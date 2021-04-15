Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Основное внимание в ходе общения было уделено обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства подробно проинформировал собеседника о развитии событий, произошедших со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта текущего года.

"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества - залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", - подчеркнул Зеленский.

Президент подробно обсудил с Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.

Собеседники также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го Саммита Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.

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