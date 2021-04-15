Самостоятельно выявлять различные штаммы COVID-19 в Украине смогут летом, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья планирует запустить секвенатор для определения различных штаммов коронавируса этим летом. Сейчас Украина для определения штаммов COVID отправляет образцы за границу в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов, более 200 ежемесячно, на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- рассказал он

В ЦОЗ считают, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине в последнее время связан как раз с циркуляцией мутированных штаммов COVID-19.

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