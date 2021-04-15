Суд виніс вирок "мінеру" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі

У Кривому Розі суд оголосив вирок 59-річному чоловікові, який повідомив про "замінування" будинку батьків президента Володимира Зеленського. Його засудили до позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном на два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", відповідне рішення виніс Дзержинський районний суд Кривого Рогу.

На суді чоловік визнав свою провину.

Із засудженого також повинні стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського.

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Повідомлення перевірили. Ніяких вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили. Затриманим за повідомлення виявився місцевий житель, пенсіонер.