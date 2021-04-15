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Новости Коронавирус и карантин
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Самостоятельно выявлять различные штаммы COVID-19 в Украине смогут летом, - ЦОЗ

Самостоятельно выявлять различные штаммы COVID-19 в Украине смогут летом, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья планирует запустить секвенатор для определения различных штаммов коронавируса этим летом. Сейчас Украина для определения штаммов COVID отправляет образцы за границу в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов, более 200 ежемесячно, на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- рассказал он

В ЦОЗ считают, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине в последнее время связан как раз с циркуляцией мутированных штаммов COVID-19.

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Автор: 

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15.04.2021 13:11 Ответить
Хто там що буде виявляти? Що зверху скажуть те і будуть чисати про новий гандураський чи папуановогвінейський штам. Китайський де подівся? Як же ті кажани? А свинячий з пташиним, де поділися? Ого як багато запитань! Ми так багатоне думаємо....
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15.04.2021 13:16 Ответить
Они за год не смогли обеспечить больницы медицинским кислородом. Больным дышать нечем. Звонят депутатам. Ужас. Степанов молчит, никто его не садит в тюрьму, не меняет. Зеленский молчит. Кислорода нет. Больные умирают не от инфекции, а тот отсутствия кислорода и чрезмерного медикаментозного отравления, потому что назначают огромное количество препаратов , что организм не выдерживает. Происходят страшные вещи и все молчат.
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15.04.2021 13:34 Ответить
А можна ще щось страшніше?! Бо єдине в чому я вас тут підтримую це в тому, що казнокради злодії не сидять у вязницях, а далі під соусом кошмарів та "благих" намірів стрижуть баранів, а вони в тряпочки що на носі вже навіть не бекають, а просто мичать.
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15.04.2021 13:38 Ответить
найвэлычнишый уже взял это под особыстый контроль.

так что - гарантия.
100%.
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15.04.2021 13:12 Ответить
Докатились, за 30 лет ни одной современной мед.лаборатории не создали, всё приходится просить (
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15.04.2021 13:27 Ответить
 
 