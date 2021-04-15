Самостійно виявляти різні штами COVID-19 в Україні зможуть влітку, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу цього літа. Зараз Україна для визначення штамів COVID відправляє зразки за кордон в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, понад 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз", - розповів він

У ЦГЗ вважають, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні останнім часом пов'язаний якраз з циркуляцією мутованих штамів COVID-19.

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