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Новости Санкции против России
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Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

Президент США Джо Байден издал указ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране в связи с деятельностью России.

Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляют определенные вредоносные внешние действия правительства России", – говорится в сообщении.

Байден уточнил, что указ подписан в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. К этому заявлению прилагается сообщение о введении санкций против России.

Также читайте: США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

В качестве примера действий России Байден указал попытки РФ повлиять на выборы в США и у их союзников, злонамеренную киберактивность против США и их союзников, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+75
Вова с Леной полетели во Францию, им некогда заниматься какой то ерундой, а то беня наругает.
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15.04.2021 17:18 Ответить
+73
А в Украине, на чьих границах все происходит, как в Багдаде - все спокойно.
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15.04.2021 17:15 Ответить
+52
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России - Цензор.НЕТ 8138
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15.04.2021 17:24 Ответить
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Страница 3 из 3
Не сцы. На Арли Берке их 56
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15.04.2021 19:59 Ответить
Надо взять на контроль всю 5-колонну кремля, окопавшуюся в США.
Там гавкают всякие Коэны, трамписты Гарри Табахи и прочая гнилая шушера.
Американцы в своё время поставили японцев на место самым примерным образом.
Опыт уже есть.
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15.04.2021 18:05 Ответить
А тем временем бубочка с супругой собирается в турне. Как говорится "увидеть Париж"...
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15.04.2021 18:06 Ответить
Знову буде політ на "фанері".
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15.04.2021 18:10 Ответить
"Як песик Серко себе злякав...". Це в Україну скоро просунуться Руські танки, а в Америці надзвичайна ситуація і повна стурбованість. І кораблі раптом зламалися і закінчились Джевеліни, а літаки заправити нічим. Але вся Европа та Америка ну дуже стурбовані.
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15.04.2021 18:11 Ответить
Ты это, переводчик смени, лаптеногое, а вообще мне нравится, казламордые Украинский язык выучат
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15.04.2021 19:06 Ответить
Чей Крым?
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15.04.2021 19:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/262337,кацапсина, тебе лучше китайский язык выучить-пригодится!

особенной 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
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15.04.2021 20:38 Ответить
Ми із сестрою давно доказово пояснили СВІТОГЛЯДНІ причини наших суспільних проблем та запропонували ГАРАНТОВАНЕ і ЗАГАЛЬНОВИГІДНЕ вирішення всіх конфліктів, в т.ч. і з бандитом Путіном.
Однак меншовартісні та продажні укри категорично не хочуть жити розумом власним, а тільки тупо лижуться до чужинців.
Дмитро Клець. 096 233 67 23
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15.04.2021 18:17 Ответить
То ти вирішив відсосати ***** ?
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16.04.2021 09:20 Ответить
По моему мнению, это полная лажа, и никак кацапов не остановит, а наоборот покажет, что мол идите, берите, что видите.
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15.04.2021 18:20 Ответить
Номерное, в будку
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15.04.2021 19:07 Ответить
Настолько чрезвычайное положение, что даже 2 корабля из Чёрного моря завернул. Оно и понятно - корабли денёг стоят.
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15.04.2021 18:20 Ответить
Коцап, ти, смешной, угрожаешь старому, доброму дядюшке Сэму ???
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15.04.2021 18:26 Ответить
Смішний, ти продовжуєш погрожувати та ворушити своїми піськандерами ???
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15.04.2021 18:58 Ответить
Бутылка не жмёт?
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15.04.2021 19:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/484988, кацапсина, тебе лучше китайский язык выучить-пригодится!

