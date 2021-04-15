УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
82 095 296

Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Президент США Джо Байден видав указ, що оголошує надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з діяльністю Росії.

Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яку являють певні шкідливі зовнішні дії уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Байден уточнив, що указ підписано відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. До цієї заяви додається повідомлення про введення санкцій проти Росії.

Як приклад дій Росії Байден навів спроби РФ вплинути на вибори в США і в їхніх союзників, зловмисну ​​кіберактівність проти США і їхніх союзників, заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для безпеки США, і порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Читайте також: Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції

Автор: 

Байден Джо (2893) росія (66070) США (23410)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
Вова с Леной полетели во Францию, им некогда заниматься какой то ерундой, а то беня наругает.
показати весь коментар
15.04.2021 17:18 Відповісти
+73
А в Украине, на чьих границах все происходит, как в Багдаде - все спокойно.
показати весь коментар
15.04.2021 17:15 Відповісти
+52
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России - Цензор.НЕТ 8138
показати весь коментар
15.04.2021 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не сцы. На Арли Берке их 56
показати весь коментар
15.04.2021 19:59 Відповісти
Надо взять на контроль всю 5-колонну кремля, окопавшуюся в США.
Там гавкают всякие Коэны, трамписты Гарри Табахи и прочая гнилая шушера.
Американцы в своё время поставили японцев на место самым примерным образом.
Опыт уже есть.
показати весь коментар
15.04.2021 18:05 Відповісти
А тем временем бубочка с супругой собирается в турне. Как говорится "увидеть Париж"...
показати весь коментар
15.04.2021 18:06 Відповісти
Знову буде політ на "фанері".
показати весь коментар
15.04.2021 18:10 Відповісти
"Як песик Серко себе злякав...". Це в Україну скоро просунуться Руські танки, а в Америці надзвичайна ситуація і повна стурбованість. І кораблі раптом зламалися і закінчились Джевеліни, а літаки заправити нічим. Але вся Европа та Америка ну дуже стурбовані.
показати весь коментар
15.04.2021 18:11 Відповісти
Ты это, переводчик смени, лаптеногое, а вообще мне нравится, казламордые Украинский язык выучат
показати весь коментар
15.04.2021 19:06 Відповісти
Чей Крым?
показати весь коментар
15.04.2021 19:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/262337,кацапсина, тебе лучше китайский язык выучить-пригодится!

особенной 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
показати весь коментар
15.04.2021 20:38 Відповісти
Ми із сестрою давно доказово пояснили СВІТОГЛЯДНІ причини наших суспільних проблем та запропонували ГАРАНТОВАНЕ і ЗАГАЛЬНОВИГІДНЕ вирішення всіх конфліктів, в т.ч. і з бандитом Путіном.
Однак меншовартісні та продажні укри категорично не хочуть жити розумом власним, а тільки тупо лижуться до чужинців.
Дмитро Клець. 096 233 67 23
показати весь коментар
15.04.2021 18:17 Відповісти
То ти вирішив відсосати ***** ?
показати весь коментар
16.04.2021 09:20 Відповісти
По моему мнению, это полная лажа, и никак кацапов не остановит, а наоборот покажет, что мол идите, берите, что видите.
показати весь коментар
15.04.2021 18:20 Відповісти
Номерное, в будку
показати весь коментар
15.04.2021 19:07 Відповісти
Настолько чрезвычайное положение, что даже 2 корабля из Чёрного моря завернул. Оно и понятно - корабли денёг стоят.
показати весь коментар
15.04.2021 18:20 Відповісти
Коцап, ти, смешной, угрожаешь старому, доброму дядюшке Сэму ???
показати весь коментар
15.04.2021 18:26 Відповісти
Смішний, ти продовжуєш погрожувати та ворушити своїми піськандерами ???
показати весь коментар
15.04.2021 18:58 Відповісти
Бутылка не жмёт?
показати весь коментар
15.04.2021 19:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484988, кацапсина, тебе лучше китайский язык выучить-пригодится!

