ДБР проводить обшук у центральному офісі "Укрзалізниці", - "слуга народу" Гришина

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у центральному офісі акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) в Києві.

Про це повідомила народна депутатка, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки стану УЗ Юлія Гришина ("СН") в своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі "Укрзалізниці". Через годину заплановано засідання нашої Тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях з боротьби з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня", - написала вона.

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