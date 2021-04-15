Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії
Президент США Джо Байден видав указ, що оголошує надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з діяльністю Росії.
Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яку являють певні шкідливі зовнішні дії уряду Росії", - йдеться в повідомленні.
Байден уточнив, що указ підписано відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. До цієї заяви додається повідомлення про введення санкцій проти Росії.
Як приклад дій Росії Байден навів спроби РФ вплинути на вибори в США і в їхніх союзників, зловмисну кіберактівність проти США і їхніх союзників, заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для безпеки США, і порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.
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Там гавкают всякие Коэны, трамписты Гарри Табахи и прочая гнилая шушера.
Американцы в своё время поставили японцев на место самым примерным образом.
Опыт уже есть.
особенной 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
Однак меншовартісні та продажні укри категорично не хочуть жити розумом власним, а тільки тупо лижуться до чужинців.
Дмитро Клець. 096 233 67 23
особенно 3 фразы:
1) не стреляйте, я сдаюсь!
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
а у нас 100 тис. озброєних москаликів біля кордону, а зеленим служкам усе по-фіг. З контабандистами боремося, за двері АТОшників у тюрму кидаємо
У нас давно повинен бути оголошений ВОЄННИЙ СТАН!
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122190/ Указ предусматривает блокировку в США активов лиц , которых США признают ответственными или причастными в прямой или косвенный способ до
- преступной деятельности РФ через кибертехнологии,
- ее вмешательства в выборы в США или другой стране,
- действий, подрывающих демократические процессы или институты в США или других странах,
- транснациональной коррупции
- убийств или задачи физического вреда гражданам США или их партнеров;
- действий, подрывающих мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, стран-союзников и партнеров;
- обманчивых транзакций или других попыток обойти санкции США, включая использование цифровой валюты;
Как следует из документа, такие санкции могут коснуться лиц, занимавших высшие руководящие должности в правительстве РФ, организациях, причастных к вышеупомянутой деятельности или которые являются "политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ", а также их непосредственных близких - супругов и совершеннолетних детей.
Блокировка собственности возможно в том числе за материальную, финансовую или технологическую поддержку указанных видов деятельности или лиц из этого перечня.
как-то всё серьёзно..
...это грустно, на самом деле -- Украина остаётся пешкой в чужой игре...
https://lenta.ru/news/2021/04/15/secret/ Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили
вигляд
ето уже скоро,запасись попкорном и читай новости
"Какая боль, какая боль!"
і Україну теж
"Запрет на покупку нового долга Минфина России, Центрального Банка России и суверенных российских фондов - это очень мощный удар. Это самые мощные санкции, которые вводились против России с 2014 года", - пишет Сергей Фурса.
Под санкции попали 32 юридических и физических лица, которых подозревают во вмешательстве в выборы 2020 года и участии в других кампаниях по дезинформации.
Также восемь физических и юридических лиц попали под совместные санкции США, Великобритании и Канады за пособничество агрессии РФ против Украины.
Из США также https://zn.ua/WORLD/ssha-vysylajut-iz-vashinhtona-desjat-rossijskikh-diplomatov.html вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
"Среди них есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении. Россия использует дипломатическое прикрытие для своих шпионов и разведчиков за рубежом.
Кроме того, Вашингтон официально обвинил российских хакеров в организации атаки на государственные структуры США с использованием платформы SolarWinds.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США https://zn.ua/WORLD/rossija-pytalas-povlijat-na-vybory-prezidenta-ssha-v-2020-hodu-doklad-razvedki.html опубликовал рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России руководил радикальными усилиями, направленными на очернение кандидатуры Байдена. Россия традиционно все отрицает.
При этом в министерство иностранных дел РФ вызвали посла США Джона Салливана после объявления https://zn.ua/WORLD/mid-rossii-vyzval-posla-ssha-na-tjazhelyj-razhovor-posle-vvedenija-novykh-sanktsij-i-vysylki-diplomatov.html о новых американских санкциях и высылки 10 дипломатов, которые вероятно работают на российские спецслужбы, рассказала спикер ведомства Мария Захарова.
Это как:"Можем повторить")) и ввести санкции на покупку на вторичном рынке. А это уже серьезный удар для бюджета эрэфии.
неплохо бы еще принять санкции против детишек властных эрэфийцев, проживающих на западе, с последующей высылкой на вЯликую родину с гуманитарной целью воссоединения семей.
КРАЩЕ ПІЗНО ЧИМ НІКОЛИ
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
а, по факту, старикан Джо оказался хитрецом и, таки, решил "задушить" сцаря в дружеских объятиях во время встречи.
Стесняюсь спросить, а что объявила Украина??
ДОСТАТНЬО БАЙДЕНУ ПІДНЯТИ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ Я С РОСІЇ ПОТЕКЛО...