особенно 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
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15.04.2021 20:42 Ответить
Это тебе ********* сообщила, русский?
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15.04.2021 19:34 Ответить
Я щось не вкурю. У США, яке від Московії за стільки тисяч кілометрів президент оголошує режим надзвичайної ситуації через дії московитів,
а у нас 100 тис. озброєних москаликів біля кордону, а зеленим служкам усе по-фіг. З контабандистами боремося, за двері АТОшників у тюрму кидаємо
У нас давно повинен бути оголошений ВОЄННИЙ СТАН!
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15.04.2021 18:24 Ответить
И 2 казламордые петуха плюсики поставили
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15.04.2021 19:09 Ответить
Вам мало локдауна, давай ещё военный стан? Вам с дивана , конечно, виднее
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15.04.2021 21:07 Ответить
Не смерди, зебдебілка, в стойло х янелоху
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16.04.2021 08:49 Ответить
А клоун-наполеон вообще собирается как-то реагировать на военную угрозу ********** орды? Хоть какие-то мероприятия проведены по этому поводу?
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15.04.2021 18:24 Ответить
Режим ЧС введен, чтобы дать Байдену больше полномочий в принятии решений и чтобы профильные структуры смогли использовать финансовые и другие резервы. То есть это минимизация бюрократических процедур, но это совсем не режим чрезвычайного или военного положения, когда армию приводят в боевую готовность.
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15.04.2021 18:34 Ответить
Цензор умудрился пропустить некоторые детали:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122190/ Указ предусматривает блокировку в США активов лиц , которых США признают ответственными или причастными в прямой или косвенный способ до
- преступной деятельности РФ через кибертехнологии,
- ее вмешательства в выборы в США или другой стране,
- действий, подрывающих демократические процессы или институты в США или других странах,
- транснациональной коррупции
- убийств или задачи физического вреда гражданам США или их партнеров;
- действий, подрывающих мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, стран-союзников и партнеров;
- обманчивых транзакций или других попыток обойти санкции США, включая использование цифровой валюты;
Как следует из документа, такие санкции могут коснуться лиц, занимавших высшие руководящие должности в правительстве РФ, организациях, причастных к вышеупомянутой деятельности или которые являются "политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ", а также их непосредственных близких - супругов и совершеннолетних детей.
Блокировка собственности возможно в том числе за материальную, финансовую или технологическую поддержку указанных видов деятельности или лиц из этого перечня.
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15.04.2021 21:01 Ответить
подобные решения в США (режим чрезвычайной ситуации применительно к действиям СССР/Рашки) не принималось с 1962 года - со времён Карибского кризиса...

как-то всё серьёзно..
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15.04.2021 18:40 Ответить
Очевидно... в личном разговоре.. Путин что то .. сказал
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15.04.2021 18:48 Ответить
Заплакал?
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15.04.2021 19:10 Ответить
ХЛо сказало, что умереть собралось
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15.04.2021 19:24 Ответить
путин пукнул с подливой?
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15.04.2021 20:46 Ответить
Как я вчера и предположил -- с парашей разберутся и без Украины.
...это грустно, на самом деле -- Украина остаётся пешкой в чужой игре...
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15.04.2021 19:05 Ответить
для борьбы с москальной ордой-все методы хороши
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15.04.2021 20:47 Ответить
А наші зелені клоуни можуть хоча би припинити купувати електрику в кацапії ? Чи вони зовсім ку-ку..
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15.04.2021 19:18 Ответить
Любое искусство, существует исключительно за счёт содержания от богатых дядь и тёть... -- клоунское, в том числе.
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15.04.2021 19:21 Ответить
Зеленскому не получилось заглянуть в глаза пуйлу, так он поехал во Францию заглянуть в глаза Макрону и заодно поскыглыты про допомогу.
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15.04.2021 19:24 Ответить
нам нужно срочно вводить санкции против козлячего глонасса.
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15.04.2021 19:33 Ответить
я не понял ,Байден у нас объявил ЧС в связи с агрессией кацапов ?
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15.04.2021 19:36 Ответить
якби ж
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15.04.2021 21:06 Ответить
а тем временем на росее:
https://lenta.ru/news/2021/04/15/secret/ Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили
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15.04.2021 19:38 Ответить
Это были секретные обои!))))))
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15.04.2021 23:09 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 2087
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15.04.2021 19:40 Ответить
Лущее так: "Ё бань (на путунхуе моськов улус) должна быть трахнута".
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15.04.2021 20:56 Ответить
Коротще кажучи - Московія повинна згоріти і болото повинно прийняти свій природний
вигляд

Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 3672
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15.04.2021 22:50 Ответить
просветите какой режим черезвычайной ситуации ? а то у нас тут никакой информации нет.
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15.04.2021 19:43 Ответить
в кацапии с инфой - глушняк! Лови радио Свободы по ночам, что б соседи не услышали)))))))))
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16.04.2021 00:09 Ответить
Какие вы наивные украинцы..Байден и США вам помогут.Ага..))
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15.04.2021 19:49 Ответить
Без сумніву. Якби США не допомагали срср у другу світову, то й ніякої "перемоги" б не було. Продовольство, пальне було американське.
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15.04.2021 20:48 Ответить
расскажи лучше как вам помог *****, прислав в Беларусь питерский ОМОН
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15.04.2021 20:49 Ответить
Ми і самі - то якось обходимось. А вам (хотів сказати- піхва (vagina), але передумав - порожному місцю навіть ******* не світить...)
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16.04.2021 13:32 Ответить
ватников и кацапов нужно выжигать под корень!
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15.04.2021 19:54 Ответить
выжигать под корень кацапов нужно с нашей земли,а у себя там на болотах в Сибири и Тайге пускай сидят и квакают
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15.04.2021 20:04 Ответить
У мардвы адна балота - мехесрань мудянь.
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15.04.2021 21:00 Ответить
А вот теперь так легко все может не закончится... Недаром Гитлера и уж тем более японцев додавили до полной и безоговорочной капитуляции.
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15.04.2021 23:13 Ответить
кроме бла-бла-бла конкретные действия будут?
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15.04.2021 19:55 Ответить
ты имеешь в виду посадка ***** на бутылку?
ето уже скоро,запасись попкорном и читай новости
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15.04.2021 20:51 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 7483
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15.04.2021 20:18 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 1918
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15.04.2021 20:53 Ответить
да уж...
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15.04.2021 20:55 Ответить
А шо це в них за гримаси такі? "Путін вводіт"?
"Какая боль, какая боль!"
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15.04.2021 23:58 Ответить
скре-поносные ***** во всей красе . нехватает только поклонской с портретом николая2 от которого она замироточила
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16.04.2021 05:43 Ответить
"Упрєждать" треба первим....бо можна не вспіти.
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15.04.2021 20:21 Ответить
Можна не встигнути.
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15.04.2021 20:53 Ответить
старий маразматик знову не ту пігулку прийняв. боже бережи Америку...
і Україну теж
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15.04.2021 20:25 Ответить
похоже Пуйло уже перешол с таблеток на тяжелые
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15.04.2021 20:54 Ответить
а слабо кацапстан прировнять к странам спонсорам терроризма?
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15.04.2021 20:30 Ответить
Принятые санкции означают, что Соединенные Штаты не будут покупать государственные облигации РФ.
"Запрет на покупку нового долга Минфина России, Центрального Банка России и суверенных российских фондов - это очень мощный удар. Это самые мощные санкции, которые вводились против России с 2014 года", - пишет Сергей Фурса.
Под санкции попали 32 юридических и физических лица, которых подозревают во вмешательстве в выборы 2020 года и участии в других кампаниях по дезинформации.
Также восемь физических и юридических лиц попали под совместные санкции США, Великобритании и Канады за пособничество агрессии РФ против Украины.
Из США также https://zn.ua/WORLD/ssha-vysylajut-iz-vashinhtona-desjat-rossijskikh-diplomatov.html вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
"Среди них есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении. Россия использует дипломатическое прикрытие для своих шпионов и разведчиков за рубежом.
Кроме того, Вашингтон официально обвинил российских хакеров в организации атаки на государственные структуры США с использованием платформы SolarWinds.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США https://zn.ua/WORLD/rossija-pytalas-povlijat-na-vybory-prezidenta-ssha-v-2020-hodu-doklad-razvedki.html опубликовал рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России руководил радикальными усилиями, направленными на очернение кандидатуры Байдена. Россия традиционно все отрицает.
При этом в министерство иностранных дел РФ вызвали посла США Джона Салливана после объявления https://zn.ua/WORLD/mid-rossii-vyzval-posla-ssha-na-tjazhelyj-razhovor-posle-vvedenija-novykh-sanktsij-i-vysylki-diplomatov.html о новых американских санкциях и высылки 10 дипломатов, которые вероятно работают на российские спецслужбы, рассказала спикер ведомства Мария Захарова.
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15.04.2021 20:30 Ответить
Дорогая, когда читаете что либо вникайте в текст до конца: не будут покупать напрямую у Центрального Банка России на первичном рынке, но могут покупать на вторичном... как всегда - лишь имитация "поддержки союзников"
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15.04.2021 20:39 Ответить
Ми також купуємо вугілля не напряму з раші, а на вторинному ринку.
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15.04.2021 21:01 Ответить
Браво Оксана, молодец Реально приятно общаться с людьми воспринимающий мир адекватно и осмысленно... даже может быть и находясь по разные стороны баррикад. Кстати, ваш пример подвел меня к мысли, что США начала использовать подходы самой Украины по отношению к России... думаю это о чем-то говорит
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16.04.2021 04:21 Ответить
Возможно, это только начало. Там еще есть небольшая приписочка:"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости."
Это как:"Можем повторить")) и ввести санкции на покупку на вторичном рынке. А это уже серьезный удар для бюджета эрэфии.
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15.04.2021 21:34 Ответить
Не думаю... Там что-то другое мутится... Фонды из США держат около 20 млрд долларов долга России и стабильно получают дивиденды... По существу инвесторы в США за поседние 15 лет получали наивысшие доходы от вложения в emerging markets такие как Россия, Индия, Турция и т.д. Закрой окончательно эту возможность и Байден точно не досидит до окончания срока
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16.04.2021 04:32 Ответить
Непоганий point.
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16.04.2021 06:07 Ответить
Следующие санкции США коснуться правомерности приобретения российскими гражданами и членами их семей недвижимости и гражданства США - иноСМИ
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15.04.2021 21:07 Ответить
вот это поворот.
неплохо бы еще принять санкции против детишек властных эрэфийцев, проживающих на западе, с последующей высылкой на вЯликую родину с гуманитарной целью воссоединения семей.
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15.04.2021 23:47 Ответить
замораживайте украденные ботаксным, педофильным Шнырем бабки с его кооперативом "озеро" отключайте ПИД,,рашенский Фекалистан от Свифта и дело пойдет....
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15.04.2021 21:56 Ответить
Починається фінансове удушення расейки, це добре. Звичайно швидких результатів чекати не варто, але незабаром путен буде більше боятись своїх олігархів ніж зовнішніх загроз. В кремлі традиційно ********** труїти чи душити подушкою правителів яким наплювати на чужий капітал.
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15.04.2021 22:17 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 3188
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15.04.2021 22:28 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 7225
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15.04.2021 22:31 Ответить
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 499
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15.04.2021 22:37 Ответить
Якось не пропорційно, глист та собачка ...
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15.04.2021 23:45 Ответить
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
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15.04.2021 22:43 Ответить
Президент США Джо Байден издал указ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране в связи с деятельностью России. Источник: https://censor.net/ru/n3259973

