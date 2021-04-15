Суд вынес приговор "минеру" дома родителей Зеленского в Кривом Роге
В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Кривого Рога.
На суде мужчина признал свою вину.
С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.
Напомним, в феврале 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Мыстецкой, где, в частности, проживают родители президента Владимира Зеленского.
Сообщение проверили. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили. Задержанным за сообщения оказался местный житель, пенсионер.
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Людину треба нагородити, а не в тюрму заджати
Чим цей жарт гірший за презЕдентський про "********* палички"?
Он же ПОШУТИЛ! Или только зеленскому шутить можно? Где справедливость?