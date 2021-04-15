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Суд виніс вирок "мінеру" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі

Суд виніс вирок

У Кривому Розі суд оголосив вирок 59-річному чоловікові, який повідомив про "замінування" будинку батьків президента Володимира Зеленського. Його засудили до позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном на два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", відповідне рішення виніс Дзержинський районний суд Кривого Рогу.

На суді чоловік визнав свою провину.

Із засудженого також повинні стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського.

Також читайте: Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Повідомлення перевірили. Ніяких вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили. Затриманим за повідомлення виявився місцевий житель, пенсіонер.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Кривий Ріг (1362) мінування (1218)


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Топ коментарі
+9
Зеля вже двічі потерпілий.
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15.04.2021 12:44 Відповісти
+7
В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года. Источник: https://censor.net/ru/n3259880

Людину треба нагородити, а не в тюрму заджати
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15.04.2021 12:41 Відповісти
+6
Нужно было его на шоу Мосейчук рядом с дверью поставить а в конце шоу растрелять.
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15.04.2021 12:41 Відповісти
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Нужно было его на шоу Мосейчук рядом с дверью поставить а в конце шоу растрелять.
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15.04.2021 12:41 Відповісти
В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в два года. Источник: https://censor.net/ru/n3259880

Людину треба нагородити, а не в тюрму заджати
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15.04.2021 12:41 Відповісти
Ахента крімля звичайно ж потрібно засудити.
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15.04.2021 12:41 Відповісти
В будущем ему дадут звание героя и назвут не одну улицу
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15.04.2021 12:41 Відповісти
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15.04.2021 13:02 Відповісти
Святой человек!😄
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15.04.2021 12:43 Відповісти
Зеля вже двічі потерпілий.
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15.04.2021 12:44 Відповісти
Ууууу негодяй!
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15.04.2021 12:44 Відповісти
Типичный портрет избирателя одного из кандидатов в президенты. То камазом сбивают, то дом минируют...
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15.04.2021 12:45 Відповісти
Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность.-Наглая клевета : в феврале 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил а уже "15.04.21 12:38 Суд вынес приговор."
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15.04.2021 12:48 Відповісти
Тю. За шо? Ні до, ні після цього жарту ніхто не постраждав.
Чим цей жарт гірший за презЕдентський про "********* палички"?
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15.04.2021 12:56 Відповісти
На 4 роки посадили за те що "перший батько" України обісрався!!! А чому санкції не ввели проти мінера як і проти Мертвечука?
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15.04.2021 12:57 Відповісти
Родители не виноваты, что их сынок стал таким говном. Зеленым.
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15.04.2021 13:01 Відповісти
Суд виніс вирок "мінеру" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9108
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15.04.2021 13:13 Відповісти
Боюсь что приедтся ему минировать этот жидовский дом опять, только на этот раз не на словах.
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15.04.2021 13:30 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
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15.04.2021 13:31 Відповісти
За ЧТО 4 года?
Он же ПОШУТИЛ! Или только зеленскому шутить можно? Где справедливость?
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15.04.2021 21:58 Відповісти
справедливо и по закону осудили.
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16.04.2021 05:42 Відповісти
 
 