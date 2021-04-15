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Новини Коронавірус і карантин
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Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

За даними ЦГЗ, "британський" штам коронавірусу вже виявили в 21 регіоні України, а "південноафриканський" - в Полтавській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина.

За його словами, за 10 місяців 2020 року (з 3 березня) на COVID-19 в цілому захворіло понад 1 млн населення України, а за три з половиною місяці 2021 року вже захворіли 808 тис. українців.

"Тобто показник захворюваності утричі більше", - зазначив Родина.

Крім того, в 2020 році кількість хворих старше 70 років становила 93 тис., а з початку 2021 року - 95,5 тис.

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"Нині ми бачимо, що Україна пройшла пік захворюваності. Це ми відповідально можемо заявити на підставі аналізу тих даних, які отримуємо щодня. Зараз ми вже спостерігаємо спад захворюваності, коли "червоні" зони більше змістилися на схід України, а на заході ми вже спостерігаємо зменшення захворюваності", - підсумував Родина.

Раніше про те, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Про те, що захворюваність COVID-19 йде на спад сказав також міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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карантин (18172) Вітчизна (15) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вау! Нарешті спрацювало!

Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2
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15.04.2021 11:59 Відповісти
+3
наблюдаем отрицательный спад
Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2499
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15.04.2021 12:05 Відповісти
+3
А я не увидел ни хрена! Ни роста, ни пика, ни спада... Только сводки Степанова.
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15.04.2021 12:05 Відповісти
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Вау! Нарешті спрацювало!

Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2
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15.04.2021 11:59 Відповісти
А я почитал израильские новости и понял что они победили вирускороны
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15.04.2021 14:03 Відповісти
а шо? уже можно в букавель?
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15.04.2021 12:01 Відповісти
А хто Вас тримає?
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15.04.2021 12:54 Відповісти
"Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне снова более половины регионов, в 20 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав." а это, как понимать...?
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15.04.2021 12:03 Відповісти
Очевидно это мы с пика спускаться начали. Самое интересное за счет чего? Ведь вакцинация у нас так и не прошла.
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15.04.2021 12:56 Відповісти
наблюдаем отрицательный спад
Украина прошла пик COVID-19, сейчас наблюдаем спад заболеваемости, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2499
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15.04.2021 12:05 Відповісти
А я не увидел ни хрена! Ни роста, ни пика, ни спада... Только сводки Степанова.
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15.04.2021 12:05 Відповісти
Мабуть ти дивишся не в той телевізор.
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15.04.2021 12:09 Відповісти
зачекайте, най буковель попрацює тиждень два
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15.04.2021 12:07 Відповісти
...значит 8 обещаных тыщь давать не будут. На спад же!
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15.04.2021 12:17 Відповісти
Не знаю на спад или нет, но в нашем городе вводят жесткий карантин с понедельника. Сначала хотели с сегодняшнего дня, но потом передумали.
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15.04.2021 12:57 Відповісти
Это где?
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15.04.2021 13:02 Відповісти
Кременчуг, Полтавской обл.
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15.04.2021 13:04 Відповісти
Если судить по госпитализации и смертности, то какой спад? Разве что в их головах.
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15.04.2021 13:05 Відповісти
Прикажут из за океана поднять смертность на бумаге - сразу поднимут - не переживайте, бОмага всё стерпит
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15.04.2021 14:02 Відповісти
 
 