особенно 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
показати весь коментар
15.04.2021 20:42 Відповісти
Это тебе ********* сообщила, русский?
показати весь коментар
15.04.2021 19:34 Відповісти
Я щось не вкурю. У США, яке від Московії за стільки тисяч кілометрів президент оголошує режим надзвичайної ситуації через дії московитів,
а у нас 100 тис. озброєних москаликів біля кордону, а зеленим служкам усе по-фіг. З контабандистами боремося, за двері АТОшників у тюрму кидаємо
У нас давно повинен бути оголошений ВОЄННИЙ СТАН!
показати весь коментар
15.04.2021 18:24 Відповісти
И 2 казламордые петуха плюсики поставили
показати весь коментар
15.04.2021 19:09 Відповісти
Вам мало локдауна, давай ещё военный стан? Вам с дивана , конечно, виднее
показати весь коментар
15.04.2021 21:07 Відповісти
Не смерди, зебдебілка, в стойло х янелоху
показати весь коментар
16.04.2021 08:49 Відповісти
А клоун-наполеон вообще собирается как-то реагировать на военную угрозу ********** орды? Хоть какие-то мероприятия проведены по этому поводу?
показати весь коментар
15.04.2021 18:24 Відповісти
Режим ЧС введен, чтобы дать Байдену больше полномочий в принятии решений и чтобы профильные структуры смогли использовать финансовые и другие резервы. То есть это минимизация бюрократических процедур, но это совсем не режим чрезвычайного или военного положения, когда армию приводят в боевую готовность.
показати весь коментар
15.04.2021 18:34 Відповісти
Цензор умудрился пропустить некоторые детали:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122190/ Указ предусматривает блокировку в США активов лиц , которых США признают ответственными или причастными в прямой или косвенный способ до
- преступной деятельности РФ через кибертехнологии,
- ее вмешательства в выборы в США или другой стране,
- действий, подрывающих демократические процессы или институты в США или других странах,
- транснациональной коррупции
- убийств или задачи физического вреда гражданам США или их партнеров;
- действий, подрывающих мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, стран-союзников и партнеров;
- обманчивых транзакций или других попыток обойти санкции США, включая использование цифровой валюты;
Как следует из документа, такие санкции могут коснуться лиц, занимавших высшие руководящие должности в правительстве РФ, организациях, причастных к вышеупомянутой деятельности или которые являются "политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ", а также их непосредственных близких - супругов и совершеннолетних детей.
Блокировка собственности возможно в том числе за материальную, финансовую или технологическую поддержку указанных видов деятельности или лиц из этого перечня.
показати весь коментар
15.04.2021 21:01 Відповісти
подобные решения в США (режим чрезвычайной ситуации применительно к действиям СССР/Рашки) не принималось с 1962 года - со времён Карибского кризиса...

