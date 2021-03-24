Євросоюз відклав "стратегічну дискусію" щодо Росії до наступного очного саміту

Голова Європейської ради Шарль Мішель у запрошенні лідерам країн ЄС на відеоконференцію 25-26 березня повідомив, що "стратегічна дискусія" щодо РФ відкладається до чергової особистої зустрічі спільноти, а також про намір проінформувати їх про свої контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується Росії, то я пропоную інформаційний пункт (у порядку денному, – ред.) і поділюся з вами результатами моїх останніх контактів з президентом Путіним напередодні більш стратегічних дебатів з цього питання на нашому наступному, очному засіданні Європейської ради", - написав Мішель в листі, опублікованому у вівторок увечері в Брюсселі.

Цей захід з огляду на складну епідеміологічну обстановку в країнах Євросоюзу було вирішено провести за допомогою відеозв'язку. До цього передбачалося, що на явочному саміті відбудеться "стратегічна дискусія" про відносини ЄС з Росією.

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Напередодні відбулася телефонна розмова Мішеля з Путіним, під час якої глава Євроради позначив умови, що дозволяють, на його думку, врегулювати існуючі розбіжності між сторонами.

"На думку ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських домовленостей, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини", - зазначається в комюніке пресслужби Євроради за підсумками розмови Путіна і Мішеля.

У документі повідомляється, що голова Євроради "повторив заклик ЄС до російської влади звільнити пана Навального і провести прозоре розслідування замаху на нього".

Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС до цього питання на основі "п'яти керівних принципів", які передбачають повагу основних цінностей ЄС.

У березні 2016 року, міністри закордонних справ країн ЄС узгодили "п'ять принципів" Федеріки Могеріні" (попередниці Борреля на посаді верховного представника ЄС із закордонних справ).

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