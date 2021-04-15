РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7192 посетителя онлайн
Новости
2 321 6

Полиция проводит обыски в "Укрзализныце"

Полиция проводит обыски в

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 - 2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что всесторонне сотрудничают с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты

Автор: 

коррупция (8576) обыск (1904) Нацполиция (16562) Укрзализныця (2762)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция проводит обыски в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 7502
показать весь комментарий
15.04.2021 15:44 Ответить
нємєдлєнна прєкратіть!
када прішол Сєрлєщ, відомий антикорупціонер, корупції в Укрзалізниці не стало!
показать весь комментарий
15.04.2021 15:46 Ответить
Прежней коррупции не стало...появилась новая...беспощадная....
показать весь комментарий
15.04.2021 15:50 Ответить
если бы еще был понятный результат а не просто песочница
показать весь комментарий
15.04.2021 16:05 Ответить
да сколько можно
может проще новую зализныцю построить?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:51 Ответить
полиция делает зачистку свидетелей своих преступлений
показать весь комментарий
15.04.2021 17:03 Ответить
 
 