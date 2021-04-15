Новый штамм COVID-19 дает больше осложнений, болезнь длится дольше, - врач-пульмонолог Цимбота

В эту волну пандемии смертность выросла в 2-2,5 раза, процесс болезни стал более затяжным и приводит к большему количеству осложнений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"Смертность сейчас выросла в 2-2,5 раза. Например, в марте мы приняли 384 пациента, из них 49 - умерли. В феврале было только 224 пациента, а летальных случаев - 14. Это очень высокий показатель. И если в среднем просматривать за весь год, то там колебалось где-то от 12 до 20 смертей, а не 49. На мой взгляд, это объясняется тем, что штамм этого вируса агрессивный, дает больше осложнений и гораздо быстрее распространяется", - объясняет она.

По ее словам, болезнь длится дольше, чем раньше. Люди болеют месяц и более. Клинически у них устойчивая, длительная гипертермия, то есть температура в среднем 39-40 ° С.

"Может быть 10 и более дней. Это очень истощает человека, появляется общая слабость. Больные тяжело дышат, у них сильное кислородное голодание, - сообщила Цимбота. - Плохо то, что этот вирус труднее поддается лечению. Он ведет себя агрессивно, и если первую неделю все более или менее нормально, то потом резко начинают ухудшаться показатели крови, происходит цитокиновый шторм. Поэтому обязательно должен быть контроль анализов, не говоря о том, что они должны делаться уже с первых симптомов на амбулаторном уровне".

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Также она добавила, что ситуацию осложняет и то, что вирус очень быстро распространяется и значительно "помолодел". Около 40% пациентов центра - это люди, которым 35-45 лет. Причем у них обычно нет явно выраженной патологии.

"Ковид срабатывает, как спусковой крючок. Он показывает к какому заболеванию человек склонен и запускает его. Кроме того, он обостряет все хронические болезни. Люди умирают не от самого вируса, а от осложнений".