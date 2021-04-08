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ДБР проводить обшук у центральному офісі "Укрзалізниці", - "слуга народу" Гришина

ДБР проводить обшук у центральному офісі

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у центральному офісі акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) в Києві.

Про це повідомила народна депутатка, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки стану УЗ Юлія Гришина ("СН") в своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі "Укрзалізниці". Через годину заплановано засідання нашої Тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях з боротьби з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня", - написала вона.

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ДБР проводить обшук у центральному офісі Укрзалізниці, - слуга народу Гришина 01

Автор: 

обшук (1976) Укрзалізниця (6890) ДБР (3536) Гришина Юлія (41)


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ну теперь точно начнут мыть окна в вагонах
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08.04.2021 14:57 Відповісти
Серега Лящь за 300000 в месяц наруководил наглядовою радою за ЖД.
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08.04.2021 15:36 Відповісти
бородата піхва всеодно лишиться на своєму місці!
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08.04.2021 15:04 Відповісти
Вульву повязали?
если нет, то все фигня.
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08.04.2021 15:31 Відповісти
Влучне прізвисько ви йому дали.
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08.04.2021 17:52 Відповісти
 
 