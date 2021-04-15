Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России
Президент США Джо Байден издал указ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране в связи с деятельностью России.
Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляют определенные вредоносные внешние действия правительства России", – говорится в сообщении.
Байден уточнил, что указ подписан в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. К этому заявлению прилагается сообщение о введении санкций против России.
В качестве примера действий России Байден указал попытки РФ повлиять на выборы в США и у их союзников, злонамеренную киберактивность против США и их союзников, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.
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Там гавкают всякие Коэны, трамписты Гарри Табахи и прочая гнилая шушера.
Американцы в своё время поставили японцев на место самым примерным образом.
Опыт уже есть.
особенной 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
Однак меншовартісні та продажні укри категорично не хочуть жити розумом власним, а тільки тупо лижуться до чужинців.
Дмитро Клець. 096 233 67 23
особенно 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
а у нас 100 тис. озброєних москаликів біля кордону, а зеленим служкам усе по-фіг. З контабандистами боремося, за двері АТОшників у тюрму кидаємо
У нас давно повинен бути оголошений ВОЄННИЙ СТАН!
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122190/ Указ предусматривает блокировку в США активов лиц , которых США признают ответственными или причастными в прямой или косвенный способ до
- преступной деятельности РФ через кибертехнологии,
- ее вмешательства в выборы в США или другой стране,
- действий, подрывающих демократические процессы или институты в США или других странах,
- транснациональной коррупции
- убийств или задачи физического вреда гражданам США или их партнеров;
- действий, подрывающих мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, стран-союзников и партнеров;
- обманчивых транзакций или других попыток обойти санкции США, включая использование цифровой валюты;
Как следует из документа, такие санкции могут коснуться лиц, занимавших высшие руководящие должности в правительстве РФ, организациях, причастных к вышеупомянутой деятельности или которые являются "политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ", а также их непосредственных близких - супругов и совершеннолетних детей.
Блокировка собственности возможно в том числе за материальную, финансовую или технологическую поддержку указанных видов деятельности или лиц из этого перечня.
как-то всё серьёзно..
...это грустно, на самом деле -- Украина остаётся пешкой в чужой игре...
https://lenta.ru/news/2021/04/15/secret/ Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили
вигляд
ето уже скоро,запасись попкорном и читай новости
"Какая боль, какая боль!"
і Україну теж
"Запрет на покупку нового долга Минфина России, Центрального Банка России и суверенных российских фондов - это очень мощный удар. Это самые мощные санкции, которые вводились против России с 2014 года", - пишет Сергей Фурса.
Под санкции попали 32 юридических и физических лица, которых подозревают во вмешательстве в выборы 2020 года и участии в других кампаниях по дезинформации.
Также восемь физических и юридических лиц попали под совместные санкции США, Великобритании и Канады за пособничество агрессии РФ против Украины.
Из США также https://zn.ua/WORLD/ssha-vysylajut-iz-vashinhtona-desjat-rossijskikh-diplomatov.html вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
"Среди них есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении. Россия использует дипломатическое прикрытие для своих шпионов и разведчиков за рубежом.
Кроме того, Вашингтон официально обвинил российских хакеров в организации атаки на государственные структуры США с использованием платформы SolarWinds.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США https://zn.ua/WORLD/rossija-pytalas-povlijat-na-vybory-prezidenta-ssha-v-2020-hodu-doklad-razvedki.html опубликовал рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России руководил радикальными усилиями, направленными на очернение кандидатуры Байдена. Россия традиционно все отрицает.
При этом в министерство иностранных дел РФ вызвали посла США Джона Салливана после объявления https://zn.ua/WORLD/mid-rossii-vyzval-posla-ssha-na-tjazhelyj-razhovor-posle-vvedenija-novykh-sanktsij-i-vysylki-diplomatov.html о новых американских санкциях и высылки 10 дипломатов, которые вероятно работают на российские спецслужбы, рассказала спикер ведомства Мария Захарова.
Это как:"Можем повторить")) и ввести санкции на покупку на вторичном рынке. А это уже серьезный удар для бюджета эрэфии.
неплохо бы еще принять санкции против детишек властных эрэфийцев, проживающих на западе, с последующей высылкой на вЯликую родину с гуманитарной целью воссоединения семей.
КРАЩЕ ПІЗНО ЧИМ НІКОЛИ
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
а, по факту, старикан Джо оказался хитрецом и, таки, решил "задушить" сцаря в дружеских объятиях во время встречи.
Стесняюсь спросить, а что объявила Украина??
ДОСТАТНЬО БАЙДЕНУ ПІДНЯТИ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ Я С РОСІЇ ПОТЕКЛО...