КРАЩЕ ПІЗНО ЧИМ НІКОЛИ
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15.04.2021 22:45 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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15.04.2021 22:59 Ответить
Я так i не зрозумiв, надзвичайний стан це перемога, чи тiльки пiдготовка до неi.
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15.04.2021 23:09 Ответить
поговаривают, что чс позволит старику Джо влегкую вводить фсё новые и новые полезные санкции. если это так, то це "перемога перемог"
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15.04.2021 23:44 Ответить
Серьезно? Во дед дает.
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15.04.2021 23:15 Ответить
два дня назад нервные тут кипятком писАли слово "зрада" после звонка Байдена сцарю с предложением поговорить за жисть землян скорбную.
а, по факту, старикан Джо оказался хитрецом и, таки, решил "задушить" сцаря в дружеских объятиях во время встречи.
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15.04.2021 23:42 Ответить
Байден объявил режим в ЧС в США из-за действий россии в Украине...
Стесняюсь спросить, а что объявила Украина??
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15.04.2021 23:45 Ответить
кстати, занятно будет посмотреть, что завтра срання будет с рублем на ммвб
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15.04.2021 23:55 Ответить
После того, как Байден назвал Путина - убийца, а Путин не подал на Байдена в суд..., какой следующий шаг Байдена? Байден издает указ о "вредоносных действиях, именно, правительства РФ... и ..., что далее...? А далее Байден выманит, какой-нибудь "конфеточкой", нашего "великого мудрого вождя" в одно из государств на какой-нибудь "саммит" и там арестуют... Те "друзья", что есть у Путина, даже не вякнут ничего в защиту, потому что каждый на земле, после таких действий США, будет понимать: ни у кого в мире "фулюганить" не получится... Байден расставил "капканы" на российского "мишку"... А физ.лицам в России остается только посмотреть на эту "охоту"...
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16.04.2021 08:53 Ответить
У вашого ***** десяток клонів а справжнього можливо вже нема. Цей варіант малоймовірно- неможливий
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16.04.2021 09:34 Ответить
А ЩЕ КАЖУТЬ ЩО США НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ЩОБ СПИНИТИ АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ НАС.
ДОСТАТНЬО БАЙДЕНУ ПІДНЯТИ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ Я С РОСІЇ ПОТЕКЛО...
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16.04.2021 16:13 Ответить
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