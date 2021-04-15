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Новини Коронавірус і карантин
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Самостійно виявляти різні штами COVID-19 в Україні зможуть влітку, - ЦГЗ

Самостійно виявляти різні штами COVID-19 в Україні зможуть влітку, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу цього літа. Зараз Україна для визначення штамів COVID відправляє зразки за кордон в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",  про це заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, понад 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз", - розповів він

У ЦГЗ вважають, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні останнім часом пов'язаний якраз з циркуляцією мутованих штамів COVID-19.

Також читайте: Україна пройшла пік COVID-19, зараз спостерігаємо спад захворюваності, - ЦГЗ

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15.04.2021 13:11 Відповісти
Хто там що буде виявляти? Що зверху скажуть те і будуть чисати про новий гандураський чи папуановогвінейський штам. Китайський де подівся? Як же ті кажани? А свинячий з пташиним, де поділися? Ого як багато запитань! Ми так багатоне думаємо....
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15.04.2021 13:16 Відповісти
Они за год не смогли обеспечить больницы медицинским кислородом. Больным дышать нечем. Звонят депутатам. Ужас. Степанов молчит, никто его не садит в тюрьму, не меняет. Зеленский молчит. Кислорода нет. Больные умирают не от инфекции, а тот отсутствия кислорода и чрезмерного медикаментозного отравления, потому что назначают огромное количество препаратов , что организм не выдерживает. Происходят страшные вещи и все молчат.
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15.04.2021 13:34 Відповісти
А можна ще щось страшніше?! Бо єдине в чому я вас тут підтримую це в тому, що казнокради злодії не сидять у вязницях, а далі під соусом кошмарів та "благих" намірів стрижуть баранів, а вони в тряпочки що на носі вже навіть не бекають, а просто мичать.
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15.04.2021 13:38 Відповісти
найвэлычнишый уже взял это под особыстый контроль.

так что - гарантия.
100%.
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15.04.2021 13:12 Відповісти
Докатились, за 30 лет ни одной современной мед.лаборатории не создали, всё приходится просить (
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15.04.2021 13:27 Відповісти
 
 