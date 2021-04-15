Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Президент США Джо Байден видав указ, що оголошує надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з діяльністю Росії.

Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яку являють певні шкідливі зовнішні дії уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Байден уточнив, що указ підписано відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. До цієї заяви додається повідомлення про введення санкцій проти Росії.

Як приклад дій Росії Байден навів спроби РФ вплинути на вибори в США і в їхніх союзників, зловмисну ​​кіберактівність проти США і їхніх союзників, заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для безпеки США, і порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

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