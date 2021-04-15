Полиция проводит обыски в "Укрзализныце"

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 - 2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что всесторонне сотрудничают с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством", - добавили в пресс-службе.

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