как-то всё серьёзно..
показати весь коментар
15.04.2021 18:40 Відповісти
Очевидно... в личном разговоре.. Путин что то .. сказал
показати весь коментар
15.04.2021 18:48 Відповісти
Заплакал?
показати весь коментар
15.04.2021 19:10 Відповісти
ХЛо сказало, что умереть собралось
показати весь коментар
15.04.2021 19:24 Відповісти
путин пукнул с подливой?
показати весь коментар
15.04.2021 20:46 Відповісти
Как я вчера и предположил -- с парашей разберутся и без Украины.
...это грустно, на самом деле -- Украина остаётся пешкой в чужой игре...
показати весь коментар
15.04.2021 19:05 Відповісти
для борьбы с москальной ордой-все методы хороши
показати весь коментар
15.04.2021 20:47 Відповісти
А наші зелені клоуни можуть хоча би припинити купувати електрику в кацапії ? Чи вони зовсім ку-ку..
показати весь коментар
15.04.2021 19:18 Відповісти
Любое искусство, существует исключительно за счёт содержания от богатых дядь и тёть... -- клоунское, в том числе.
показати весь коментар
15.04.2021 19:21 Відповісти
Зеленскому не получилось заглянуть в глаза пуйлу, так он поехал во Францию заглянуть в глаза Макрону и заодно поскыглыты про допомогу.
показати весь коментар
15.04.2021 19:24 Відповісти
нам нужно срочно вводить санкции против козлячего глонасса.
показати весь коментар
15.04.2021 19:33 Відповісти
я не понял ,Байден у нас объявил ЧС в связи с агрессией кацапов ?
показати весь коментар
15.04.2021 19:36 Відповісти
якби ж
показати весь коментар
15.04.2021 21:06 Відповісти
а тем временем на росее:
https://lenta.ru/news/2021/04/15/secret/ Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили
показати весь коментар
15.04.2021 19:38 Відповісти
Это были секретные обои!))))))
показати весь коментар
15.04.2021 23:09 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 2087
показати весь коментар
15.04.2021 19:40 Відповісти
Лущее так: "Ё бань (на путунхуе моськов улус) должна быть трахнута".
показати весь коментар
15.04.2021 20:56 Відповісти
Коротще кажучи - Московія повинна згоріти і болото повинно прийняти свій природний
вигляд

Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 3672
показати весь коментар
15.04.2021 22:50 Відповісти
просветите какой режим черезвычайной ситуации ? а то у нас тут никакой информации нет.
показати весь коментар
15.04.2021 19:43 Відповісти
в кацапии с инфой - глушняк! Лови радио Свободы по ночам, что б соседи не услышали)))))))))
показати весь коментар
16.04.2021 00:09 Відповісти
Какие вы наивные украинцы..Байден и США вам помогут.Ага..))
показати весь коментар
15.04.2021 19:49 Відповісти
Без сумніву. Якби США не допомагали срср у другу світову, то й ніякої "перемоги" б не було. Продовольство, пальне було американське.
показати весь коментар
15.04.2021 20:48 Відповісти
расскажи лучше как вам помог *****, прислав в Беларусь питерский ОМОН
показати весь коментар
15.04.2021 20:49 Відповісти
Ми і самі - то якось обходимось. А вам (хотів сказати- піхва (vagina), але передумав - порожному місцю навіть ******* не світить...)
показати весь коментар
16.04.2021 13:32 Відповісти
ватников и кацапов нужно выжигать под корень!
показати весь коментар
15.04.2021 19:54 Відповісти
выжигать под корень кацапов нужно с нашей земли,а у себя там на болотах в Сибири и Тайге пускай сидят и квакают
показати весь коментар
15.04.2021 20:04 Відповісти
У мардвы адна балота - мехесрань мудянь.
показати весь коментар
15.04.2021 21:00 Відповісти
А вот теперь так легко все может не закончится... Недаром Гитлера и уж тем более японцев додавили до полной и безоговорочной капитуляции.
показати весь коментар
15.04.2021 23:13 Відповісти
кроме бла-бла-бла конкретные действия будут?
показати весь коментар
15.04.2021 19:55 Відповісти
ты имеешь в виду посадка ***** на бутылку?
ето уже скоро,запасись попкорном и читай новости
показати весь коментар
15.04.2021 20:51 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 7483
показати весь коментар
15.04.2021 20:18 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 1918
показати весь коментар
15.04.2021 20:53 Відповісти
да уж...
показати весь коментар
15.04.2021 20:55 Відповісти
А шо це в них за гримаси такі? "Путін вводіт"?
"Какая боль, какая боль!"
показати весь коментар
15.04.2021 23:58 Відповісти
скре-поносные ***** во всей красе . нехватает только поклонской с портретом николая2 от которого она замироточила
показати весь коментар
16.04.2021 05:43 Відповісти
"Упрєждать" треба первим....бо можна не вспіти.
показати весь коментар
15.04.2021 20:21 Відповісти
Можна не встигнути.
показати весь коментар
15.04.2021 20:53 Відповісти
старий маразматик знову не ту пігулку прийняв. боже бережи Америку...
і Україну теж
показати весь коментар
15.04.2021 20:25 Відповісти
похоже Пуйло уже перешол с таблеток на тяжелые
показати весь коментар
15.04.2021 20:54 Відповісти
а слабо кацапстан прировнять к странам спонсорам терроризма?
показати весь коментар
15.04.2021 20:30 Відповісти
Принятые санкции означают, что Соединенные Штаты не будут покупать государственные облигации РФ.
"Запрет на покупку нового долга Минфина России, Центрального Банка России и суверенных российских фондов - это очень мощный удар. Это самые мощные санкции, которые вводились против России с 2014 года", - пишет Сергей Фурса.
Под санкции попали 32 юридических и физических лица, которых подозревают во вмешательстве в выборы 2020 года и участии в других кампаниях по дезинформации.
Также восемь физических и юридических лиц попали под совместные санкции США, Великобритании и Канады за пособничество агрессии РФ против Украины.
Из США также https://zn.ua/WORLD/ssha-vysylajut-iz-vashinhtona-desjat-rossijskikh-diplomatov.html вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
"Среди них есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении. Россия использует дипломатическое прикрытие для своих шпионов и разведчиков за рубежом.
Кроме того, Вашингтон официально обвинил российских хакеров в организации атаки на государственные структуры США с использованием платформы SolarWinds.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США https://zn.ua/WORLD/rossija-pytalas-povlijat-na-vybory-prezidenta-ssha-v-2020-hodu-doklad-razvedki.html опубликовал рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России руководил радикальными усилиями, направленными на очернение кандидатуры Байдена. Россия традиционно все отрицает.
При этом в министерство иностранных дел РФ вызвали посла США Джона Салливана после объявления https://zn.ua/WORLD/mid-rossii-vyzval-posla-ssha-na-tjazhelyj-razhovor-posle-vvedenija-novykh-sanktsij-i-vysylki-diplomatov.html о новых американских санкциях и высылки 10 дипломатов, которые вероятно работают на российские спецслужбы, рассказала спикер ведомства Мария Захарова.
показати весь коментар
15.04.2021 20:30 Відповісти
Дорогая, когда читаете что либо вникайте в текст до конца: не будут покупать напрямую у Центрального Банка России на первичном рынке, но могут покупать на вторичном... как всегда - лишь имитация "поддержки союзников"
показати весь коментар
15.04.2021 20:39 Відповісти
Ми також купуємо вугілля не напряму з раші, а на вторинному ринку.
показати весь коментар
15.04.2021 21:01 Відповісти
Браво Оксана, молодец Реально приятно общаться с людьми воспринимающий мир адекватно и осмысленно... даже может быть и находясь по разные стороны баррикад. Кстати, ваш пример подвел меня к мысли, что США начала использовать подходы самой Украины по отношению к России... думаю это о чем-то говорит
показати весь коментар
16.04.2021 04:21 Відповісти
Возможно, это только начало. Там еще есть небольшая приписочка:"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости."
Это как:"Можем повторить")) и ввести санкции на покупку на вторичном рынке. А это уже серьезный удар для бюджета эрэфии.
показати весь коментар
15.04.2021 21:34 Відповісти
Не думаю... Там что-то другое мутится... Фонды из США держат около 20 млрд долларов долга России и стабильно получают дивиденды... По существу инвесторы в США за поседние 15 лет получали наивысшие доходы от вложения в emerging markets такие как Россия, Индия, Турция и т.д. Закрой окончательно эту возможность и Байден точно не досидит до окончания срока
показати весь коментар
16.04.2021 04:32 Відповісти
Непоганий point.
показати весь коментар
16.04.2021 06:07 Відповісти
Следующие санкции США коснуться правомерности приобретения российскими гражданами и членами их семей недвижимости и гражданства США - иноСМИ
показати весь коментар
15.04.2021 21:07 Відповісти
вот это поворот.
неплохо бы еще принять санкции против детишек властных эрэфийцев, проживающих на западе, с последующей высылкой на вЯликую родину с гуманитарной целью воссоединения семей.
показати весь коментар
15.04.2021 23:47 Відповісти
замораживайте украденные ботаксным, педофильным Шнырем бабки с его кооперативом "озеро" отключайте ПИД,,рашенский Фекалистан от Свифта и дело пойдет....
показати весь коментар
15.04.2021 21:56 Відповісти
Починається фінансове удушення расейки, це добре. Звичайно швидких результатів чекати не варто, але незабаром путен буде більше боятись своїх олігархів ніж зовнішніх загроз. В кремлі традиційно ********** труїти чи душити подушкою правителів яким наплювати на чужий капітал.
показати весь коментар
15.04.2021 22:17 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 3188
показати весь коментар
15.04.2021 22:28 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 7225
показати весь коментар
15.04.2021 22:31 Відповісти
Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії - Цензор.НЕТ 499
показати весь коментар
15.04.2021 22:37 Відповісти
Якось не пропорційно, глист та собачка ...
показати весь коментар
15.04.2021 23:45 Відповісти
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
показати весь коментар
15.04.2021 22:43 Відповісти
Президент США Джо Байден издал указ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране в связи с деятельностью России. Источник: https://censor.net/ru/n3259973

