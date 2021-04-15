Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ

По данным ЦОЗ, "британский" штамм коронавируса уже обнаружили в 21 регионе Украины, а "южно-африканский" - в Полтавской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

По его словам, за 10 месяцев 2020 года (с 3 марта) COVID-19 в целом заболело более 1 млн населения Украины, а за три с половиной месяца 2021 года уже заболели 808 тыс. украинцев.

"То есть показатель заболеваемости в три раза больше", - отметил Родина.

Кроме того, в 2020 году количество больных в возрасте старше 70 лет составляло 93 тыс., а с начала 2021 года - 95,5 тыс.

"В настоящее время мы видим, что Украина прошла пик заболеваемости. Это мы ответственно можем заявить на основании анализа тех данных, которые получаем ежедневно. Сейчас мы уже наблюдаем спад заболеваемости, когда "красные" зоны больше сместились к востоку Украины, а на западе мы уже наблюдаем уменьшение заболеваемости", - подытожил Родина.

Ранее о том, что ситуация с коронавирусом с Украине стабилизируется заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

О том, что заболеваемость COVID-19 идет на спад сказал также министр здравоохранения Максим Степанов.

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