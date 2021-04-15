Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов
Вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже завтра. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.
Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Предварительно, мы ожидаем ее (партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. - Ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", - сказал Степанов.
Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом. Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
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Файзер має найкоротшу дію імунітету 6 - 9 місяців.
Да ты шо?? А ковидшел типа дольше действует??
А о том что ты заявляешь о том что только вакцина Файзер имеет короткий срок действия...более того ты заявляешь что она имеет самый короткий срок действия....
То есть практически вопреки титаническому бездействию правительства. Ну прямо и куртку степе насильно всучили, теперь вакцину вынуждают принять. Да просто издеваются над гениями стратегии ковидного фронта.
Источник: https://censor.net/ru/n3259852