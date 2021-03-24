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Новости
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Евросоюз отложил "стратегическую дискуссию" по России до следующего очного саммита

Евросоюз отложил

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС на видеоконференцию 25-26 марта сообщил, что "стратегическая дискуссия" по РФ откладывается до очередной личной встречи сообщества, а также о намерении проинформировать их о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается России, то я предлагаю информационный пункт (в повестке дня. - Ред.) и поделюсь с вами результатами моих последних контактов с президентом Путиным в преддверии более стратегических дебатов по этому вопросу на нашем следующем, очном заседании Европейского совета", - написал Мишель в письме, опубликованном во вторник вечером в Брюсселе.

Данное мероприятие ввиду сложной эпидемиологической обстановки в странах Евросоюза было решено провести по видеосвязи. До этого предполагалось, что на явочном саммите состоится "стратегическая дискуссия" об отношениях ЕС с Россией.

Накануне состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным, в ходе которого глава Евросовета обозначил условия, позволяющие, по его мнению, урегулировать существующие разногласия между сторонами.

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"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - отмечается в коммюнике пресс-службы Евросовета по итогам разговора Путина и Мишеля.

В документе сообщается, что председатель Евросовета "повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина Навального и провести прозрачное расследование покушения на него".

Мишель выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к этому вопросу на основе "пяти руководящих принципов", предусматривающих уважение основных ценностей ЕС.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

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россия (95502) саммит (1170) Евросоюз (17119) Шарль Мишель (246)


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Прекрасно: в Лаптестане три свинособаки погибли при аварии стратегического бомбардировщика Ту-22М

Чем меньше этих свинособак - тем мир чище!
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24.03.2021 07:21 Ответить
Хоспаде ну какие сцыкуны, ещё и ***** собираются звонить, напоминает как людоеду
продолжают в рот подбрасывать в надежде что он наестся.
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24.03.2021 07:28 Ответить
ЕС чудово вміє робити лише одне- безкінечно тягти резину.
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24.03.2021 07:31 Ответить
чёрная метка над ******, не комунфлё встречяться с убиицом, теперь конешно его можно будет давить на это и пускай стадо стоико переносит все тяжести и лишения связанные тем что президентом выбрали себя убиицу, да ещё и *****.
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24.03.2021 07:34 Ответить
РАБссия приплыла в родную Говень...
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24.03.2021 07:38 Ответить
пока этот "мишель" у руля не будет толком ни х....я.....
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24.03.2021 07:42 Ответить
Пилять, им уже в открытую 7 лет срут на голову, а они всё пытаются рассмотреть глаза в его жопе!
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24.03.2021 08:27 Ответить
Момент истины или переход к правде наступит при ремонте гусениц руцких танков на пляс вандом
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24.03.2021 08:40 Ответить
Лавров їм не відповів "ДБЛ БЛД"?
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24.03.2021 10:05 Ответить
 
 