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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм COVID-19 дает больше осложнений, болезнь длится дольше, - врач-пульмонолог Цимбота

Новый штамм COVID-19 дает больше осложнений, болезнь длится дольше, - врач-пульмонолог Цимбота

В эту волну пандемии смертность выросла в 2-2,5 раза, процесс болезни стал более затяжным и приводит к большему количеству осложнений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"Смертность сейчас выросла в 2-2,5 раза. Например, в марте мы приняли 384 пациента, из них 49 - умерли. В феврале было только 224 пациента, а летальных случаев - 14. Это очень высокий показатель. И если в среднем просматривать за весь год, то там колебалось где-то от 12 до 20 смертей, а не 49. На мой взгляд, это объясняется тем, что штамм этого вируса агрессивный, дает больше осложнений и гораздо быстрее распространяется", - объясняет она.

По ее словам, болезнь длится дольше, чем раньше. Люди болеют месяц и более. Клинически у них устойчивая, длительная гипертермия, то есть температура в среднем 39-40 ° С.

"Может быть 10 и более дней. Это очень истощает человека, появляется общая слабость. Больные тяжело дышат, у них сильное кислородное голодание, - сообщила Цимбота. - Плохо то, что этот вирус труднее поддается лечению. Он ведет себя агрессивно, и если первую неделю все более или менее нормально, то потом резко начинают ухудшаться показатели крови, происходит цитокиновый шторм. Поэтому обязательно должен быть контроль анализов, не говоря о том, что они должны делаться уже с первых симптомов на амбулаторном уровне".

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Также она добавила, что ситуацию осложняет и то, что вирус очень быстро распространяется и значительно "помолодел". Около 40% пациентов центра - это люди, которым 35-45 лет. Причем у них обычно нет явно выраженной патологии.

"Ковид срабатывает, как спусковой крючок. Он показывает к какому заболеванию человек склонен и запускает его. Кроме того, он обостряет все хронические болезни. Люди умирают не от самого вируса, а от осложнений".

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+2
Я шо-то не понял. Каждый день - новый штамм, а колоться предлагают вакциной, которую склепали полгода назад? Потому что её уже купили.
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15.04.2021 15:00 Ответить
+1
Ага...! А какая разніца?
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15.04.2021 15:01 Ответить
+1
Цимбота? С такой фамилией никакой коронавирус не страшен
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15.04.2021 15:02 Ответить
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Ця вже стаття пройшла у верхньому лівому куті на головній сторінці. Перепрацьовуєте ковідні клоуни. Перепрацьовуєте. Внештатний пульмонолог.......
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15.04.2021 14:55 Ответить
Я шо-то не понял. Каждый день - новый штамм, а колоться предлагают вакциной, которую склепали полгода назад? Потому что её уже купили.
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15.04.2021 15:00 Ответить
Ага...! А какая разніца?
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15.04.2021 15:01 Ответить
Колись новичком- 100% помогает от всех штаммов.
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15.04.2021 15:21 Ответить
Та я ни чем не планирую. Это ты, перепуганный, беги очередь занимать.
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15.04.2021 15:25 Ответить
Ковид тебя не спросит, планируешь ты или нет!!!
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15.04.2021 15:37 Ответить
Тебе теж він не спитає. А ще є така народна мудрість, чого ти боїшся, те з тобою і станеться.
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15.04.2021 16:04 Ответить
Береженного Бог бережет!!!
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15.04.2021 19:56 Ответить
Цимбота? С такой фамилией никакой коронавирус не страшен
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15.04.2021 15:02 Ответить
ты еврей? поедь на ЗК, так обосрешься не только лишь от фамилий, мало кто тебя там поймет, если не на русском или местных языках базарить
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15.04.2021 16:19 Ответить
еврей у нас зеля
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15.04.2021 16:21 Ответить
где то слышал

УБИТЬ БЕЗМАСОЧНИКА - ДОЛГ КАЖДОГО ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА !
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15.04.2021 15:06 Ответить
Дурачок шоле?

ЗЫ: чтоб два раза не вставать: както не так страшно уже. Придумайте чтото поновее.
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15.04.2021 15:14 Ответить
а ты слезь с дивана что бы не вставать по два раза и пересядь на стуло бо пролежни уже ТАК завонялись что все коты из подъезда удрали.
Как слезешь с дивана промой с мылом жировые складки. Пожалей котов бо они у своих хозяек в парадном ничего не жрут - тошнит...
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15.04.2021 15:30 Ответить
Не шоле... Таких переляканих дебілів я зараз багато бачу на вулиці, які думають що та тряпочка на морді їх би врятувала від справжнього смертельного віруса і пандемії.
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15.04.2021 16:07 Ответить
Еще одна курица) Будет уверять, о страшноте вируса настолько смертельного, что нужно сделать тест, что бы узнать что он у тебя есть. Главное вранья навалить столько, что бы потом уже невозможно было отличить от правды.
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15.04.2021 15:35 Ответить
Пан демия это просто распрстронение вируса .А епедемия это количество смертей ,заболевших, тяжелых , Так вот епидемиопорог не преодолен. Вот и говорят за не имением эпидемии пустое быссмысленное слово пандемия. Так ВОЗ отвечает на вопросы официально.
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15.04.2021 16:44 Ответить
 
 