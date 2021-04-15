Завтра в Україну прибудуть 117 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, - Степанов

Вакцини компанії Pfizer у розмірі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра. Очікуваний термін поставки в рамках ініціативи COVAX.

Про це 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередньо, ми очікуємо її (партію 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer - ред.) завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїде 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки раз переносили, що я вже дую на воду", - сказав Степанов.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом. Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

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