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Новости Коронавирус и карантин
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Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ

Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ

По данным ЦОЗ, "британский" штамм коронавируса уже обнаружили в 21 регионе Украины, а "южно-африканский" - в Полтавской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

По его словам, за 10 месяцев 2020 года (с 3 марта) COVID-19 в целом заболело более 1 млн населения Украины, а за три с половиной месяца 2021 года уже заболели 808 тыс. украинцев.

"То есть показатель заболеваемости в три раза больше", - отметил Родина.

Кроме того, в 2020 году количество больных в возрасте старше 70 лет составляло 93 тыс., а с начала 2021 года - 95,5 тыс.

"В настоящее время мы видим, что Украина прошла пик заболеваемости. Это мы ответственно можем заявить на основании анализа тех данных, которые получаем ежедневно. Сейчас мы уже наблюдаем спад заболеваемости, когда "красные" зоны больше сместились к востоку Украины, а на западе мы уже наблюдаем уменьшение заболеваемости", - подытожил Родина.

Ранее о том, что ситуация с коронавирусом с Украине стабилизируется заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

О том, что заболеваемость COVID-19 идет на спад сказал также министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: Риск распространения полиомиелита в Украине - высокий, - ЦОЗ

Автор: 

карантин (16729) Родина (61) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вау! Нарешті спрацювало!

Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2
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15.04.2021 11:59 Ответить
+3
наблюдаем отрицательный спад
Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2499
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15.04.2021 12:05 Ответить
+3
А я не увидел ни хрена! Ни роста, ни пика, ни спада... Только сводки Степанова.
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15.04.2021 12:05 Ответить
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Вау! Нарешті спрацювало!

Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2
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15.04.2021 11:59 Ответить
А я почитал израильские новости и понял что они победили вирускороны
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15.04.2021 14:03 Ответить
а шо? уже можно в букавель?
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15.04.2021 12:01 Ответить
А хто Вас тримає?
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15.04.2021 12:54 Ответить
"Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав." а это, как понимать...?
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15.04.2021 12:03 Ответить
Очевидно это мы с пика спускаться начали. Самое интересное за счет чего? Ведь вакцинация у нас так и не прошла.
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15.04.2021 12:56 Ответить
наблюдаем отрицательный спад
Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2499
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15.04.2021 12:05 Ответить
А я не увидел ни хрена! Ни роста, ни пика, ни спада... Только сводки Степанова.
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15.04.2021 12:05 Ответить
Мабуть ти дивишся не в той телевізор.
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15.04.2021 12:09 Ответить
зачекайте, най буковель попрацює тиждень два
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15.04.2021 12:07 Ответить
...значит 8 обещаных тыщь давать не будут. На спад же!
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15.04.2021 12:17 Ответить
Не знаю на спад или нет, но в нашем городе вводят жесткий карантин с понедельника. Сначала хотели с сегодняшнего дня, но потом передумали.
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15.04.2021 12:57 Ответить
Это где?
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15.04.2021 13:02 Ответить
Кременчуг, Полтавской обл.
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15.04.2021 13:04 Ответить
Если судить по госпитализации и смертности, то какой спад? Разве что в их головах.
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15.04.2021 13:05 Ответить
Прикажут из за океана поднять смертность на бумаге - сразу поднимут - не переживайте, бОмага всё стерпит
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15.04.2021 14:02 Ответить
 
 