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Новини
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Поліція проводить обшуки в "Укрзалізниці"

Поліція проводить обшуки в

Співробітники Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомила пресслужба залізничного перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019–2021 роках здійснювалася за цінами, вищими за ринкові", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що всебічно співпрацюють з правоохоронними органами для подолання корупції в закупівлях.

"Укрзалізниця" готова до співпраці із правоохоронними органами та надасть усі необхідні документи, передбачені законодавством", - додали в пресслужбі.

Також читайте: ДБР проводить обшук у центральному офісі "Укрзалізниці", - "слуга народу" Гришина

Автор: 

корупція (4708) обшук (1983) Нацполіція (15276) Укрзалізниця (6904)


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Полиция проводит обыски в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 7502
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15.04.2021 15:44 Відповісти
нємєдлєнна прєкратіть!
када прішол Сєрлєщ, відомий антикорупціонер, корупції в Укрзалізниці не стало!
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15.04.2021 15:46 Відповісти
Прежней коррупции не стало...появилась новая...беспощадная....
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15.04.2021 15:50 Відповісти
если бы еще был понятный результат а не просто песочница
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15.04.2021 16:05 Відповісти
да сколько можно
может проще новую зализныцю построить?
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15.04.2021 16:51 Відповісти
полиция делает зачистку свидетелей своих преступлений
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15.04.2021 17:03 Відповісти
 
 