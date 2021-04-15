Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Основное внимание в ходе общения было уделено обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства подробно проинформировал собеседника о развитии событий, произошедших со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта текущего года.
"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества - залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", - подчеркнул Зеленский.
Президент подробно обсудил с Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.
Собеседники также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го Саммита Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.
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Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...
Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
Де звернення до народу, де замовлення та фінансування ОПК..де тероборона..де все **** продажна ????????????
Власне яке і відносно чого?
де замовлення та фінансування ОПК?
https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-uviv-u-diyu-rishennya-rnbo-yakim-shvaleno-osn-67429 30 марта 2021 года глава государства ввел в действие решение СНБО, которым одобрены основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы
де тероборона?
Що саме Ви мали на увазі? https://ngu.gov.ua/zavdannya/ Національна гвардія на місцях.
де все **** продажна?
Що саме все?
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/