КРАЩЕ ПІЗНО ЧИМ НІКОЛИ
показати весь коментар
15.04.2021 22:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
показати весь коментар
15.04.2021 22:59 Відповісти
Я так i не зрозумiв, надзвичайний стан це перемога, чи тiльки пiдготовка до неi.
показати весь коментар
15.04.2021 23:09 Відповісти
поговаривают, что чс позволит старику Джо влегкую вводить фсё новые и новые полезные санкции. если это так, то це "перемога перемог"
показати весь коментар
15.04.2021 23:44 Відповісти
Серьезно? Во дед дает.
показати весь коментар
15.04.2021 23:15 Відповісти
два дня назад нервные тут кипятком писАли слово "зрада" после звонка Байдена сцарю с предложением поговорить за жисть землян скорбную.
а, по факту, старикан Джо оказался хитрецом и, таки, решил "задушить" сцаря в дружеских объятиях во время встречи.
показати весь коментар
15.04.2021 23:42 Відповісти
Байден объявил режим в ЧС в США из-за действий россии в Украине...
Стесняюсь спросить, а что объявила Украина??
показати весь коментар
15.04.2021 23:45 Відповісти
кстати, занятно будет посмотреть, что завтра срання будет с рублем на ммвб
показати весь коментар
15.04.2021 23:55 Відповісти
После того, как Байден назвал Путина - убийца, а Путин не подал на Байдена в суд..., какой следующий шаг Байдена? Байден издает указ о "вредоносных действиях, именно, правительства РФ... и ..., что далее...? А далее Байден выманит, какой-нибудь "конфеточкой", нашего "великого мудрого вождя" в одно из государств на какой-нибудь "саммит" и там арестуют... Те "друзья", что есть у Путина, даже не вякнут ничего в защиту, потому что каждый на земле, после таких действий США, будет понимать: ни у кого в мире "фулюганить" не получится... Байден расставил "капканы" на российского "мишку"... А физ.лицам в России остается только посмотреть на эту "охоту"...
показати весь коментар
16.04.2021 08:53 Відповісти
У вашого ***** десяток клонів а справжнього можливо вже нема. Цей варіант малоймовірно- неможливий
показати весь коментар
16.04.2021 09:34 Відповісти
А ЩЕ КАЖУТЬ ЩО США НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ЩОБ СПИНИТИ АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ НАС.
ДОСТАТНЬО БАЙДЕНУ ПІДНЯТИ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ Я С РОСІЇ ПОТЕКЛО...
показати весь коментар
16.04.2021 16:13 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 