Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

За даними ЦГЗ, "британський" штам коронавірусу вже виявили в 21 регіоні України, а "південноафриканський" - в Полтавській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина.

За його словами, за 10 місяців 2020 року (з 3 березня) на COVID-19 в цілому захворіло понад 1 млн населення України, а за три з половиною місяці 2021 року вже захворіли 808 тис. українців.

"Тобто показник захворюваності утричі більше", - зазначив Родина.

Крім того, в 2020 році кількість хворих старше 70 років становила 93 тис., а з початку 2021 року - 95,5 тис.

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"Нині ми бачимо, що Україна пройшла пік захворюваності. Це ми відповідально можемо заявити на підставі аналізу тих даних, які отримуємо щодня. Зараз ми вже спостерігаємо спад захворюваності, коли "червоні" зони більше змістилися на схід України, а на заході ми вже спостерігаємо зменшення захворюваності", - підсумував Родина.

Раніше про те, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Про те, що захворюваність COVID-19 йде на спад сказав також міністр охорони здоров'я Максим Степанов.