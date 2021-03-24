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Новини
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Євросоюз відклав "стратегічну дискусію" щодо Росії до наступного очного саміту

Євросоюз відклав

Голова Європейської ради Шарль Мішель у запрошенні лідерам країн ЄС на відеоконференцію 25-26 березня повідомив, що "стратегічна дискусія" щодо РФ відкладається до чергової особистої зустрічі спільноти, а також про намір проінформувати їх про свої контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується Росії, то я пропоную інформаційний пункт (у порядку денному, – ред.) і поділюся з вами результатами моїх останніх контактів з президентом Путіним напередодні більш стратегічних дебатів з цього питання на нашому наступному, очному засіданні Європейської ради", - написав Мішель в листі, опублікованому у вівторок увечері в Брюсселі.

Цей захід з огляду на складну епідеміологічну обстановку в країнах Євросоюзу було вирішено провести за допомогою відеозв'язку. До цього передбачалося, що на явочному саміті відбудеться "стратегічна дискусія" про відносини ЄС з Росією.

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Напередодні відбулася телефонна розмова Мішеля з Путіним, під час якої глава Євроради позначив умови, що дозволяють, на його думку, врегулювати існуючі розбіжності між сторонами.

"На думку ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських домовленостей, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини", - зазначається в комюніке пресслужби Євроради за підсумками розмови Путіна і Мішеля.

У документі повідомляється, що голова Євроради "повторив заклик ЄС до російської влади звільнити пана Навального і провести прозоре розслідування замаху на нього".

Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС до цього питання на основі "п'яти керівних принципів", які передбачають повагу основних цінностей ЄС.

У березні 2016 року, міністри закордонних справ країн ЄС узгодили "п'ять принципів" Федеріки Могеріні" (попередниці Борреля на посаді верховного представника ЄС із закордонних справ).

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Автор: 

росія (65146) саміт (764) Євросоюз (13401) Шарль Мішель (333)


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Прекрасно: в Лаптестане три свинособаки погибли при аварии стратегического бомбардировщика Ту-22М

Чем меньше этих свинособак - тем мир чище!
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24.03.2021 07:21 Відповісти
Хоспаде ну какие сцыкуны, ещё и ***** собираются звонить, напоминает как людоеду
продолжают в рот подбрасывать в надежде что он наестся.
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24.03.2021 07:28 Відповісти
ЕС чудово вміє робити лише одне- безкінечно тягти резину.
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24.03.2021 07:31 Відповісти
чёрная метка над ******, не комунфлё встречяться с убиицом, теперь конешно его можно будет давить на это и пускай стадо стоико переносит все тяжести и лишения связанные тем что президентом выбрали себя убиицу, да ещё и *****.
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24.03.2021 07:34 Відповісти
РАБссия приплыла в родную Говень...
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24.03.2021 07:38 Відповісти
пока этот "мишель" у руля не будет толком ни х....я.....
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24.03.2021 07:42 Відповісти
Пилять, им уже в открытую 7 лет срут на голову, а они всё пытаются рассмотреть глаза в его жопе!
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24.03.2021 08:27 Відповісти
Момент истины или переход к правде наступит при ремонте гусениц руцких танков на пляс вандом
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24.03.2021 08:40 Відповісти
Лавров їм не відповів "ДБЛ БЛД"?
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24.03.2021 10:05 Відповісти
 
 