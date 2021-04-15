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Новости Коронавирус и карантин
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Длительная гипертермия - показатель для госпитализации больного COVID-19. Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице, - врач-пульмонолог Цимбота

Длительная гипертермия - показатель для госпитализации больного COVID-19. Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице, - врач-пульмонолог Цимбота

В вопросе госпитализации пациентов с коронавирусом необходимо учитывать сатурацию, наличие хронических заболеваний и температурные показатели больного.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"Прежде всего ориентируемся на сатурацию. Если она меньше 93, больной должен быть в стационаре. Также может быть, что сатурация нормальная, но человек имеет хронические болезни, и они в стадии обострения. То есть человек нуждается в лечении в специализированном отделении или у соответствующего специалиста, а пациент не может туда обратиться, потому что заразний", - подчеркивает врач.

Она также уточнила, что еще один из показателей для госпитализации - длительная гипертермия.

"Это все должен адекватно решать семейный врач. Оценить состояние пациента, посмотреть анализы", - добавила специалист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постковидный синдром - серьезная проблема. Сейчас этому не придают глобального значения, - врач-пульмонолог Цимбота

Кроме этого Цимбота также объяснила, как нужно действовать, если больной нуждается в госпитализации, однако спободных мест в больнице нет.

"Это трудный вопрос. Мы были в такой ситуации. Но я считаю, что стоит обращаться везде, пока не найдется место в больнице, хотя и в коридоре, но не оставлять человека умирать дома! Если в городских медучреждениях нет мест, надо везти в районные. У нас так было, когда людей, живущих в Ужгороде, везли в районные больницы. Но везли! Это должна решить служба экстренной медицинской помощи. Они видят по системе, где и сколько коек в наличии.

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больница (1442) карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице???!!!! То есть, садитесь в маршрутку и гасайте по больницам! А может где то Вы кому то будете нужны... Сдурели, ***, совсем!
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15.04.2021 16:41 Ответить
+2
Новое слово выучили - продолжают запугивать.
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15.04.2021 16:31 Ответить
+2
Пульмонолог говорит об обязательной госпитализации, а я вспоминаю как повалили пневмонии в прошлом году и скорые помощи не могли устроить в больницы больных, их не принимали, многие больные лечились дома самостоятельно, состояние ухудшалось и они умирали на дому или их брали в больницы перед смертью. И Степанова эта ситуация не волновала, а тут пульмонолог говорит, бейтесь лбом в любую больницу пока не примут. Хорошая рекомендация, вот бы Степанов зачухался и дал распоряжение и больных принимать и обеспечить больницы кислородом, чтобы тяжелые больные могли дышать, а не умирать без кислорода. Но Степанов у нас - доктор СМЕРТЬ, и Рада его поставила для геноцида, а не для медицинских вопросов, поэтому от Степанова ничего не узнаем и не получим для лечения больных.
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15.04.2021 16:55 Ответить
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А причем тут тепловой удар до короно вириса?
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15.04.2021 16:26 Ответить
шо инфекционисты голубовские, что пульмонологи, что санитар-степанов. Всех видимо набирают по объявлению...
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15.04.2021 16:27 Ответить
Пульмонолог говорит об обязательной госпитализации, а я вспоминаю как повалили пневмонии в прошлом году и скорые помощи не могли устроить в больницы больных, их не принимали, многие больные лечились дома самостоятельно, состояние ухудшалось и они умирали на дому или их брали в больницы перед смертью. И Степанова эта ситуация не волновала, а тут пульмонолог говорит, бейтесь лбом в любую больницу пока не примут. Хорошая рекомендация, вот бы Степанов зачухался и дал распоряжение и больных принимать и обеспечить больницы кислородом, чтобы тяжелые больные могли дышать, а не умирать без кислорода. Но Степанов у нас - доктор СМЕРТЬ, и Рада его поставила для геноцида, а не для медицинских вопросов, поэтому от Степанова ничего не узнаем и не получим для лечения больных.
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15.04.2021 16:55 Ответить
Новое слово выучили - продолжают запугивать.
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15.04.2021 16:31 Ответить
Хапонёшь - прозреешь.
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15.04.2021 16:42 Ответить
Де Ви знайшли вираз "тепловой удар " в статті?
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15.04.2021 17:25 Ответить
тепловой удар один из видов гипертермии, солнечный удар или тепловой в большинстве случаев, грубо говоря перегрев. При чем тут корона? Я не медик, но когда грипон или ОРВИ, и температурит это немножко другое...
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15.04.2021 21:23 Ответить
гипер - повышеный, термия - температура. я наверна не правильно контекст понял...
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15.04.2021 21:31 Ответить
Добре, що розібралися. Я поважаю людей, які мають мужність визнавати свої помилки і виправляти їх.
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15.04.2021 21:39 Ответить
У меня сатурация до 82 падала и ничего, дома спокойно перекашлял.
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15.04.2021 16:29 Ответить
Ага, у меня до 90 только - в туалет посцать сил сходить небыло.
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15.04.2021 16:32 Ответить
Ну тяжеловато было, но терпимо.
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15.04.2021 16:34 Ответить
Нужно искать места?
А в Конча Заспе у борцуна, аж до мастера спирта, Вавы можно место найти?
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15.04.2021 16:34 Ответить
Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице???!!!! То есть, садитесь в маршрутку и гасайте по больницам! А может где то Вы кому то будете нужны... Сдурели, ***, совсем!
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15.04.2021 16:41 Ответить
"лікар-пульмонолог Цімбота"- цімбор це дружбак ,по закарпутьськи! оксана по дружбі позаштатний https://www.youtube.com/watch?v=5FIza2tjHJg пулМаноЛох !
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15.04.2021 17:40 Ответить
внештатный пульмонолог Закарпатской области))) ржака от этого дебилья с соплями. Я кстати внештатный секретарь Байдена. Есть тут кто еще моего уровня?
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15.04.2021 18:14 Ответить
вибачаюсь, але шановна пульмонологша несе нісенітнесю...
яка нахер сатурація менш 93 має відношення до невідкладної шпиталізації?
стан хворого, ось що голвне, а не інструментальні методи обстеження
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15.04.2021 20:35 Ответить
"Це все має адекватно вирішувати сімейний лікар. Оцінити стан пацієнта, подивитися аналізи", - додала фахівець.Джерело: https://censor.net/ua/n3259950
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15.04.2021 21:40 Ответить
 
 