Поліція проводить обшуки в "Укрзалізниці"
Співробітники Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомила пресслужба залізничного перевізника, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019–2021 роках здійснювалася за цінами, вищими за ринкові", - сказано в повідомленні.
В "Укрзалізниці" наголосили, що всебічно співпрацюють з правоохоронними органами для подолання корупції в закупівлях.
"Укрзалізниця" готова до співпраці із правоохоронними органами та надасть усі необхідні документи, передбачені законодавством", - додали в пресслужбі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
када прішол Сєрлєщ, відомий антикорупціонер, корупції в Укрзалізниці не стало!
может проще новую зализныцю построить?