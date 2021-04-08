РУС
Новости
ГБР проводит обыск в центральном офисе "Укрзализныци", - "слуга народа" Гришина

ГБР проводит обыск в центральном офисе

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в центральном офисе акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) в Киеве.

Об этом сообщила народный депутат, глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина ("СН") в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе "Укрзализныци". Через час запланировано заседание нашей Временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика по критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по последствиям аварии 29 марта", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСК по Укрзализныце просит премьера предоставить отчеты работы Наблюдательного совета: его члены не имели права на премии

ГБР проводит обыск в центральном офисе Укрзализныци, - слуга народа Гришина 01

ну теперь точно начнут мыть окна в вагонах
08.04.2021 14:57 Ответить
Серега Лящь за 300000 в месяц наруководил наглядовою радою за ЖД.
08.04.2021 15:36 Ответить
бородата піхва всеодно лишиться на своєму місці!
08.04.2021 15:04 Ответить
Вульву повязали?
если нет, то все фигня.
08.04.2021 15:31 Ответить
Влучне прізвисько ви йому дали.
08.04.2021 17:52 Ответить
 
 