Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов

Вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже завтра. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Предварительно, мы ожидаем ее (партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. - Ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", - сказал Степанов.

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Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом. Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.