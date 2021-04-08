ГБР проводит обыск в центральном офисе "Укрзализныци", - "слуга народа" Гришина

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в центральном офисе акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) в Киеве.

Об этом сообщила народный депутат, глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина ("СН") в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе "Укрзализныци". Через час запланировано заседание нашей Временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика по критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по последствиям аварии 29 марта", - написала она.

