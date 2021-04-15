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Суд вынес приговор "минеру" дома родителей Зеленского в Кривом Роге

Суд вынес приговор

В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Кривого Рога.

На суде мужчина признал свою вину.

С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.

Напомним, в феврале 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Мыстецкой, где, в частности, проживают родители президента Владимира Зеленского.

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Сообщение проверили. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили. Задержанным за сообщения оказался местный житель, пенсионер.

Зеленский Владимир (20867) Кривой Рог (1406) минирование (1446)


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Топ комментарии
+9
Зеля вже двічі потерпілий.
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15.04.2021 12:44 Ответить
+7
В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года. Источник: https://censor.net/ru/n3259880

Людину треба нагородити, а не в тюрму заджати
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15.04.2021 12:41 Ответить
+6
Нужно было его на шоу Мосейчук рядом с дверью поставить а в конце шоу растрелять.
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15.04.2021 12:41 Ответить
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Нужно было его на шоу Мосейчук рядом с дверью поставить а в конце шоу растрелять.
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15.04.2021 12:41 Ответить
В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года. Источник: https://censor.net/ru/n3259880

Людину треба нагородити, а не в тюрму заджати
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15.04.2021 12:41 Ответить
Ахента крімля звичайно ж потрібно засудити.
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15.04.2021 12:41 Ответить
В будущем ему дадут звание героя и назвут не одну улицу
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15.04.2021 12:41 Ответить
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15.04.2021 13:02 Ответить
Святой человек!😄
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15.04.2021 12:43 Ответить
Зеля вже двічі потерпілий.
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15.04.2021 12:44 Ответить
Ууууу негодяй!
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15.04.2021 12:44 Ответить
Типичный портрет избирателя одного из кандидатов в президенты. То камазом сбивают, то дом минируют...
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15.04.2021 12:45 Ответить
Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность.-Наглая клевета : в феврале 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил а уже "15.04.21 12:38 Суд вынес приговор."
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15.04.2021 12:48 Ответить
Тю. За шо? Ні до, ні після цього жарту ніхто не постраждав.
Чим цей жарт гірший за презЕдентський про "********* палички"?
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15.04.2021 12:56 Ответить
На 4 роки посадили за те що "перший батько" України обісрався!!! А чому санкції не ввели проти мінера як і проти Мертвечука?
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15.04.2021 12:57 Ответить
Родители не виноваты, что их сынок стал таким говном. Зеленым.
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15.04.2021 13:01 Ответить
Суд виніс вирок "мінеру" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9108
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15.04.2021 13:13 Ответить
Боюсь что приедтся ему минировать этот жидовский дом опять, только на этот раз не на словах.
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15.04.2021 13:30 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
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15.04.2021 13:31 Ответить
За ЧТО 4 года?
Он же ПОШУТИЛ! Или только зеленскому шутить можно? Где справедливость?
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15.04.2021 21:58 Ответить
справедливо и по закону осудили.
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16.04.2021 05:42 Ответить
 
 