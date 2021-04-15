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Новости Агрессия России против Украины
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Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем

Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Основное внимание в ходе общения было уделено обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства подробно проинформировал собеседника о развитии событий, произошедших со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта текущего года.

"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества - залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", - подчеркнул Зеленский.

Президент подробно обсудил с Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.

Собеседники также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го Саммита Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Совет Европы (703) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+3
Зеля справжній президент України,нарешті він у нас з"явився.Папєрєдніки тихо виють по закутках.
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15.04.2021 17:37 Ответить
+3
Не факт.Слабоват зеленский и как президент и как личность.Нет авторитета. .
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15.04.2021 17:40 Ответить
+2
Я вас умоляю, не фанатейте от политиков, судити их по делам их.
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15.04.2021 17:38 Ответить
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Зеля справжній президент України,нарешті він у нас з"явився.Папєрєдніки тихо виють по закутках.
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15.04.2021 17:37 Ответить
Я вас умоляю, не фанатейте от политиков, судити их по делам их.
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15.04.2021 17:38 Ответить
Я не фонатію,а оцінюю по справах.
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15.04.2021 17:39 Ответить
Тогда почему у нас не обустраиваются бо мбоубежища?
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15.04.2021 17:41 Ответить
Де саме у вас?
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15.04.2021 17:43 Ответить
Опять?
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15.04.2021 17:44 Ответить
а всє бєгут-бєгут...
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017 https://mobile.twitter.com/tukva2017/status/1382714838107836416 18 мин

Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...

Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
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15.04.2021 18:38 Ответить
Вот это молодец. Цени так же и его предшественников, за их дела для Украины,
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15.04.2021 17:42 Ответить
Тільки Кучма у період конфлікту навколо Тузли,заслуговує на повагу,і тільки в одному епізоді за два строки.
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15.04.2021 17:45 Ответить
Та ти шо !!! Дон Кучма ,батько українського олігархату!!! Якби не він то і Віслючка не булоб !!!)))
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15.04.2021 17:47 Ответить
Леонид Данилович, вы палитесь....
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15.04.2021 17:49 Ответить
Не факт.Слабоват зеленский и как президент и как личность.Нет авторитета. .
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15.04.2021 17:40 Ответить
А шо таке авторитет?Кількість змінених партій та напрямків?
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15.04.2021 17:46 Ответить
Это признание.Это статус.
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15.04.2021 17:53 Ответить
І в кого з Українських Президентів який статус?На вашу думку.
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15.04.2021 17:55 Ответить
Пчеловод,проффесор,кравчучка.барыга.
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15.04.2021 18:18 Ответить
Мендель-перелогінся.
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15.04.2021 17:46 Ответить
судячи з контенту - це сам главзєбуїн
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15.04.2021 21:02 Ответить
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15.04.2021 18:48 Ответить
Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем - Цензор.НЕТ 6753
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15.04.2021 19:05 Ответить
Как ЗЕ активизировался, аж удивительно.
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15.04.2021 17:37 Ответить
А шо дивного,він Президент України.
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15.04.2021 17:38 Ответить
Да я до сих пор удивлён, что его выбрали президентом.
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15.04.2021 17:43 Ответить
У Українців не було вибору на той час.
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15.04.2021 17:47 Ответить
З 39 кандидатів не було іншого вибору?
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15.04.2021 18:25 Ответить
Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем - Цензор.НЕТ 9778
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15.04.2021 17:37 Ответить
Реакція ЄС це добре !! Але чому Україна нічого не робить,лише сподівається на чиюсь допомогу !!!! )))
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15.04.2021 17:40 Ответить
******* Україна ,це пародія на державу ,а зелена пліснява, це імітація державної влади, тому будь-які дії влади ,це лише імітація бурхливої діяльності !!!)) !!!)))
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15.04.2021 17:43 Ответить
Я думаю , что после телефонного разговора Байдена с путиным американские авианосцы не зашли в Чёрное море . Думаю , что Байден просто наказав ***** " сидеть смирно " .
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15.04.2021 17:49 Ответить
Це не твоя заслуга. Ти лише розвалюєш антихуйловську коаліцію.
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15.04.2021 18:06 Ответить
а сам що ти можеш ?? байде, байде...союзнику-уюзники..........Що будеш робить ти як говнокомандувач....ти ж знав куди тебе підари бородаті пхали...?
Де звернення до народу, де замовлення та фінансування ОПК..де тероборона..де все **** продажна ????????????
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15.04.2021 18:10 Ответить
Лялька ,не спромжна на самостійні дії чи мислення ,дійство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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15.04.2021 18:14 Ответить
Де звернення до народу?

Власне яке і відносно чого?
де замовлення та фінансування ОПК?

https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-uviv-u-diyu-rishennya-rnbo-yakim-shvaleno-osn-67429 30 марта 2021 года глава государства ввел в действие решение СНБО, которым одобрены основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы
де тероборона?
Що саме Ви мали на увазі? https://ngu.gov.ua/zavdannya/ Національна гвардія на місцях.
де все **** продажна?

Що саме все?
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15.04.2021 18:34 Ответить
Боюсь, что после введения в США чрезвычайного положения, мировое сообщество начнет прятаться под лавки.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/
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15.04.2021 22:54 Ответить
всё верно.
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16.04.2021 06:59 Ответить
 
 