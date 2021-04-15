Длительная гипертермия - показатель для госпитализации больного COVID-19. Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице, - врач-пульмонолог Цимбота

В вопросе госпитализации пациентов с коронавирусом необходимо учитывать сатурацию, наличие хронических заболеваний и температурные показатели больного.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"Прежде всего ориентируемся на сатурацию. Если она меньше 93, больной должен быть в стационаре. Также может быть, что сатурация нормальная, но человек имеет хронические болезни, и они в стадии обострения. То есть человек нуждается в лечении в специализированном отделении или у соответствующего специалиста, а пациент не может туда обратиться, потому что заразний", - подчеркивает врач.

Она также уточнила, что еще один из показателей для госпитализации - длительная гипертермия.

"Это все должен адекватно решать семейный врач. Оценить состояние пациента, посмотреть анализы", - добавила специалист.

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Кроме этого Цимбота также объяснила, как нужно действовать, если больной нуждается в госпитализации, однако спободных мест в больнице нет.

"Это трудный вопрос. Мы были в такой ситуации. Но я считаю, что стоит обращаться везде, пока не найдется место в больнице, хотя и в коридоре, но не оставлять человека умирать дома! Если в городских медучреждениях нет мест, надо везти в районные. У нас так было, когда людей, живущих в Ужгороде, везли в районные больницы. Но везли! Это должна решить служба экстренной медицинской помощи. Они видят по системе, где и сколько коек в наличии.