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15.04.2021 11:38 Ответить
за сьогодні є стаття на цензорі - по всій Україні британський, лише у Полтавській - ю-африканський
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15.04.2021 13:15 Ответить
Якраз на депутатів, членів уряду, ОП та іх родини
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15.04.2021 11:19 Ответить
І це тільки на першу дозу бідолахам.
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15.04.2021 11:21 Ответить
облиште Степанова.САМЕ НА ЦІЙ ВАКЦИНІ СТЕПАНОВ НЕ "НАВАРЮЄ" Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 7685
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15.04.2021 11:21 Ответить
Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX!
То есть практически вопреки титаническому бездействию правительства. Ну прямо и куртку степе насильно всучили, теперь вакцину вынуждают принять. Да просто издеваются над гениями стратегии ковидного фронта.
Источник: https://censor.net/ru/n3259852
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15.04.2021 11:33 Ответить
Тварь и ублюдок.
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15.04.2021 11:40 Ответить
Но уже усиленно предполагают появление в Украине коммерческой вакцины через годик. Видимо будут тянуть что бы основную часть населения за бабки провакцинировать. Украинская нефть это граждане.
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15.04.2021 11:54 Ответить
і відразу попадуть в правильні клініки для правильних клієнтів
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15.04.2021 12:06 Ответить
То для начальства. Ну і трохи хлопцям заробить
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15.04.2021 12:17 Ответить
А специальные хранилища с глубоким минусом для неё приготовили?
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15.04.2021 12:33 Ответить
Этого хватит как раз вакцинировать зеленый моносброд и их семей с любовницами. На ВСУ и простой люд - эти вакцины не расчитаны
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15.04.2021 13:14 Ответить
пфайзер теж двоукольний, але важко зберігати ізза-70, як колоть будете - уся партія на перший укол чи як сіновак половину і друга половина резерв для другого уколу?
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15.04.2021 13:18 Ответить
який інтервал між уколами у пфайзер?
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15.04.2021 13:25 Ответить
Кажется 3 недели. У модерны 4.
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15.04.2021 13:39 Ответить
и все они разделены уже между слугами народа и друзьями зеленского... сволочи что еще сказать можно про эту власть
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15.04.2021 15:57 Ответить
 
 