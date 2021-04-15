УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9707 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 213 35

Завтра в Україну прибудуть 117 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, - Степанов

Завтра в Україну прибудуть 117 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, - Степанов

Вакцини компанії Pfizer у розмірі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра. Очікуваний термін поставки в рамках ініціативи COVAX.

Про це 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередньо, ми очікуємо її (партію 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer - ред.) завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїде 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки раз переносили, що я вже дую на воду", - сказав Степанов.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом. Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Також читайте: Українці зможуть купувати вакцину від COVID-19 не раніше листопада, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
На новое пальто хоть хватит?
показати весь коментар
15.04.2021 11:15 Відповісти
+2
зато его можно тут будет загнать за бабки
показати весь коментар
15.04.2021 11:19 Відповісти
+1
Пфайзер НЕ продают с откатами - по этому его так НЕ хотели покупать зе-сволочи.
показати весь коментар
15.04.2021 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На новое пальто хоть хватит?
показати весь коментар
15.04.2021 11:15 Відповісти
Пфайзер НЕ продают с откатами - по этому его так НЕ хотели покупать зе-сволочи.
показати весь коментар
15.04.2021 11:17 Відповісти
зато его можно тут будет загнать за бабки
показати весь коментар
15.04.2021 11:19 Відповісти
Файзер загрузло у корупційних скандалах у всьому світі.
Файзер має найкоротшу дію імунітету 6 - 9 місяців.
показати весь коментар
15.04.2021 11:21 Відповісти
не читай ватные "новости".
показати весь коментар
15.04.2021 11:37 Відповісти
Файзер має найкоротшу дію імунітету 6 - 9 місяців.

Да ты шо?? А ковидшел типа дольше действует??
показати весь коментар
15.04.2021 11:37 Відповісти
Тобі мабуть подобається штрикатися 2 раза на рік не відомо від чого? А нічого дивного, що жодна вакцина не попереджує захворюванність, а лише сприяє легшему протіканню ковидли? Це з офсайтів в т.ч. і Файзера. А нічого дивного, що 80% і так переносить ковидлу в легкій формі? То нашо штрикатися невідомо чим? Чи ти можеш перевірити чим тебе штрикнули?
показати весь коментар
15.04.2021 11:52 Відповісти
Речь ни о том что мне нравится а что нет...
А о том что ты заявляешь о том что только вакцина Файзер имеет короткий срок действия...более того ты заявляешь что она имеет самый короткий срок действия....
показати весь коментар
15.04.2021 11:59 Відповісти
как раз на Конченную Заспу хватит!
показати весь коментар
15.04.2021 11:31 Відповісти
а когда оставшиеся 99 партий?
показати весь коментар
15.04.2021 11:16 Відповісти
Хто крайній? я буду за вами.
показати весь коментар
15.04.2021 11:18 Відповісти
а мне вообще только спросить
показати весь коментар
15.04.2021 11:20 Відповісти
та там уже вся верховная рада выстроилась с зеленским во главе. это вам не китайско-индийское фуфло, которое впаривали лохторату.
показати весь коментар
15.04.2021 11:21 Відповісти
Степанов розказав?
показати весь коментар
15.04.2021 11:20 Відповісти
шо посоветуешь? новичок...пардон, спутник?
показати весь коментар
15.04.2021 11:23 Відповісти
А я хочу мати вибір: колоти, чи не колоти та якщо колоти - то що колоти. А зараз вибір тільки у степанова: яку курточку придбати.
показати весь коментар
15.04.2021 11:38 Відповісти
за сьогодні є стаття на цензорі - по всій Україні британський, лише у Полтавській - ю-африканський
показати весь коментар
15.04.2021 13:15 Відповісти
Якраз на депутатів, членів уряду, ОП та іх родини
показати весь коментар
15.04.2021 11:19 Відповісти
І це тільки на першу дозу бідолахам.
показати весь коментар
15.04.2021 11:21 Відповісти
облиште Степанова.САМЕ НА ЦІЙ ВАКЦИНІ СТЕПАНОВ НЕ "НАВАРЮЄ" Завтра в Украину прибудут 117 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 7685
показати весь коментар
15.04.2021 11:21 Відповісти
Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX!
То есть практически вопреки титаническому бездействию правительства. Ну прямо и куртку степе насильно всучили, теперь вакцину вынуждают принять. Да просто издеваются над гениями стратегии ковидного фронта.
Источник: https://censor.net/ru/n3259852
показати весь коментар
15.04.2021 11:33 Відповісти
Тварь и ублюдок.
показати весь коментар
15.04.2021 11:40 Відповісти
Но уже усиленно предполагают появление в Украине коммерческой вакцины через годик. Видимо будут тянуть что бы основную часть населения за бабки провакцинировать. Украинская нефть это граждане.
показати весь коментар
15.04.2021 11:54 Відповісти
і відразу попадуть в правильні клініки для правильних клієнтів
показати весь коментар
15.04.2021 12:06 Відповісти
То для начальства. Ну і трохи хлопцям заробить
показати весь коментар
15.04.2021 12:17 Відповісти
А специальные хранилища с глубоким минусом для неё приготовили?
показати весь коментар
15.04.2021 12:33 Відповісти
Этого хватит как раз вакцинировать зеленый моносброд и их семей с любовницами. На ВСУ и простой люд - эти вакцины не расчитаны
показати весь коментар
15.04.2021 13:14 Відповісти
пфайзер теж двоукольний, але важко зберігати ізза-70, як колоть будете - уся партія на перший укол чи як сіновак половину і друга половина резерв для другого уколу?
показати весь коментар
15.04.2021 13:18 Відповісти
який інтервал між уколами у пфайзер?
показати весь коментар
15.04.2021 13:25 Відповісти
Кажется 3 недели. У модерны 4.
показати весь коментар
15.04.2021 13:39 Відповісти
и все они разделены уже между слугами народа и друзьями зеленского... сволочи что еще сказать можно про эту власть
показати весь коментар
15.04.2021 15:57 Відповісти
 
 